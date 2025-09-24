서로를 선망하고 원망하는 둘, 은중과 상연에게 발견한 것

▲
넷플릭스 <은중과 상연> 스틸컷넷플릭스
그리고 오빠에 가까이 있던 인물, 운명처럼 오빠와 같은 이름을 가진 김상학. 그리고 채팅 속 닉네임 '오멩달'. 그 사실을 제일 먼저 알아차린 건 상연이었고, 그는 몰래 흠모하며 열렬히 뒤를 쫓았다. 상연은 끝내 자존심을 굽혀 은중에게 양보까지는 바라지 않으니 제발 만나지만 말아 달라고 애원한다. 그러나 모종의 사건을 계기로 상연은 결국 은중의 기획안을 빼앗아 자신의 영화사를 세우고, 두 사람은 완전히 등을 돌린다.
이젠, 은중의 마음으로 넘어가보자. 가진 거 없고 반지하 단칸방에서 가난했고, 그럼에도 성정이 너른 덕에 아무것도 해가 되지 않았다.
어린 은중은 엄마의 우유 배달을 종종 거들곤 했다. 그러다 어느 날, 난생처음 아파트라는 곳에 들어가 보았다. 정갈한 살림이 가지런히 놓여 있고, 화장실이 두 개나 있는 집. 은중이네 형편으로는 도저히 꿈꿀 수도 없는 공간. 엄마가 배달 구역을 따내기 위해 경비실에 들러 웃음을 건네고, 빈집 청소까지 도우며 눈도장을 찍은 덕분에 은중이 겨우 한번 들어가본 곳.
그런 곳에 사는 사람은 과연 누구일까. 공부도 잘하고 반장까지 맡은 전학생, 상연의 집이었다. 상연에게는 은중에게 없는 아빠가 있었고, 또 아빠 없는 자신을 눈물로 위로해주던 선생님 같은 엄마가 있었다. 그리고 그 집에는 상연의 오빠, 천상학이 있었다. 은중이 우연히 상연의 집에서 마주한 그 오빠는, 그의 첫사랑이 되었다.
그리고 대학 사진 동아리에서 은중은 뜻밖에도 다시 상연을 만났다. 어린 시절 이후 멀어졌던 두 사람이 캠퍼스에서 재회한 것이다. 살림이 나아지고 형편이 조금씩 안정되어 웃음을 되찾은 자신과 달리, 상연의 삶은 오히려 더 가난해지고 각박해진 듯 보였다.
어릴 적 자신이 살던 남루한 반지하 방을 떠올리게 하는 단칸방에서, 상연은 의외로 환하게 웃으며 은중을 맞아주었다. 낡은 프라이팬에 정성껏 볶아낸 멸치를 내밀며, "맛 좀 보라"며 젓가락을 건네는 모습은 그 시절과 다름없이 씩씩하고 따뜻했다.
은중은 내심 걱정했었다. 어린 시절부터 고고했던 그 마음이, 고단한 현실 앞에서 혹여 힘들지 않을까. 그러나 눈앞의 상연은 달랐다. 힘든 살림살이 속에서도 기죽지 않고, 세상에 맞서는 듯 차분하고 묵묵했다. 그 모습이 오히려 다행스럽고, 또 놀라울 만큼 눈부셔 보였다.
은중은 상연이 참 좋았다. 유년 시절을 함께했고, 많을 것을 나눴고, 성인이 되고 나서 또 이렇게 우연히도 필연처럼 마주쳐서 다시 이어진 이 인연이 참 소중했다. 멋지게 해내는 결과물을 보면서 자신답지 않게 질투가 샘솟기도 했다.
언제나 뭐든지 뚝딱 잘해내는 상연이, 멋지고 부러워 가끔 스스로 못나게 느껴지게 하는 친구, 그래서 자신을 더 성장시키는 원동력 같은 상연이. 상연은 은중에게 질투와 동경, 열등감과 애정을 한 몸에 안겨주는, 친구였다.
마지막 동행