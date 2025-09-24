주삿바늘로 감염되는 질환... 13세 소녀 몸에 새겨진 '낙인'

부산국제영화제

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"딸과 동생을 지켜야만 해."

30th 부산국제영화제 상영작 <알파> 스틸컷01.쥘리아 뒤쿠르노 감독의 영화를 복기해본다. <로우>(2017)에는 채식주의자였으나 숨겨진 식인 욕망에 대한 이야기가 있었고, <티탄>(2021)에서는 교통사고로 뇌에 티타늄 금속을 심고 살아가던 한 여성의 서사가 있었다. 기이한 설정을 장황하게 설명하는 것이 아니라 감각적으로 경험하게 하는 것이 그의 방식이었다. 이번 영화 <알파>도 마찬가지다. 영화는 첫 신부터 피부를 날카롭게 찌르고 들어가는 바늘, 그로부터 피부 위로 새겨지는 검은 잉크, 그리고 미세한 출혈로 작품의 톤 앤 매너를 장악해 버린다. 사회적 공포를 몸의 표면 위로 불러일으키는 것이다.첫 장면에 등장해 일련의 작업을 당하는 것은 13살 소녀 알파(멜리사 보로스 분)다. 학교에서 돌아오는 길에 알 수 없는 인물로부터 자신의 이름 이니셜을 딴 'A'라는 문신이 새겨진다. 이 사건이 시작이다. 같은 시기, 주삿바늘로 인한 치명적인 혈액 매개성 질환이 퍼지기 시작하면서 공포가 일기 시작한다. 이 병은 환자의 살결을 서서히 창백한 대리석 석상처럼 굳게 만들며, 종국에서 모래알처럼 바스러져 목숨을 앗아가기에 이른다. 감염 경로나 전파 방식도 정확히 알려지지 않았다.한 사람이 더 있다. 병에 걸린 중독자 외삼촌 아민(타하르 라힘 분)이다. 그는 이름 모를 병과 중독의 그림자를 지닌 채 이들 가족이 가진 감정적으로 취약한 자리를 드러내는 인물이 된다. 의사인 엄마(골시프테 파라하니 분)만이 두 사람을 지켜내기 위해 고군분투하지만, 과학적 합리성과 모성의 불안 사이에서 흔들리게 된다. 영화 <알파>는 질병과 사회적 낙인, 그리고 가족의 이야기를 그렇게 한자리에 모아 사회적 반응과 관계의 서사, 그리고 내면의 파동을 그려내고자 한다.02.이 영화가 바이러스를 다룬 지금까지의 디스토피아적 공포·재난 장르와 다른 것은 감정과 환기를 외부로부터 획득하지 않는다는 사실이다. 외부에서의 설정이 개입되지 않는 것은 아니지만, 영화가 밖으로 시선을 돌리기 이전에 이미, 그 공포는 가족의 대화와 집 안의 침묵 속에서 일어나기 시작한다. 알파와 엄마 사이의 균열, 삼촌 아민의 고통과 침잠, 의료인인 엄마의 윤리와 부모의 본능 같은 것들이 뒤섞이면서다. 그때마다 감독은 알파의 팔에 새겨진 문신으로 다시 돌아가, 표식이 어떻게 낙인이 되고 낙인이 어떻게 병의 증거처럼 취급되는지 각인 또는 세뇌하고자 한다.표식이나 낙인, 증거와 각인 같은 단어를 쓰게 되는 이유는, 영화가 알파의 병증을 '바이러스 검사 음성'이라는 단서를 근거로 사실과 다른 것으로 바라보고 있기 때문이다. 감염자가 아닌 그에게 있어 상처의 진물과 붉은 번짐의 장면들은 곧 증거로 오인되기 시작하고, 공동체가 공유하게 되는 오인은 다시 사실로 비약되고 만다. 이 지점에서 감염의 정의는 과학적 탐구와 사실적 증거에 의한 것이 아닌 사회적 상상력에 의해 완성된다. 질병의 실재보다 그를 둘러싼 태도와 어휘가 더욱 중요해지고 마는 것이다.그런 점에서 알파가 다니는 학교와 수영장의 공간은 이 영화에서는 중요한 의미를 갖는다. 정확한 근거도 없이, 알 수 없는 피를 흘리고, 밖에서 들은 병증과 유사한 모습을 보이는 알파를 향해 동급생들은 자신과 다른 그를 낙인찍고 배척하기 시작한다. 알파 역시 부정을 증명할 수 없는 상황 속에서 자신의 병증을 숨기기 위해 애를 쓴다. 수영장은 그런 공동체의 공포가 집약되는 장소다. 괴롭힘으로 인해 머리에서 시작된 출혈이 물 위로 퍼지는 (아름다운) 장면 또한 거짓된 믿음을 강화하는 또 다른 장면이 된다.