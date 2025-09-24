'27득점' 정윤주, 김연경 없는 '흥국의 에이스'

흥국생명이 페퍼저축은행을 컵대회 11연패에 빠트리며 대회 첫 승을 따냈다.
요시하라 토모코 감독이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스는 23일 여수 진남 체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 조별리그 2번째 경기에서 세트스코어 3-1(21-25, 25-16, 25-15, 25-17)로 승리했다. 21일 개막전에서 현대건설 힐스테이트에게 1-3으로 패했던 흥국생명은 페퍼저축은행을 상대로 대회 첫 승을 거두며 요시하라 감독에게 공식경기 첫 승을 선물했다.
흥국생명은 아포짓 스파이커 문지윤이 서브득점 3개와 블로킹 2개를 포함해 17득점을 기록했고 박민지도 42.42%의 공격 성공률로 15득점을 올리며 좋은 활약을 선보였다. 이적생 이다현은 블로킹 2개를 곁들이며 10득점으로 흥국생명의 첫 승에 기여했다. 하지만 이날 흥국생명 승리의 일등공신은 역시 1세트부터 교체로 투입돼 무려 60%의 공격 성공률로 27득점을 퍼부은 아웃사이드히터 정윤주였다.
흥국의 아웃사이드히터 고민 끝낸 유망주