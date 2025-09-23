팔을 다친 후 계속 비명소리가 들리는 택배기사

▲
30th 부산국제영화제 상영작 <노이즈 캔슬링> 스틸컷부산국제영화제
01.
<노이즈 캔슬링>
한국 / 2025
감독 : 최지혜
출연 : 석희, 이세인
"저기 혹시 비명 소리 같은 거 못 들으셨어요? 몇 시간 동안이나 계속 들렸는데."
미주(석희 분)는 밤마다 소음으로 잠을 이루지 못한다. 택배 기사로 일하던 중 팔을 다치고 난 이후 들리기 시작한 비명 소리와 쇳덩이가 떨어지는 등의 소음은 점점 더 심해져 간다. 윗집에서도 그런 소리는 들리지 않는다고 하고, 경찰을 불러도 도리어 신고자인 그의 의도를 의심할 정도로 주변에서는 아무도 알지 못하는 현상. 겨우 인터넷 커뮤니티에서 자신과 같은 소리를 듣는 사람을 만나게 되지만, 그가 주장하는 원인에 대한 정보는 어디에서도 찾아볼 수 없다.
최지혜 감독의 영화 <노이즈 캔슬링>은 일상에서 우리가 무의식적으로 노출되어 있는 소리가 인간의 감각과 심리를 가르는 경계로 작동하는 순간을 포착한다. 주인공 미주의 내면이 외부의 소리와 얽히면서 만들어내는 긴장과 불안은 단순히 공포 장르의 장치로 읽히기보다, 현대인이 감각적 과잉 속에서 어떻게 고립되고 침묵 속에 갇히게 되는지를 드러내는 사회적 은유로 해석된다. 영화 전체에서 그려지는 소리의 존재와 부재 양가는 관계의 균열과 제도의 무관심, 그리고 인간 내면의 고립감을 차례로 드러내며 극을 긴장 속으로 이끈다.
미주는 지금 일하다가 다치거나 쓰러진 기사들과 함께 집단 소송 중에 있다. 팔을 다친 순간부터 들려오기 시작한 소음은 이와 무관하지 않다. 이는 산재 처리 문제로 고통받는 한 노동자의 현실, 제도의 느린 대응과 무관심 속에서 힘을 잃는 목소리의 상징이다. 하지만 미주는 온 집을 밀폐시키고 두 귀를 테이프로 감싸는 등 그 소리를 차단하려 애쓰며 점점 더 폐쇄적인 공간으로 숨어든다. 그런 행위는 원인을 해결하지 못하고 오히려 고립을 심화시킨다. 고의적으로 청력 일부를 손실시켜 민감성을 떨어뜨리는 약물 치료를 받은 후, 일시적으로나마 숙면을 취할 수 있게 되는 것 또한 마찬가지다. 자신이 피해자인 이상, 소음과 고요는 서로 다르지 않은 현실의 아이러니가 될 뿐이다.
귀를 막고 감각을 저하시키는 약을 먹는다고 해서 해결되는 것은 아무것도 없다. 산재 문제가 채 해결되기도 전에 미주를 관리했던 매니저는 하루빨리 업무로 복귀했으면 한다는 연락을 해온다. 배송 기사들이 개인사업자가 아니기에 산재 처리 대상이 아니라는 냉정한 대답도 함께다. 결국 미주는 회사가 제시한 위로금 명목의 400만 원이 작성된 공상 합의서에 서명한다. 이제 회사는 사고에 대해 어떤 책임도 지지 않을 수 있게 되지만, 그의 왼팔에는 흉터 하나가 선명하게 남았다.
서로 연결되는 소재가 몇 가지 있다. 미주와 함께 집단 소송 중이라는 기사들. 1년 전부터 소음을 듣기 시작했다는 사람. 영화의 후반부에서 미주가 만나게 되는 모스(김소은 분)라는 인물. 길에서 마주친 또 다른 배송 기사. 그리고 위로금을 받고 잠든 날 밤에도 끊임없이 들려오던 소음. 이 모든 것이 가리키는 것은 하나다. 어제도 오늘도, 그리고 내일도 누군가는 계속해서 같은 문제에 노출되고 있다는 것. 같은 방식으로 지나간 사람의 자리에 미주가, 이제 비워질 미주의 자리에 또 다른 기사가 존재하게 될 것이라는 점이다. 그리고 영화가 바라보는 이 문제는 지금 우리 사회가 경험하고 있는, 회사에 소속되어 있으면서도 산재 처리를 받을 수 없는 구조적 문제와도 분명히 연결된다.