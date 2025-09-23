'극과 극' 안경 에이스 박세웅... 벼랑 끝 롯데 구할까?

케이비리포트

롯데 박세웅의 주요 투구 기록(출처: 야구기록실 kbreport)시즌 초반 투구 컨디션이 좋을 때는 스트라이크 존 외곽을 파고들던 투구가 시즌 중반 이후 타자들이 치기 좋은 존으로 몰리기 시작했다. 6월 이후 10안타 이상을 3번이나 허용했을 정도로 피안타율(시즌 피안타율 0.280, 169 피안타)이 급증했고 어렵게 승부하려다 다시 볼넷을 허용하는 등 위기를 자초하고 무너지는 상황이 반복됐다.박세웅의 계속된 부진으로 인해 8월초까지만 해도 상위권을 다투던 소속팀 롯데의 상황도 위태롭다. 올시즌 현재(9/22기준) 65승 6무 66패, 승률 0.496으로 6위로 처진 롯데는 5위 KT 위즈와의 간격이 1.5경기 차로 다시 벌어진 상태다.최근 10경기에서 3승 7패로 부진한 롯데는 마운드 불안정과 불규칙한 경기력으로 5강권 재진입에 어려움을 겪고 있다. 후반기 승부수였던 외국인 선발 듀오 감보아와 벨라스케즈가 모두 난타를 당하면서 믿는 도끼가 사라진 상태다. 시즌 종료까지 7경기만 남겨둔 롯데로서는 최소 4승 3패 이상을 달성하고 경쟁팀(삼성-KT)들이 부진해야 가을야구 진출을 기대할 수 있다.