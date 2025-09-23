트럼프 압박에 중단된 '지미 키멀 라이브', 결국 '재개'

암살된 미국 청년 우파 활동가 찰리 커크를 비판했다가 무기한 중단됐던 ABC방송 간판 토크쇼 < 지미 키멀 라이브! >가 재개된다.
ABC방송의 모회사 디즈니는 22일(현지시각) "최근 며칠간 지미 키멀과 심도 있는 대화를 나눴다. 그 대화 이후 23일에 방송을 재개하기로 했다"라고 발표했다.
방송을 중단했던 이유에 대해서는 "(커크와 관련한) 키멀의 일부 발언이 시기상 적절하지 않아 사려가 부족한 것으로 느꼈다"라고 설명했다. 이에 따라 키멀의 토크쇼는 1주일 만에 다시 방송할 수 있게 됐다.
코미디언 겸 배우인 키멀은 지난 15일 방송에서 "마가(MAGA) 세력은 커크를 살해한 이 녀석이 자기들 중 하나는 아니라고 필사적으로 노력하고, 그것으로부터 정치적 이득을 얻기 위해 할 수 있는 모든 일을 하면서 우리는 새로운 최악을 찍었다"라고 비판했다.
또한 도널드 트럼프 미국 대통령이 커크를 추모하는 영상을 가리키며 "이것은 친구를 잃은 어른이 아니라 4살 아이가 금붕어를 잃고 애도하는 방식"이라고 조롱했다.
그러자 미국 방송통신분야 규제당국인 연방통신위원회(FCC) 브렌던 카 위원장이 ABC방송의 면허를 취소하거나 거액의 벌금을 물리겠다며 퇴출을 압박했고, ABC방송은 결국 키멀의 토크쇼를 무기한 중단하기로 했다.
트럼프 대통령은 "미국에 희소식"이라며 "ABC방송이 오래전에 해야 했을 일을 드디어 해낼 용기가 생겼다"라고 반겼다.
