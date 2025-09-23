비건 배우 손수현, 동물영화제 얼굴 된다

서울동물영화제

평소 비건 생활과 동물권 활동을 이어오며 영화제 집행위원으로도 활동해왔다.서울동물영화제(SAFF·SeoulAnimal Film Festival)가 배우 손수현을 제8회 영화제의 공식 홍보대사 '애니멀프렌즈(Animal Friends)'로 위촉했다고 21일 밝혔다.손수현은 영화 <럭키, 아파트> <양치기> 등에서 깊이 있는 연기를 선보이며 대중적 주목을 받아온 배우다. 2025년 제12회 들꽃영화상 신인배우상과 2022년 제48회 서울독립영화제 독립스타상을 수상하며 배우로서 입지를 다져왔다.서울동물영화제팀 김나연 활동가는 오마이뉴스와의 통화에서 "'애니멀프렌즈'는 단순한 명칭 이상의 의미를 가진 홍보대사 제도"라며 "손수현 배우는 대외 홍보뿐 아니라 개막식 사회, 마스터 클래스 진행, 프로그램 노트 작성 등 영화제 운영에도 직접적으로 참여할 예정"이라고 설명했다.김 활동가는 "손수현 배우가 평소 동물권과 비건 실천을 꾸준히 이어온 점이 영화제의 올해 슬로건 '비로소 세계(The World That Therefore We Become)'와 잘 맞닿아 있다"며 "배우의 평소 행보가 영화제의 방향성과 자연스럽게 이어졌기에 홍보대사로 모시게 됐다"고 밝혔다.손수현은 앞서 서울동물영화제 집행위원으로도 활동하며 영화제 운영을 지원해왔다. 김 활동가는 "평소에도 영화제를 응원해주고 도움을 주셨는데, 올해 슬로건을 정했을 때 손수현 배우가 바로 떠올라 모시게 됐다"고 말했다.서울동물영화제는 동물권 단체 카라가 주관하는 국내 최대 규모의 동물영화제다. 인간과 비인간동물의 공존을 탐구하는 작품들을 선보이며, 단순 상영을 넘어 사회적 의제를 던지는 '시민 참여형 영화제'라는 점에서 차별성을 지닌다.올해 영화제는 예산이 크게 줄어들면서 준비 과정에서 어려움이 있었다. 그럼에도 불구하고 영화제는 한국영상자료원과 독립영화전용관 인디스페이스와의 협력을 통해 다양한 작품을 상영할 수 있는 기반을 마련했다. 단순히 규모를 유지하는 차원을 넘어, 프로그램의 폭을 넓히고 관객들이 접할 수 있는 영화적 경험을 풍성하게 하려는 노력이 반영됐다.또한 영화제는 본 행사에 앞서 국립현대미술관 과천관에서 반려견을 동반할 수 있는 야외 상영회를 열었다. 이 사전 행사는 가족 단위 관객과 반려동물 보호자들에게 큰 호응을 얻었으며, 동물과 인간이 함께 문화를 향유한다는 영화제의 취지를 직접적으로 보여주는 자리였다. 김나연 활동가는 "관객들이 적극적으로 참여해주셨고, 현장에서 시민들의 연대와 지지가 점점 더 커지고 있음을 확인할 수 있었다"고 말했다.손수현은 위촉 소감에서 "인간 역시 다채로운 생태계의 일부임을 전하는 서울동물영화제와 함께할 수 있어 영광"이라며 "인간의 언어를 뛰어넘기 위해 고심을 거듭하는 창작자들의 고민과 관객들의 공감 속에서 여덟 번째 영화제가 비로소 펼쳐낼 세계를 응원한다"고 말했다.한편, 제8회 서울동물영화제는 10월 28일부터 11월 3일까지 7일간 열린다. 한국영상자료원과 인디스페이스, 온라인 상영관 퍼플레이를 통해 온·오프라인으로 진행되며, 40여 편의 상영작과 프로그램을 통해 동물과 인간이 함께 살아가는 세계를 조명할 예정이다.