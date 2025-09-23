이종범과 새출발하는 '최강야구', 시청자 다시 사로잡을 수 있을까?

▲
JTBC '최강야구'JTBC
고척 스카이돔에서 첫 공식 경기를 치르기 위해 모인 브레이커스 선수단은 이날 현장에서 앞으로의 운영에 대해 한명재 캐스터를 통해 내용을 소개 받았다. 이전 시즌1~3는 프로야구 정규시즌 마냥 꾸준히 경기를 치르면서 정해진 승률 돌파를 목표로 삼았지만 시즌4는 컵대회 방식을 채택했다. 고교-대학-독립리그 최고팀 등 총 4개팀이 예선리그를 치르고 그 성적에 따라 토너먼트로 우승을 가리는 것이다.
이는 2025년이 한참 지난 9월말이 되서야 첫 방영이 이뤄지는 등 한참 늦어진 출발 시점과 더불어 앞선 시즌 및 최강 파이터즈와의 차별화를 도모하기 위한 나름의 해결책이라고 제작진은 판단했던 모양이다. 이와 같은 진행 방식을 처음 접한 선수들은 당황한 표정이 역력했다.
여기서 우승을 차지해야 비로소 '최강' 이라는 칭호가 브레이커스 팀 명에 붙을 수 있다. 만약 예선 4위를 하게 된다면 컵대회 플레이오프 탈락이라는 초유의 사태를 맞이할 수도 있기에 브레이커스 선수단으로선 출범과 동시에 우승을 향한 도전에 나선 셈이었다. 컵대회 출범에 앞서 브레이커스는 총 3번의 선수 영입전을 갖게 되며 그 첫 상대로 동원과기대 야구부를 만나 본격적인 창단 경기를 치르게 되었다.
방송국+프로그램명 외엔 모든게 달라졌다