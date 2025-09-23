이종범과 새출발하는 '최강야구', 시청자 다시 사로잡을 수 있을까?

▲JTBC '최강야구' JTBC

방송국과 프로그램 이름 외엔 모든 것이 바뀐 <최강야구>로선 원조집이지만 도전자의 입장에서 새 시즌을 시작해야 하는 어려움 속에 첫 발을 내딛었다. 감독 선임 과정에서의 매끄럽지 못한 일처리로 인해 프로그램 및 당사자에 대한 비난의 목소리가 쏟아지는 곤혹스런 상황도 맞이했다.

​

우여곡절 끝에 브레이커스를 앞세우고 재개된 <최강야구>는 예선 리그+토너먼트 방식의 컵대회 방식으로 <불꽃야구>와의 차별화를 도모하면서 최근 뜨겁게 달아오른 프로야구의 열기를 고스란히 TV 무대로 끌어오기 위한 노력을 선보였다. 이와 같은 방향성은 수개월의 공백기를 만회하기 위한 프로그램으로선 최선의 선택지로 여겨진다.

​

은퇴 선수들의 사전 인터뷰를 통해 야구에 대한 진정성을 어느 정도 확보하면서 우리만의 야구를 보여주겠다는 의지도 이 과정에서 드러냈다. 카리스마보단 선수단과 '형님 리더십'에 가까운 친근한 관계 유지로 브레이커스의 틀을 마련한 이종범 감독을 중심으로 재구성된 <최강야구>는 일단 본 방송 개시와 더불어 티빙 실시간 점유율 50%를 상회하는 시청자들의 뜨거운 관심이 쏟아졌다.

​

<불꽃야구>와의 여전한 비교는 <최강야구>가 피해갈 수 없는 그림자면서 동시에 넘어서야 할 목표처럼 자리 잡았다. 프로그램 속 구성과 편집 방식 측면에선 아직은 다소 낯선 느낌을 가질 수밖에 없는 본 방송 개시와 더불어 브레이커스는 의욕 충만한 첫 투구를 시작했다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기