"외도 잘못됐지만 내겐 최선" 딸까지 데리고 불륜 상대 만난 아내

▲MBC <오은영 리포트-결혼 지옥>의 한 장면. MBC

놀랍게도 아내는 남편과 헤어지기 위하여 '외도'까지 저지른 충격적인 사실을 거리낌없이 털어놓았다. 하지만 아내는 "남편과 불행한 결혼생활을 하다가, 외도 상대를 만나게 되면서 마음이 흔들렸다. 이렇게 안하면 이혼이 안될 것 같았다"며 이혼소송에서 '유책 배우자'가 되는 한이 있더라도 감수하겠다고 당당한 반응을 보였다.



소송까지 불사하여 이혼을 고민하던 남편이 끝내 마음을 돌린 이유는 자녀 때문이었다. 남편은 "엄마를 용서해달라"는 딸의 부탁에 마음이 흔들렸다고 고백하며 눈시울을 붉혔다.



하지만 아내는 "외도가 옳은 행동은 아니지만, 저한테는 최선이었다"며 여전히 반성하지 않는 모습을 보였다. 심지어 아내는 불륜 상대와의 만남 자리에 아이까지 데리고 나간 사실이 밝혀졌다. 남편이 아내의 외도 사실을 처음 알게 된 것도 "엄마가 남자친구랑 어디 다녀왔다"는 아이의 증언 때문이었다.



정색한 오은영은 "아내가 남자친구라고 직접 말하지는 않았더라도, 아이는 이미 눈치껏 알고 있었던 거다. 나쁘게 말하면 '외도하려고 애까지 데려가?'라고 생각할 수 있다. 아이한테는 정말 못할 짓이고, 아이에 대한 '정서적 학대'라고도 할 수 있는 것"이라며 아내의 무개념 행동에 일침을 놓았다.



또한 아내는 가사조사 촬영 중 돌연 제작진에게 메시지를 보내 일방적으로 촬영 중단과 제작진 철수를 요청했다. 당황한 남편과 제작진은 사라진 아내를 찾아다녔지만 연락이 되지 않았다. 잠시 후에 스스로 나타난 아내는 제작진 앞에서 그동안 남편에 대한 서운함을 털어놓으며 울분을 터뜨렸다.



아내는 남편이 나타날 때마다 깜짝 놀라게 된다며 "이런 모습을 아무한테도 보이고 싶지 않았다. '내가 또 노력해야 하는 구나'라는 생각이 저를 힘들게 한다. 남편의 과거 폭언, 폭행 때문에 겁을 먹으면서 지내는 상황이 힘들다"고 주장했다. 아내의 넋두리는 또다시 남편에게 이혼을 요구하는 결론으로 끝났다.



아내는 갑작스럽게 화를 내고 촬영을 거부한 이유에 대하여, "전날 남편과 다툼 후 감정이 풀리지않았는데 아무 일도 없었다는 듯이 행동하는 남편이 보기 싫었다"고 밝혔다.하지만 이번에도 당시 촬영된 영상에서는 남편이 무언가 아내의 심기를 건드릴 만한 언행을 하는 장면은 전혀 나오지 않았다. 남편이 먼저 대화를 시도해도 거부하고 냉랭한 반응을 보인 것은 아내였다.



오히려 남편은 아내에게 개인적인 상처였던 아픈 가정사까지 고백했지만, 정작 아내는 부부싸움을 할 때마다 남편을 비난하고 공격하는 수단으로 악용하면서 아내의 막말에 더 큰 상처만 받았던 사실을 털어놓았다. 촬영 거부 당일날, 아내가 제작진 앞에서 남편을 마구 비난하다가 급기야 시댁에 대한 비하와 험담으로까지 번지자, 묵묵히 듣고만 있던 남편도 끝내 참지 못하고 "선을 넘지 말라"며 폭발했던 것이다.



남편은 이처럼 꽉막힌 부부의 소통에도 불구하고 이혼하지 않은 진짜 이유에 대하여 "아내를 사랑하는 마음이 더 커서 그랬던 것 같다"고 고백했다. 하지만 아내는 "이해가 안 간다. 남편이 그런 마음이 진심이라면, 남편의 행동들이 더 이해가 안 간다"며 여전한 불신을 드러냈다.



오은영은 "남편의 감정이 '무채색'이라면 아내의 감정은 '무지개'다. 상대의 모습을 그대로 받아들이고 접점을 찾으려는 노력이 필요하다"고 분석했다.



이어 "아내는 마음의 연결이 안 된다고 느끼면 불행과 외로움을 느낀다. 아내가 남편에게 직접적으로 말을 해주면 나을 텐데, 아내가 이상하게 우회적인 방식으로 표현하는 측면이 있다. 아내는 거절당할까 제대로 표현도 못 하고, 거절당하면 모든 게 무너져 내리는 것"이라며 소통방식의 문제점을 지적했다.



부부를 위한 최종 힐링리포트가 내려졌다. 오은영은 아내를 위하여 "남편에게 본인의 마음을 정확하게 설명해줄 것"을 당부했다. "남편은 상대의 감정을 잘 알아차리는 성격이 아니다. 그런데 아내는 본인의 감정 상태에 대해서 정확한 이야기를 안 해준다. 부부가 오랜 시간 이런 식의 소통을 해왔을 것이다."



리액션과 공감이 서툰 남편에 대해서는 '아내와의 감정적 거리 좁히기'를 제안하며 "처음 나오는 자연스러운 반응에 나아가 상대의 감정에 보조를 맞추려는 노력이 필요하다. 또한 본인은 있는 그대로의 감정을 아내에게 이야기해야 한다"고 당부했다.



부부는 서로에 대한 진심을 고백하는 시간을 가졌다. 남편은 "두렵게 하고 힘들게 해서 미안하다. 앞으로 많이 노력해서 바뀌어나갈테니까 조금 더 지켜봐줘"라고 고백했다. 아내는 "감정소통을 많이 했으면 좋겠다. 외도했던 건 두고두고 평생 사과하고 무지개처럼 당신 옆에 있어 줄게요"라고 화답했다. 오은영과 패널들은 부부가 새롭게 출발하는 행복한 결혼생활의 시작점이 되기를 응원했다.

