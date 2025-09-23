"외도 잘못됐지만 내겐 최선" 딸까지 데리고 불륜 상대 만난 아내

▲오은영리포트
결혼지옥MBC
예민보스 아내와 무덤덤 끝판왕 남편, 감정표현의 차이로 극심한 갈등을 겪고 있는 부부의 이야기가 그려졌다.
9월 22일 방송된 MBC <오은영 리포트-결혼 지옥>에서는 '무지개 VS 무채색, 무무부부'편이 그려졌다.
윤현성-이은정 부부는 결혼 6년 차의 30대 커플이었다. 사연을 신청한 아내는 "남편과 소통이 너무 안된다. 너무 빨리 결혼해서 서로를 잘 몰랐던 게 아닌가 싶다. 서로의 다른 점과 잘못된 점을 상담받고 싶다"고 밝혔다.
갑자기 폭발한 아내, 당황한 남편
부부의 일상이 영상으로 공개됐다. 최근 유방암 수술을 받으며 힘든 시간을 보냈던 아내는 "결혼생활이 더 울적해서, 상대적으로 투병이 덜 울적하다"는 의외의 속마음을 털어놓았다.
아내는 "남편과 감정적 교류가 되지 않는다"는 고민을 밝혔다. TV드라마를 보면서도 과몰입할 정도로 감정표현이 풍부한 아내와는 대조적으로, 남편은 무뚝뚝하고 감정기복이 적은 성격이었다.
아내는 가사조사 촬영을 위하여 방문한 제작진들을 혼자 맞이했다. 다수의 제작진 방문에 긴장한 아내는 남편에게 전화하여 집에 와줄 수 있냐고 요청했지만, 남편은 근무중이라 갈 수 없다고 답했다. 그런데 아내는 통화 직후, 갑자기 감정이 폭발하여 남편에게 메시지로 신경질적인 반응을 쏟아내기 시작했다. 남편은 영문을 모르고 아내의 10분 넘게 계속된 갑작스러운 메시지 비난 폭탄에 당황스러워했다.
하지만 남편이 퇴근하고 귀가하자, 그새 또 기분이 풀린 아내는 몇 시간 전 날 선 비난 문자들을 쏟아낼 때와는 달리 다시 밝은 모습으로 바뀌어 있었다. 남편은 극과 극을 아무렇지 않게 오가는 아내의 감정기복을 이해할 수 없었다.
아내는 남편을 대하는 태도가 달라진 이유에 대하여 "감정기복이 아니라 혼자 해결하려 노력하는 것"이라고 주장했다. 아내는 "'이 감정 이제 치우자. 나 스스로 풀었다'고 생각했다. 제 딴에는 노력한 건데, 남편은 감정기복으로 받아들이는 것 같다"고 해명했다.
남편은 "아내가 갈등이 있을 때마다, 이혼을 요구하는 메시지를 보낸다"고 밝혔다. 아내는 "말보단 글이 이성적이고 객관적이라서"라고 메시지를 애용하는 이유를 설명했다. 하지만 남편은 아내의 끊임없는 메시지 폭탄과 이혼요구가 "제게는 싸움을 거는 것처럼 느껴진다"며 현저한 입장차이를 드러냈다.