새 생명의 기쁨? 남편에게 임신 밝히지 못한 아내의 속사정

30th 부산국제영화제 상영작 <휴먼 리소스> 스틸컷부산국제영화제
03.
물론 프렌이 사회의 시스템에 적응하고 문제를 느끼지 못하는 종류의 인물이라면 영화 내부에서 일어나는 문제는 쉽게 해결된다. 하지만 그는 그렇지 않다. 준의 자리에 신입 직원을 뽑아야만 하는 내러티브를 보면 정확히 알 수 있다. 영화는 조금 과하다 싶을 정도로 몇 번이나 서로 다른 인물과의 면접 자리를 주선한다. 그때마다 어느 하나의 조건이 서로 충족되지 못해서 이어지고 있는 상황. 결국 선택되는 것은 이제 막 사회에 나온 스무 살 남짓한 어린 여성이다.
어느 날, 처음의 자신감과 달리 그가 울고 있는 모습을 발견한 프렌은 묘한 죄책감에 빠진다. 전임자인 준이 그 자리에서 어떤 어려움으로 힘들어했는지 알면서도 아무런 변화나 대책도 없이, 같은 자리에 새로운 사람을 갈아 끼워 넣은 것이나 다름없다는 걸 잘 알고 있어서다. 시스템과 부품, 지금 이 사회가 한 인간성을 어떻게 소비하고 다시 채우는지 가장 잘 보여주는 대목이다.
하나가 더 있다. 프렌 부부의 집 앞 일방 통행 길에서 일어나는 오토바이와의 갈등 장면이다. 일방통행이 설정되기 전부터 그 길을 이용해 왔던 원주민의 오토바이와 사회가 정한 규칙을 준수하고자 하는 남편 탐은 서로 비켜주지 않으며 기싸움을 하다 큰 문제에 직면한다. 결과적으로 남편은 자신이 저지른 범죄행위마저 아무렇지도 않게 처리하는데, 오히려 그 모습으로 인해 '과연 옳은 일은 무엇이고, 사회의 정의는 어디에서 지켜지는가'하는 의문을 품게 된다. 규율을 위해 인간성을 짓누르는 사회의 시스템이나 규칙을 지키기 위해 부당한 사적 제재를 가하는 이의 모습이 크게 달라 보이지 않아서다.
04.
영화가 프렌의 시선으로 삶의 미시적인 부분과 개인의 감정을 포착하고, 기형적으로 뒤틀린 현대 사회의 불합리한 구조와 관습을 효과적으로 비출 수 있도록 만드는 것은 역시 감정을 포착해 내는 카메라의 시선이다. 이 영화는 이상하다는 생각이 들 정도로 감정을 드러내지 않는다. 대신 침묵이나 정적인 구도를 선택하며 그 자리에 감정이 서서히 스며들 수 있도록 유도한다. 프렌의 표정 또한 마찬가지다. 그는 언제나 무표정에 가까운 태도로 존재하고, 감정 또한 직접적으로 설명되지 않는다.
한 가지 흥미로운 것은 영화가 집요하다는 생각이 들 정도로 얼굴의 측면을 비추고자 한다는 사실이다. 특히 대화 장면이 아닌, 한 인물이 운전하는 장면에서조차 인물의 측면을 찾아내는 구도는 흔히 쓰이지 않는 방식이다. 여기에는 개인의 감정적 양면성을 강조하고자 하는 의도가 깔린 것처럼 느껴진다. 관객의 자리에서 보여지는 곳에서는 표정을 드러내지 않지만, 사람이라면 분명히 느끼고 있을 감정적 동요를 지금 보이지 않는 반대의 측면에 감추어둔다. 그렇게 오롯이 모든 걸 감내해야 하는 한 인물의 모습을 완성해 내는 것만 같다.