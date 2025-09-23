새 생명의 기쁨? 남편에게 임신 밝히지 못한 아내의 속사정

부산국제영화제

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"감정을 잘 다스려야 합니다. 엄마가 느끼면 아기도 느낍니다."

30th 부산국제영화제 상영작 <휴먼 리소스> 스틸컷01.시작과 함께 수정된 난자의 초음파 사진이 오래 비친다. 그 너머로 의사의 목소리, 산모가 들어오는 소리와 같은 상황적 부산물들이 화면 속으로 개입하며 쇼트 하나를 완성해 낸다. 프렌의 임신이 확인되는 순간이다. 의사는 새 생명을 잉태하게 된 그에게 스트레스를 받지 말고 감정을 다스리라고 조언한다. 하지만 그가 처해있는 현실, 회사와 가정의 문제는 조금씩 그 경계를 침범하기 시작한다. 며칠째 무단결근하며 회사에 나오지 않고 있는 직원 준의 일을 처리하는 것도, 그 자리를 대신할 새로운 직원을 채용하는 일도 모두 만만치 않다. 다정한 듯하면서도 결정적인 순간 날카로움을 드러내는 남편 탐의 존재도 조금씩 무거워진다.나와폰 탐롱라따나릿 감독은 언제나 개인의 일상과 감정을 현대 사회의 시스템 속에 놓아두고 바라보고자 한다. 13년 전, 제17회 부산국제영화제에서 국제영화평론가협회상을 받았던 영화 < 36 >도 그랬다. 36개의 쇼트로 구성된 이 실험적인 영화에서 감독은 디지털 시대를 살아가고 있는 우리들의 기억 방식에 대한 이야기를 담아낸 바 있었다. 그의 필모를 차지하고 있는 다른 작품도 크게 다르지 않다. 이번 작품 <휴먼 리소스>도 같은 선상에 놓여 있다. 영화의 배경이 되는 회사의 인사과는 단순한 직장 공간을 넘어서는 의미를 안고 있다. 사람을 관리하고 분류하며, 규율하는 체계의 근원적 자리다. 프렌이 팀장으로 있는 이 부서에는 규정과 관료적 언어로 가득하고, 이미 체계화되어 있는 문서와 시스템은 인간을 생명체가 아닌 '리소스'를 관리하는 것처럼 만든다.02.타이틀인 '휴먼 리소스'라는 단어로부터 이 영화가 어떻게 인간의 삶에서 감정을 지우고, 오로지 생산성의 관점에서만 사람을 이해하게 만드는지를 보여주고자 하는지 어느 정도 알 수 있다. 프렌이 머무는 공간에서 언어는 단순한 소통의 도구가 아닌, 시스템이 개인을 관리하고 규율하는 방식으로 이용되기도 한다. 이런 언어의 비인간성은 감독이 다루고자 하는 극 중 모든 갈등의 바탕이 된다.이러한 기계적 구조 안에서 프렌이 새 생명을 갖게 되는 일은 작지 않은 파문이 된다. 대표가 직원의 면전에 서류를 던지는 일이 비일비재한 불평등한 사회, 당장 내일의 경기가 어떻게 될지 알 수 없는 불안정한 미래, 정해진 규칙보다는 개인의 편리가 더 가깝게 여기는 듯한 의식은 그로 하여금 임신이라는 사실을 쉽게 드러낼 수 없도록 만든다. 임신 사실을 숨기고자 하는 이유 또한 언어가 감정을 담아내지 못하는 환경 때문이라고 볼 수 있는 것이다.효율만을 추구하는 세상과 개인의 몸과 삶이 사적인 영역이 아니라 업무에 영향을 미칠 수 있는 변수로 규정되는 사회. 이렇게 비인간적이고 불확실한 세상에 아이를 낳는 것이 맞는지 스스로에게 묻는다. 가장 가까운 남편에게조차 알리지 못한 상태로. 감독이 해당 인물의 대사를 절제시키고 침묵과 정적을 자주 활용하는 이유도 여기에 있다. 감정이 언어로 옮겨지지 못하기에, 차라리 말하지 않는 것을 선택하게 되는 것은 아닐까.