박찬욱 "'어쩔수가없다', 산문 형식 빌린 꽉 찬 남성성의 탐구"

▲영화 <어쩔수가없다> 스틸 CJ ENM

유독 <어쩔수가없다>는 박찬욱 감독만의 블랙 코미디가 영화 전반을 지배하는 영화다. 그는 "깨 뿌리는 것처럼 전반에 걸쳐 유머 코드를 넣었지만 (그 코드가) 모두 작동되는 걸 바랐던 건 아니다"라며 "만수, 범모, 아라가 뒤섞이는 대소동 장면은 특이하면서도 슬픈다. 불쌍한 인간이 부딪히는 상황이자 서로가 뒤섞이면서 싸우는 삼각구도다. 둘이 한편 먹는 게 아닌, 번갈아가면서 싸운다는 점이 그렇다. 또한 만수와 미리의 부부 싸움 장면도 현실적이면서도 웃긴 장면이다"라며 웃음 코드가 담긴 장면을 꼽았다.



이어 늘 작품에 딜레마에 빠진 주인공을 내세우는 이유에 대해서는 "제 영화에는 '어느 쪽을 선택해야 올바른가'라는 질문에 빠진 사람들이 등장한다. 윤리적이고 도덕적인 딜레마인데, 완벽하고 좋은 선택이기 보다, 둘 다 나쁘지만 그중에서 덜 나쁜 선택을 해야 할 때가 많은 상황을 그렸다. 그런 사람을 묘사하면 관객이 질문을 던지기 때문이다"라며 '나라면 어떻게 생각할까'라는 윤리적 고민을 깊게 제공할 수 있다고 답했다.



끝으로 한국 극장 영화의 위기 속 <어쩔수가없다>를 향한 기대와 부담을 드러냈다. "데뷔작이 아니라면 모든 감독은 전작의 부담을 안고 있다. 그래서 저는 바로 전 영화와는 상반된 영화를 만드는 방향을 택한다. <헤어질 결심>이 시적이고 여백이 많은 여성성의 영화였다면 <어쩔수가없다>는 산문 형식에 가깝고 꽉 찬 남성성의 탐구다. <헤어질 결심>을 좋아해 준 분들이 새롭고 다른 면으로 즐겨 주시길 바란다"라며 인사말을 전했다.

