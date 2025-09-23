요양원서 치매 엄마 데려온 30대 딸이 미처 생각하지 못한 것

에무필름즈

스틸컷요컨대 부모의 노후 대비는 자녀의 경쟁력이자 하자가 된다. 그저 이 나라 사람들이 유달리 속물적인 때문만은 아닐 것이다. 노인을 부양하는 일이 가족 구성원의 책임으로 전가되고 있다는 것, 돌봄을 감당하는 것이 삶의 질을 심각하게 저하한다는 데 공감대가 형성돼 있어서다.제50회 서울독립영화제 관객상 수상작 <홍이>는 이 같은 측면에서 시사하는 바가 상당하다. 주인공은 30대 여성 홍이(장선 분)다. 영화는 그녀가 요양원을 찾아 입원한 엄마 서희(변중희 분)를 데리고 나오는 것으로 시작한다. 이로부터 홍이는 서희를 제 집으로 데려와서 함께 지내며 일상을 이어간다.서희는 치매 환자다. 아직까진 경증이라 대부분의 시간 동안 정상인과 큰 차이가 없다. 다만 언제고 악화될 여지가 있어 곁에 사람이 붙어 있어야 한다. 홍이가 같이 산다고는 하지만 완전히 함께 있을 수는 없는 일이다. 일을 나가 돈을 벌어야 하는 탓이다. 다행히 엄마와 연이 있는 이모(이유경 분)가 근처에 살고 있어 홍이가 일을 나가면 엄마를 맡아주기로 한다. 이모가 따로 돈도 받지 않고 도와주는 덕분에 홍이의 숨통이 트인다.홍이가 요양원에서 서희를 데리고 나온 이유를 영화는 구태여 감추려 들지 않는다. 홍이는 당장 돈이 급하다. 사채까지 끌어다 썼는지 매달 이자를 내는 데만도 급급하다. 서희에게 매달 적잖은 돈이 입금된다는 사실을 알게 된 그녀다. 요양원비로 쓸 바에 그 돈으로 제 빚을 갚겠단 게 홍이의 심산이다. 서희도 홍이의 속내를 모르는 바 아니다. 당장에 통장과 도장부터 건네며 까칠한 소리를 쏟아내는 것도 그래서다.