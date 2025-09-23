요양원서 치매 엄마 데려온 30대 딸이 미처 생각하지 못한 것

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
육각형남녀라고들 한다. 결혼을 전제로 한 만남 자리에서 주요하게 고려되는 여섯 가지 조건을 갖춘 이를 가리키는 말이다. 여섯 개의 서로 다른 좌표축 위에 각 조건을 능력치로 환산하여 표시하고, 그렇게 찍힌 각 점을 연결하여 육각형의 도형을 그려본다. 그 넓이만큼이 연애와 결혼시장에서 각자의 경쟁력을 이룬다. 이 개념이 한국의 연애와 결혼시장에서 상당히 공감을 산 모양인지 어느새 모르는 이가 얼마 없는 말이 되어버렸다.
여섯 가지 조건이란 다음과 같다. 외모, 성격, 학력, 자산, 직업, 집안. 이들 여섯 가지 조건에 대하여 각자가 갖는 우선순위야 천차만별이겠으나, 이중 어느 하나도 중요하지 않다고 말할 수 없다. 어느 한 조건이라도 빠진다면 육각형이라 불리지 못한다. 요컨대 하자가 있다는 취급을 받는다.
여섯 조건 가운데 집안이 있다. 연애며 결혼시장에서 말하는 집안은 무엇인가. 가정환경이 화목하다거나 불화가 있다는 정도에서 머물지 않는단 걸 쉬이 예상할 수 있을 테다. 긍정적으로는 본가나 처가로부터 재정적 지원을 기대할 수 있느냐 이고, 나쁘게는 결혼 후에도 부담을 져야 할 처지인가를 뜻한다. 결혼을 앞두고 필수적인 질문이라고까지 불리는 '부모의 노후 준비가 되었느냐'는 물음은 곧 상대의 집안이 어떠한지 확인하는 것이다.