예비 대통령인 남편의 이혼 요구, 유진이 선보일 영부인의 미래

제21대 대통령 선거를 하루 앞둔 지난 6월 2일 김규리와 안내상 주연의 영화 <신명>이 개봉했다. <신명>은 어린 시절부터 무속에 빠진 한 여성이 유흥가에서 일하다가 검사 출신의 남편을 대통령으로 만든 후 자신도 '통일 대통령'을 꿈꾼다는 내용의 오컬트 정치 스릴러 영화다. <신명>은 '대선특수'를 타고 78만 관객을 동원하면서 손익분기점(약 30만)을 여유 있게 넘겼다(영화관입장권 통합전산망 기준).
<신명>은 영화 시작 전 자막을 통해 "본 작품에 등장하는 인물,사건,종교,구체적인 시기 등은 역사적 사실과 무관하며 창작에 의한 허구임을 밝힙니다"라고 관객들에게 설명했다. 하지만 무속 관련 논란이 많았던 윤석열-김건희 부부를 쉽게 떠올리게 한다.
오는 24일 MBN에서 첫 방송되는 수목드라마 <퍼스트레이디> 역시 대통령 부부가 전면에 등장하는 정치 스릴러 드라마다. 다만 <퍼스트레이디>는 대통령에 당선된 남편이 영부인이 될 아내에게 이혼을 요구하면서 벌어지는 내용으로 전직 대통령 부부와는 큰 접점이 없을 것으로 보인다. <퍼스트레이디>에서는 걸그룹 SES 출신 배우 유진이 대통령에 당선된 남편에게 이혼을 요구 받는 예비 영부인을 연기한다.
배우 변신 9년 만에 '국민 드라마' 주연