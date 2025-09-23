예비 대통령인 남편의 이혼 요구, 유진이 선보일 영부인의 미래

KBS 화면 캡처

유진은 배우활동을 시작한 지 9년 만에 시청률 50%에 육박했던 대표작 <제빵왕 김탁구>를 만났다.서울에서 태어나 초등학교를 다니다가 1992년 괌으로 이민을 가 학창 시절을 보내던 유진은 1997년 괌에 화보를 찍으러 온 H.O.T.의 현지 통역을 맡았다가 이수만 회장의 눈에 들어 오디션을 보고 SM 엔터테인먼트에 입사했다. 지금은 기획사에 들어가도 2~5년의 연습생 기간을 거쳐 데뷔하는 사례가 많지만 당시엔 그런 시스템이 없었고 유진은 1997년11월 SM 최초의 걸그룹 S.E.S.의 센터로 데뷔했다.3명의 10대 소녀로 구성된 S.E.S.는 데뷔하자마자 선풍적인 인기를 끌며 핑클과 함께 1990년대 후반부터 2000년대 초반까지 한 시대를 풍미한 최고의 걸그룹으로 활동했다. 유진은 S.E.S.의 5집 활동을 끝낸 후 2002년7월 고 박용하, 이유리, 이동욱과 함께 KBS 드라마 <러빙유>에서 주연을 맡으며 본격적으로 배우 활동을 시작했다 2002년 11월 스페셜 앨범을 발표한 S.E.S.는 그 해 12월 공식적으로 해체됐다.2003년과 2004년 2장의 정규 앨범을 발표하며 솔로 가수로 활동하기도 했던 유진은 2004년 지성, 이보영 부부가 처음 만났던 드라마 <마지막 춤은 나와 함께>부터 배우 활동에 주력했다. <마지막 춤은 나와 함께>를 끝낸 유진은 2005년3월 김재원과 연기 호흡을 맞춘 <원더풀 라이프>에서 주부 연기에 도전했다. 유진은 <원더풀 라이프>에서 한층 성숙해진 연기를 선보이며 시청자들에게 호평을 받았다.<러빙유>를 시작으로 <마지막 춤은 나와 함께>, <원더풀 라이프>까지 주로 젊은 시청자들을 타깃으로 한 트렌디 드라마에 출연하던 유진은 2006년 4월 <진짜 진짜 좋아해>를 통해 데뷔 첫 주말드라마에 도전했다. <진짜 진짜 좋아해>는 <소문난 칠공주>라는 엄청난 강적을 만나 10% 초반대의 시청률에 그쳤지만 유진은 능청스런 사투리 연기를 구사하며 S.E.S.의 이미지를 벗고 배우로 인정 받기 시작했다.2008년 <아빠셋, 엄마 하나>에서 남편과 사별한 싱글맘을 연기한 유진은 2010년 배우로서 첫 번째 대표작이라 할 수 있는 <제빵왕 김탁구>를 만났다. 유진이 탁구(윤시윤 분)에 대한 사랑과 욕망 사이에서 괴로워하는 신유경 역을 맡아 열연을 펼친 <제빵왕 김탁구>는 49.3%의 최고 시청률을 기록하며 폭발적인 사랑을 받았고 유진은 KBS 연기대상에서 우수상을 수상했다(닐슨코리아 시청률 기준).