김하성, 이틀 만에 또 넘겼다... 시즌 5호 홈런 폭발

AP=연합뉴스

홈런을 친 뒤 양팔을 벌리고 베이스를 도는 김하성김하성이 애틀랜타 브레이브스에서 세 번째 홈런을 쏘아 올렸다.김하성은 22일(한국시각) 미국 미시간주 디트로이트 코메리카파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그 디트로이트 타이거스와 방문 경기에서 솔로 홈런을 터뜨리며 애틀랜타의 6-2 승리를 이끌었다.이틀 만에 또 홈런포를 가동한 김하성은 9경기 연속 안타와 11경기 연속 출루 행진을 이어가며 물오른 타격감을 과시했다.6번 타자 겸 유격수로 선발 출전한 김하성은 2회초 첫 타석에서 올 시즌 14승 5패를 기록하고 있는 디트로이트의 올스타 출신 선발 케이시 마이즈의 한가운데 슬라이더를 받아쳤으나 중견수 뜬공으로 물러났다.팀이 1-0으로 앞서고 있던 4회초 주자 없이 두 번째 타석에 들어선 김하성은 마이즈가 초구로 던진 시속 92.1마일(148.2km) 포심 패스트볼을 과감하게 공략해 좌측 담장을 넘어가는 라인드라이브 홈런을 터뜨렸다.김하성의 시즌 5호 홈런으로 타구 속도가 시속 104.1마일(약 167.6㎞)에 달했고 비거리는 383피트(116.7ｍ)가 나왔다. 김하성은 홈런을 친 뒤 새가 날아가듯 양팔을 휘젓는 독특한 세리머니로 그라운드를 돌았다.6회초 세 번째 타석에서는 마이즈와 7구까지 가는 접전 끝에 헛스윙 삼진을 당했으나, 7회초 네 번째 타석에서는 디트로이트 우완 불펜 토미 케인리와의 대결에서 볼넷을 얻어내며 멀티 출루에 성공했다.9회초 마지막 타석의 기회를 얻은 김하성은 무사 2, 3루 기회에서 희생플라이로 추가 타점을 올리면서 3타수 1안타(1홈런) 2타점을 기록했다. 이로써 시즌 타율은 0.257(148타수 38안타)로 올라갔다.김하성이 9경기 연속 안타를 터뜨리는 동안 애틀랜타도 8연승을 질주했다. 탬파베이 레이스에서 24경기 동안 홈런 2개를 쳤던 김하성은 애틀랜타 이적 후 18경기에서 홈런 3개를 터뜨리며 팀에 활력을 불어넣고 있다.김하성이 오기 전까지 유격수들의 홈런이 한 개도 없어 고민이었던 애틀랜타는 새로운 주전 유격수 김하성의 장타력에 반색하고 있다.브라이언 스닛커 애틀랜타 감독은 "김하성의 홈런은 정말 최고였다"라며 "기본기가 탄탄하고 어떻게 플레이해야 할지 잘 아는 훌륭한 선수라서 김하성과 함께하는 것이 너무 행복하다"라고 칭찬했다.김하성은 내년 시즌 연봉 1600만 달러(약 224억 원)를 받고 애틀랜타에 남거나 자유계약선수(FA)가 될 수 있는 '옵트 아웃' 선택권이 있지만, 최근 좋은 활약을 펼치면서 더 높은 몸값을 받기 위해 FA 시장에 뛰어들 가능성이 커지고 있다.<뉴욕타임스>는 "다음 시즌 유격수를 원하는 구단이 5곳이나 된다"라며 "김하성이 2000만 달러가 넘는 연봉을 원할 것으로 보인다"라고 전망했다.그러면서 "애틀랜타가 내년에도 김하성과 함께할 수 있는 가장 좋은 방법은 그가 옵트 아웃 결정을 내리기 전에 빨리 다년 계약을 제시하는 것"이라며 "3년간 6500만 달러(약 904억 원)의 계약 규모가 시작점이 될 것"이라고 강조했다.