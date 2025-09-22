'절정의 골 감각' 손흥민, 1골 1도움으로 팀 3연승 견인

손흥민(LAFC)이 3경기 연속골을 넣으며 팀 승리를 이끌었다.LAFC는 22일(이하 한국시간) 미국 캘리포니아주 LA에 위치한 BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크와의 2025 MLS 홈 경기에서 4-1로 역전승을 거뒀다. 이로써 LAFC는 14승 8무 7패(승점 50)를 기록하며 서부 컨퍼런스 4위를 유지했다.LAFC는 4-3-3 포메이션을 가동했다. 최전방에는 드니 부앙가-손흥민-다비드 마르티네스가 포진하고, 중원에는 마르코 델가도-에디 세구라-티모시 틸먼이 나섰다. 아르템 스몰리아코우-은코시 타파리-라이언 포티어스-세르지 팔렌시아가 포백을 구축했으며, 위고 요리스가 골문을 지켰다.전반 6분 부앙가와 손흥민 콤비가 찬스를 합작했다. 손흥민이 패스를 건넸고, 부앙가가 오른쪽 측면에서 슈팅을 날렸지만 득점으로 이어지지 않았다.솔트레이크는 전반 8분 루나의 크로스를 받은 피올의 헤더로 골을 노렸으나 골문 위로 떠올랐다.선제골은 솔트레이크가 엮어냈다. 전반 13분 베라가 환상적인 중거리 슈팅이 골문 왼쪽 구석으로 빨려 들어갔다.LAFC는 손흥민을 중심으로 공격의 강도를 높였다. 전반 24분 손흥민의 왼발 슈팅이 카브랄 골키퍼의 손끝에 걸렸다. 이어진 코너킥 상황에서 타파리의 헤더가 골대를 튕겨 나왔다. 전반 30분에는 부앙가의 슈팅이 다시 한 번 골키퍼 선방에 막혔다.좋은 흐름을 타던 LAFC는 전반 추가시간 손흥민의 발에서 2골이 터졌다. 전반 46분 손흥민의 패스를 받은 부앙가의 슈팅으로 동점골을 넣었다. 전반 48분에는 마르티네스로부터 패스를 받은 손흥민이 페널티 박스 바깥에서 강력한 왼발 슈팅으로 역전골 했다. 전반은 LAFC의 2-1 리드로 종료됐다.손흥민은 후반 7분 멀티골 기회를 무산시켰다. 산호세 수비수가 걷어낸 공을 잡은 손흥민이 왼발 슈팅으로 골문을 조준했으나 골키퍼 선방에 막혔다.LAFC는 후반 25분 앤드류 모란, 라이언 홀링스헤드, 마티외 초니에르 등 3명을 한꺼번에 교체 투입했다.LAFC는 후반 28분 한 골을 추가했다. 손흥민의 패스를 받은 모란이 부앙가에게 스루패스를 내줬고, 부앙가는 골키퍼와 일대일 기회에서 칩슛을 성공시켰다.손흥민은 후반 39분 제레미 에보비세와 교체되며 84분을 소화하고 그라운드를 빠져나갔다.후반 42분 부앙가가 해트트릭을 완성하며 승부의 쐐기를 박은 가운데 LAFC가 3골차 대승을 거뒀다.손흥민은 데뷔전에서 페널티킥을 유도하며 성공적인 신고식을 치른 후 뉴잉글랜드 레볼루션전에서 1도움으로 두 번째 경기만에 공격포인트를 기록했다. 다음 라운드인 FC 댈러스전에서 환상적인 프리킥으로 데뷔골을 쏘아 올렸다. 지난 14일 산호세 어스퀘이크스전 1골, 18일 레알 솔트레이크전에서 해트트릭했다.4일 만에 열린 레알 솔트레이크와 리턴 매치에서도 손흥민은 팀의 에이스임을 재입증했다.이날 손흥민은 84분 동안 1골 1도움을 포함, 패스성공률 95%, 기회창출 7회, 터치 44회, 슈팅 3회, 드리블 성공 2회를 기록했다.이번 기회창출 7회는 데뷔골을 넣은 지난 댈러스전과 더불어 자신의 최다 기록 동률이다.대부분 원정 경기에서만 득점을 올린 손흥민으로선 지난달 7일 LAFC 입단 이후 홈 팬들에게 처음으로 골 소식을 전해 의미가 깊었다.올 시즌 7경기에 출전해 무려 6골 2도움이다. LAFC 소속으로 3경기 연속골(6골)이며, 한국 대표팀 소속으로 뛴 9월 A매치 2연전(미국-멕시코)전을 포함해 공식 대회 5경기 연속 득점행진이다.