미국에 사는 동양인 부부... 아이 납치 후 모든 게 달라졌다

"미국에 있을 때 다양한 나라, 배경을 가진 사람들을 많이 만났다. 그때 스스로를 그들에게 어떻게 설명해야 할지도 잘 몰랐다. 그들에게 어떤 걸 강하게 표현하고, 호소할 수 있을까 고민했던 경험을 켄지와 제인에게 많이 투영했다. <디스트럭션 베이비>를 만들 때 경험을 이번 영화에도 적용했던 것 같다. 형제 관계를 묘사했던 전작과 달리 이번엔 켄지와 제인의 관계를 묘사했는데, 이 두 사람의 감정선이 핵심이었다. 서로 사랑하지만, 말하지 못한 것들이 있고, 그로 인해 관계가 불안정하다. 전작처럼 그런 불안정성에 제가 천착하는 것 같다." (마리코 테쓰야 감독)

영화 <디어 스트레인저>의 배우 계륜미, 니시지마 히데토시.뿌리를 옮겨 다른 문화권에서 사는 경험은 분명 설레는 일만은 아닐 것이다. 고국을 떠나 타지에서 가정을 이룬 이들이라면 내면의 갈등은 물론, 외부의 편견 어린 시선이나 차별을 마주해야 할 일이 생기기 마련이다. 제30회 부산국제영화제 아시아영화의 창 부문에 초청된 영화 <디어 스트레인저>는 정확히 그 지점을 파고들었다.영화제가 열리기 전 지난 12일 해당 작품을 연출한 마리코 테쓰야 감독, 배우 니시지마 히데토시, 그리고 계륜미를 화상 인터뷰했다. 보도 시점을 영화 공개 이후로 합의(news embargo)했음을 미리 밝힌다.<디어 스트레인저>는 미국 대학교 정규직 교수 임용을 눈앞에 둔 겐지(니시지마 히데토시)와 제인(계륜미)의 갈등과 그들이 겪어온 차별을 다룬다. 화목해 보였지만, 이들의 아이가 납치되는 사건이 발생하며 서로에 대한 내면의 균열이 표면화된 것. 책임 공방을 논하는 두 사람은 별개로 이웃이나 주변 사람들에게 언어 및 비언어 폭력을 당해오기도 했다. 내부와 외부에서 발현되는 폭력성을 대구로 배치한 게 인상적인 작품이다. 첫 장편 <옐로우 키드>(2009)와 두 번째 장편 <디스트럭션 베이비>(2016), 그리고 <미야모토>(2019)를 통해 감독은 꾸준히 다양한 폭력에 노출된 불안한 인간상을 그려오고 있다.이 영화 또한 감독의 실제 경험을 바탕으로 쓰였다. 일본 문화청 지원으로 미국 하버드대학 방문 연구원으로 1년간 체류하며 느낀 감정이 핵심이었다. 코로나19 팬데믹 직후 미국에서 커져만 가던 아시안 혐오, 고립감은 감독에겐 창작의 불씨가 됐다. 도쿄예술대 동문인 하마구치 류스케 감독 또한 같은 프로그램을 거쳤기에 마리코 테쓰야 감독은 여러 조언을 얻었다고 전했다.대만 스타 배우 계륜미(구륜메이)와 영화 <드라이브 인 마이카>로 일본 아카데미 최우수 남우주연상을 수상하며 급부상한 니시지마 히데토시는 역할을 위해 서로 토론을 많이 했다고 밝혔다. 계륜미가 연기한 제인은 인형극 배우이면서 육아를 거의 전담하다시피 한 인물이다. 켄지는 아내가 보다 육아에 집중해주길 원하지만, 자신이 처한 고용 불안정 상황이라는 급한 불부터 꺼야 한다. 두 배우 모두 감독처럼 자신의 개인 경험, 지인의 경험을 파고들었다고 말했다.