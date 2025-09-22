인간을 물건처럼 여기는 세상, 진검 무술대회 속 참혹한 현실

매드하우스

스틸컷다만 생각해 볼 문제가 있다. 오늘날 우리가 누리는 보편적 인권, 또 자유주의와 법치주의, 다원주의 등의 체제를 당연하게 여기는 태도다. 오늘의 세상이 봉건주의와 전체주의를 격파하고 이룩된 것인데 이를 깊이 이해하는 시민이 얼마 되지 않는 듯 느껴지는 건 왜 인가. 이를 오로지 오늘의 시민이 무지한 때문이라 치부하는 건 어리석은 일이다. 봉건주의와 전체주의가 무언지를, 그것이 어떤 부조리를 안고 있는지를, 우리의 문화며 교육이 충실히 다루지 않기 때문이 아닌지 돌아봐야 하는 이유다.<시구루이>는 내가 아는 한 봉건주의와 전체주의가 가진 폐해를 가장 적확히 짚어낸 작품이다. 나아가 뼈를 깎는 자세로 이를 반성하는 작품이다. 만화가 야마구치 타카유키의 인생작이라 불러도 좋을 작품으로 한 세기 전 활동한 작가 난조 노리오의 연작 소설을 원작으로 삼아 모두 15권의 만화로 완성됐다. 성공에 힘입어 매드하우스가 하마사카 히로시를 감독으로 기용해 12부작 애니메이션으로 제작했다. 그것이 오늘 다룰 애니 <시구루이>다.때는 전국시대를 통일하고 쇼군 자리를 차지한 도쿠가와 가문 치하 에도막부가 지배하던 에도시대다. 초대인 도쿠가와 이에야스부터 마지막인 도쿠가와 요시노부까지 260여년을 지속한 이 시대 초엽, 그러니까 17세기 초가 시간적 배경이다. 도쿠가와 이에야스의 손자 도쿠가와 타다나가는 당대 쇼군의 친동생으로, 할아버지가 말년을 보낸 슨푸성의 주인으로 지내고 있다. 당대 유력 다이묘이기도 한 그는 불과 28세의 나이에 할복자살을 명받으니, 그 결정적 사유는 무사들로 하여금 진검으로 어전시합을 벌이도록 해 슨푸성을 피로 물들였다.<시구루이>는 도쿠가와 타다나가의 영지에서 벌어지는 무사들의 이야기다. 슨푸성을 거점으로, 오늘의 시즈오카현 일대인 스루가, 도토미, 미카와 지방이 그의 영지였는데, 애니는 이곳에 이와모토 코간이란 전대의 유명한 무사가 도장을 열고 있다는 허구적 설정으로부터 시작한다. 이와모토 코간은 코간류라 불리는 유파의 대가로, 도토미의 중심인 카게가와 성의 영주 휘하에서 검술사범 자리를 얻고 있는 인물이다. 봉록은 300석, 일가를 이룬 검술실력에 비해선 아쉽지만 지역에선 행세할 수 있는 수준이다. 그럼에도 코간은 불만이다. 그의 실력이 고작 도토미 최강쯤이 아니라 믿어서다.