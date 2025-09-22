인간을 물건처럼 여기는 세상, 진검 무술대회 속 참혹한 현실

현대 사회가 2차 대전의 자장 아래 세워졌다는 데는 이론의 여지가 없다. 2차 대전은 연합국과 추축국으로 나뉘어 벌인 전쟁이다. 연합국은 영국과 프랑스 등 제국주의의 선봉으로 전 세계에 식민지를 두었던 나라들이 중심을 이뤘다. 이에 반하는 추축국은 후발 주자들로, 독일과 이탈리아, 일본이 주축이 됐다.
추축국은 어째서 연합국에 맞섰나. 각자의 이유가 있겠으나 그 근간은 선도 국가들이 만든 체제를 부수고 새로이 세계질서를 재편하기 위해서였다. 당시 추축국 세 나라에겐 주목할 만한 공통점이 있었는데, 나치즘과 파시즘, 군국주의라 불리는 새로운 바람이 국가 전체를 사로잡고 있었단 점이겠다. 수많은 분파로 갈라진 봉건세력을 통합해 민족국가 성격의 국가 아래 뭉쳐내는 데 이들 세 나라는 연합국을 이루는 국가보다 더 긴 시간을 필요로 했다.
이들이 통합을 이뤄냈을 땐 이미 연합국 내 선진국이 전 세계 식민지를 선점한 뒤였다. 후발주자인 이들은 안으로는 통합에 힘쓰고 밖으로는 가열차게 식민쟁투에 참여하려 했다. 나치즘과 파시즘, 군국주의가 그 수단으로 효과를 발휘했다.
추축국이 우세했던 전쟁은 일본이 진주만을 습격해 미국의 참전을 불러온 걸 계기로 완전히 뒤집힌다. 연합국은 추축국을 격파하고 전쟁을 승리로 마무리한다. 나치즘과 파시즘, 군국주의는 인류사의 저편으로 밀려나고, 민주주의와 자유주의, 민족자결의 이념들이 새롭게 부흥한다. 지난 시대 철학과 사상이 그 기틀을 마련하고, 오늘날 세계 보편이라 부를 만한 인권과 시민권에 대한 개념이 자리 잡았다.