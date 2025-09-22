'윔블던 챔피언' 시비옹테크 대역전 드라마, 코리아오픈 첫 우승

연합뉴스

큰사진보기 ▲시비옹테크의 집념이가 시비옹테크(2위·폴란드)가 21일 오후 서울 송파구 올림픽공원 테니스경기장에서 열린 여자프로테니스(WTA) 투어 코리아오픈 단식 결승에서 에카테리나 알렉산드로바(11위·러시아)와 맞대결을 펼치고 있다. 연합뉴스

아슬아슬한 위기를 모면한 이가 시비옹테크는 타이 브레이크 시작부터 미니 브레이크에 성공했고, 175km/h 서브 에이스로 4-2를 만든 것은 물론 날카로운 포핸드 다운 더 라인으로 5-2까지 달아나 한숨을 돌릴 수 있었다. 두 번째 세트를 끝내는 포인트는 알렉산드로바의 포핸드가 옆줄 밖에 떨어진 것이었다.



세트 스코어 1-1이 되었지만 세 번째 세트 세 번째 게임에서 알렉산드로바가 브레이크 포인트를 따내며 다시 2년 연속 우승 의지를 강하게 드러냈다. 그러나 여섯 번째 게임에서 이가 시비옹테크에게 행운이 찾아와 다시 게임 스코어는 3-3 균형을 이뤘다. 시비옹테크의 백핸드 스트로크가 네트 상단에 맞고 살짝 넘어가는 바람에 귀중한 브레이크 포인트가 시비옹테크에게 찾아온 것이다.



서울에서의 마지막 게임이 다가오면서 이가 시비옹테크는 끈질긴 랠리 전술을 택했고 상대적으로 쫓기는 듯한 알렉산드로바는 조급한 스트로크로 실수가 늘어났다. 결국 뒤로 물러나며 친 알렉산드로바의 포핸드 실수로 시비옹테크에게 2개의 챔피언십 포인트 기회가 찾아왔고, 알렉산드로바가 네트 앞 백핸드 위너로 하나를 지웠지만 이가 시비옹테크가 완벽한 포핸드 크로스 위너로 한국에서의 첫 우승 기억을 만들어냈다.



2025 WTA 코리아 오픈 단식 결승 결과(21일 오후 5시, 올림픽 공원 테니스 코트 - 서울)



★ 이가 시비옹테크 2-1(1-6, 7-6{TB 7-3}, 7-5) 에카테리나 알렉산드로바



◇ 주요 기록 비교

서브 에이스 : 시비옹테크 2개, 알렉산드로바 6개

더블 폴트 : 시비옹테크 9개, 알렉산드로바 6개

첫 서브 성공률 : 시비옹테크 52.8%(57/108), 알렉산드로바 57.1%(52/91)

첫 서브로 포인트 성공률 : 시비옹테크 66.7%(38/57), 알렉산드로바 78.8%(41/52)

세컨드 서브로 포인트 성공률 : 시비옹테크 49%(25/51), 알렉산드로바 51.3%(20/39)

브레이크 포인트 성공률 : 시비옹테크 40%(2/5), 알렉산드로바 62.5%(5/8)

전체 포인트 성공률 : 시비옹테크 46.7%(93/199), 알렉산드로바 53.3%(106/199)



