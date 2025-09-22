'윔블던 챔피언' 시비옹테크 대역전 드라마, 코리아오픈 첫 우승

▲우승 차지한 시비옹테크
21일 오후 서울 송파구 올림픽공원 테니스경기장에서 열린 여자프로테니스(WTA) 투어 코리아오픈 단식 결승에서 우승한 이가 시비옹테크가 시상대에서 즐거워 하고 있다.연합뉴스
아버지 토마즈 시비옹테크가 1988 서울 올림픽 조정 종목에 폴란드 대표로 참가했던 기억이 결국 이가 시비옹테크의 코리아오픈 첫 우승이라는 인연으로까지 이어지게 됐다. 에카테리나 알렉산드로바에게 일방적으로 밀려 첫 세트를 1-6으로 내준 것만 생각하면 한국 첫 방문에 첫 우승이 어려워 보였지만 이가 시비옹테크는 그랜드 슬램 여섯 번의 우승 경험을 바탕으로 놀라운 뒷심을 발휘하여 대역전 우승 드라마를 써내려갔다.
세계 여자 테니스 단식 랭킹 2위 이가 시비옹테크(폴란드)가 21일 오후 5시 서울 송파구 올림픽공원 테니스 코트에서 벌어진 2025 WTA(세계 여자 프로테니스) 투어 코리아 오픈(500시리즈) 단식 결승에서 디펜딩 챔피언 에카테리나 알렉산드로바(러시아, 11위)를 2시간 43분 만에 2-1(1-6, 7-6, 7-5)로 이기고 이 대회 첫 우승이자 2025 시즌 세 번째 우승, 개인 통산 25번째 싱글 우승 기록을 남겼다.
2세트 타이 브레이크, 이가 시비옹테크의 놀라운 포핸드 위너
붉은 앙투카(클레이) 코트에서 열리는 롤랑 가로스에서 4회(2020, 2022, 2023, 2024) 우승, 2022년 US 오픈 우승에 이어 올해 윔블던 챔피언십 첫 우승에 이르기까지 전성기를 보내고 있는 이가 시비옹테크가 한국에 처음 방문하여 좋은 우승 기억을 남기게 됐다.
11위 에카테리나 알렉산드로바가 이 대회 2연속 우승을 노리며 첫 세트를 6-1로 잡아냈으니 이가 시비옹테크는 폴란드 조정 국가대표 선수로 활약했던 아버지의 올림픽 기억을 담아가는 것에 만족하는 듯 보였다. 이상할 정도로 스트로크 박자가 안 맞는 시비옹테크가 더블 폴트 실수까지 많았기 때문이었다.
알렉산드로바를 상대로 5승 2패의 맞대결 우위를 보이고 있는 이가 시비옹테크가 이대로 물러날 수 없었다. 두 번째 세트 첫 게임에서 알렉산드로바도 더블 폴트로 이가 시비옹테크에게 첫 번째 브레이크 포인트를 내줬다. 여기서 알렉산드로바가 곧바로 백핸드 다운 더 라인 위너, 포핸드 다운 더 라인 위너를 묶어 브레이크 백에 성공했지만 두 번째 세트는 결국 타이 브레이크까지 펼쳐야 했다.
2세트 열 두 번째 게임에서 알렉산드로바가 백핸드 다운 더 라인 리턴 위너, 백핸드 크로스 위너로 챔피언십 포인트 직전까지 몰고 갔지만 이가 시비옹테크가 놀라운 집중력으로 위기를 모면하며 6-6으로 타이 브레이크를 만들어낸 것이다.