LA에 뜬 '흥·부' 조합... 득점포 가동할까

LA를 들썩이게 만들고 있는 손흥민과 부앙가 조합이 다시 만난 솔트레이크 상대로 득점포를 재가동할 수 있을까.체룬돌로 감독이 이끄는 LAFC는 22일 오전 10시(한국시간) 미국 LA에 자리한 BMO 스타디움에서 열리는 '2025시즌 미국 MLS' 31라운드서 레알 솔트레이크와 격돌한다. 현재 LA는 13승 8무 7패 승점 47점 서부 조 4위에, 솔트레이크는 10승 4무 15패 승점 34점 서부 조 12위에 자리하고 있다.4일 만에 다시 만나는 두 팀이다. 앞서 18일에 열린 30라운드 맞대결에서는 LA가 함박웃음을 지었다. LA는 팀 내 최고 스타 손흥민의 해트트릭과 함께 경기 종료 직전에는 부앙가의 마침표 골까지 나오면서 4-1 완승을 챙긴 바가 있다.이번 여름, 토트넘을 떠나 미국에 입성한 뒤 완벽한 활약상을 선보이고 있다. MLS 역대 최고 이적료(약 2650만 달러)를 기록한 손흥민은 매 경기 본인의 이름값을 완벽하게 해내고 있다. 지난달 10일, 시카고 파이어 FC와의 맞대결에서 후반 교체 투입되어 29분간 경기장을 누빈 손흥민은 후반 35분 특유의 돌파로 페널티킥을 얻어내며, 팀을 패배 위기에서 건져 올렸다.이후 8월 17일 뉴 잉글랜드와의 리그 27라운드 원정 맞대결에서는 중앙 공격수로 선발 출격, 풀타임으로 경기장을 누비며 후반 막판 도움을 기록, 2-0 승리를 이끌었다. 손흥민은 멈추지 않았다. 댈러스와의 맞대결에서는 전반 6분 환상적인 프리킥 슈팅으로 골망을 가르며, MLS 데뷔골을 만들었다.A매치 일전에서도 미국과의 맞대결에서는 1골 1도움을 기록하며 승리를 이끌었고, 멕시코전에서 후반 교체 투입되어 환상적인 왼발 발리 슈팅으로 동점 골을 작렬했다.감각을 끌어올린 손흥민은 A매치 종료 직후 산호세와의 29라운드서는 시작 1분 만에 득점포를 가동했고, 직전 솔트레이크전에서는 해트트릭을 달성하며 웃었다.이처럼 LA 입단 후 6경기서 5골 1도움을 기록한 손흥민은 MLS 사무국 선정 이주의 선수로 선정되는 기염을 토했다. MLS 사무국은 19일 공식 채널을 통해 "로스앤젤레스(LA)FC의 해트트릭 히어로(Hat-trick hero)"라며 극찬을 아끼지 않았다. 경기력과 스타성 그 무엇 하나 빠지지 않으며 상승세를 이어가고 있는 상황 속 손흥민은 특급 도우미와의 호흡도 뛰어나다.바로 드니 부앙가와의 호흡이 현지에서 상당한 주목을 받고 있다. 과거 손흥민은 토트넘 시절 해리 케인과 함께 이뤘던 '손·케' 듀오를 이뤘고, 프리미어리그 역대 최다 합작 골인 47득점을 터뜨리며 환상적인 호흡을 자랑한 바가 있었는데 LA에서도 완벽한 파트너를 찾았다. 가봉 국가대표 출신 부앙가는 1994년생으로 2022년 LA에 입성한 후 꾸준한 모습을 보여줬다.첫해 10경기서 3골에 그쳤지만, 이듬해 38골 12도움으로 압도적인 클래스를 자랑했다. 2024시즌에도 28골 15도움을 올렸고 부앙가는 올해도 25골 8도움을 기록, 리그 득점 순위에서는 리오넬 메시(22골), 샘 서리지(21골)에 이어 3위에 자리하고 있다. 또 최근 산호세(3골)-솔트레이크(1골)에 득점포를 가동, LA 통산 94골을 기록하며 구단 역사상 최다 득점자가 됐다.부앙가는 손흥민 합류 이후 더욱 날카로운 퍼포먼스를 자랑하고 있다. 손흥민이라는 공격수에 시선이 쏠리는 가운데 득점력이 좋은 부앙가가 더욱 날뛰고 있다는 것. 실제로 손흥민 합류 후 6경기 6골 1도움을 기록하고 있고, 체룬돌로 감독도 "손(흥민)과 부앙가를 투톱으로 내세운 뒤, 우리 팀은 훨씬 더 예측하기 어렵고 막기 힘든 팀이 됐다"라며 만족감을 표했다.이와 같이 부앙가와 손흥민으로 이뤄진 날카로운 창도 긍정적이지만, 이들의 호흡도 상당히 좋다. 시카고 파이어전에서 페널티킥을 얻어낸 손흥민은 자기가 직접 처리할 법도 했지만, 부앙가에 양보하며 대인배스러운 면모를 자랑했다. 이후 경기에서도 서로의 합작 공격 포인트는 나오지 않았으나 직전 솔트레이크와의 맞대결에서 훈훈한 도움 장면이 포착됐다.후반 36분 골키퍼와 1대1 상황서 부앙가는 욕심내지 않고, 더 좋은 위치에 자리하고 있던 손흥민에 패스하며 도움을 적립했다. 당시 부앙가는 득점이 들어가지 않으며 골 욕심을 발휘할 수 있었지만, 손흥민에 양보하는 모습을 보여준 것. 이후 부앙가는 후반 43분 득점을 터뜨리며 1골 1도움으로 경기를 환상적으로 마무리했다.경기 종료 후에는 인터뷰를 통해 "손흥민이 해트트릭을 작성해 너무 기쁘고, 밤 우리 팀에 좋은 일이 일어났다. 물론 나와 손흥민 모두에게도 마찬가지다"라고 소감을 전했다. 손흥민도 이에 화답하여 "부앙가는 배울 게 많은 선수다. 내가 팀에 합류한 지 얼마 안 됐는데 내게 많이 맞춰준 덕분에 시너지가 나는 것 같다"라며 도움에 화답했다.현지 매체도 이들의 호흡에 대해서 상당한 관심을 표명하고 있다. 미국 매체 <스포츠일러스트레이티드>는 "손흥민-부앙가가 LAFC 부흥을 이끌고 있다. LA는 큰 그림을 꿈꾼다. 트로피를 들 수 있다. 손흥민의 존재는 부앙가를 더 살렸고 LAFC를 더 끌어올렸다"라며 극찬을 아끼지 않았다.당초 부앙가와 손흥민이 서로에 맞지 않을 거라는 전망이 나오기도 했었다. 주로 좌측에서 뛰는 포지션이 겹쳤기 때문. 하지만 1달 반이 지난 현재, 손흥민이 중앙으로 부앙가가 좌측에서 영향력을 발휘하면서 오히려 서로의 시너지를 극대로 끌어올렸고, 최고의 공격력을 자랑하고 있다. 그야말로 최고의 공격 파트너로 발전한 셈.이제 다시 시선은 솔트레이크전으로 향한다. 플레이오프 진출과 MLS 우승이라는 목표를 가진 LA의 '흥·부' 듀오는 다시 한번 공격력을 가동할 수 있을까.