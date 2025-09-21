남자만 보면 이상한 상상하는 여자... 선 자리가 수상하다

▲
30th 부산국제영화제 상영작 <베리 베리 스트레인지 러브> 스틸컷부산국제영화제
01.
<베리 베리 스트레인지 러브>
한국 / 2025
감독 : 송희숙
출연 : 김윤지, 안민영, 양종욱
"내일은 생글생글하게 웃으면서 잘 해봐. 얌전하고 조신하게."
송이(김윤지 분)는 지금 막다른 곳에 몰려 있다. 결혼 때문이다. 안달이 난 엄마(안민영 분)는 자신을 주식으로 비유하며 하루하루가 상한가라며 성화다. 막상 결혼정보회사를 통해 만난 남자들은 모두 하나같이 부정적인 평가만 피드백으로 내놓는다. 그가 적극적인 태도를 취하지 않았다는 이유다. 이제는 더 만나 볼 남자도 없을 것만 같다. 하지만 그 원인을 송이는 누구보다 잘 안다. 선 자리에 나온 남자들을 대상으로 혼자 섹슈얼한 상상을 계속 해왔다. 그때마다 민망한 마음에 황급히 선 자리를 피해 왔던 것이다. 더 문제는, 결혼정보업체로 만난 남자들만을 대상으로 해왔던 것이 아니라는 사실이다. 그냥 스치듯 지나가는 남자들도 송이에게는 성적인 상상을 불러일으킨다.
영화 <베리 베리 스트레인지 러브>는 한 여성의 성적 상상이라는 다소 발칙한 주제를 소재로 삼고 있다. 선 자리에서 마주하고 있는 남성을 두고 섹스하는 상상에 빠지곤 하는 중심인물을 영화는 집요하게 파고들며 그가 왜 그런 상태에 이르게 되었는지, 또 그런 인물은 어떤 사랑에 당도하게 되는지를 살펴보고자 한다. 물론 이 주제 의식은 그동안 우리 사회가 감추고 막아왔던 여성의 성과 사랑과 닿아 있으며, 송희숙 감독은 김윤지라는 배우의 매력적인 연기와 빠른 호흡의 시퀀스를 통해 무겁지 않게 그려내고 있다.
중반부를 지나며 등장하는 송이의 어린 시절을 담은 플롯은 외형적으로는 그의 현재가 가진 문제에 대한 원인을 찾고자하는 것처럼 보인다. 왜 남자만 보면 섹슈얼한 상상을 자동반사처럼 하게 되는가 하는 것. 하지만 조금 더 깊게 들여다보면 위로와 공감보다는 억압과 강제로 짓눌려왔던 자아와 자신의 성적, 신체적 자기 결정권을 갖지 못했던 경험에까지 이르게 된다. 자신이 낳았으므로 딸의 신체 역시 자신의 것이라 말하는 엄마의 말이 이를 정확히 뒷받침한다.
하지만, 이 영화는 모든 서사, 자칫하면 문제적으로 전달될 법한 이 소재를 때로는 과장된 방식으로, 상상을 통해 현실이 흔들리는 순간을 비유적으로 표현해내며 톤 앤 매너를 무너뜨리지 않는다. 맞선 자리 남성들이 육체적으로만 투영되거나, 길거리의 남성 모두가 나체처럼 보이는 환각과 같은 설정들 또한 시각적 충격을 통해 문제의 덩치를 키우고자 하는 목적이 아니다. 오히려 '타인의 시선'이 자신에게 가하는 압박, 자신도 모르게 육체가 타자에 의해 읽히고 판단되는 경험을 시점의 전환으로 시각화하는 것에 가깝다.
또한 그런 상상 속에서만 욕망을 허락하고, 현실에서는 숨기기 급급한 송이의 모습은 솔직한 욕망과 사회적 자아 사이의 갈등을 극적으로 보여준다. 엄마의 말처럼 여성은 언제나 예쁘게 보여야 하고, 적당한 인품을 갖춰야 하며, 상대에게 불편함을 주지 않을 정도로 조신함을 요구받는다. 이처럼 젠더적 틀을 넘어서는 자신의 상상과 충동을 공개적으로 드러내지 못하는 그의 모습에서는 우리 사회가 가진 여러 불균형한 사회적 구조를 읽을 수 있게 된다.
영화는 후반부에 이르러 일말의 회복 가능성을 남겨두고자 한다. '일반적'이라고 부르는 단어와 행동, 그리고 사랑이 우리를 얼마나 고립시키는지에 대해서 생각하게 만들고, 결코 벗어날 수 없을 줄 알았던 제한된 구역을 다시 타인과의 마주함을 통해 통과해 갈 수 있음을 보여주면서다. 영화가 끝나고 나면, 이 영화에서 정말 이상한 것이 무엇인지에 대해 한 번 생각해 보게 된다. 사랑에서 사랑이 이상한 것이 아니라는 것만 명확히 한다면 답은 간단해진다. 그리고 그 답이 이 영화 속에 있다.