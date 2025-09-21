남자만 보면 이상한 상상하는 여자... 선 자리가 수상하다

부산국제영화제

<베리 베리 스트레인지 러브>

한국 / 2025

감독 : 송희숙

출연 : 김윤지, 안민영, 양종욱

"내일은 생글생글하게 웃으면서 잘 해봐. 얌전하고 조신하게."

큰사진보기 ▲30th 부산국제영화제 상영작 <백파이크> 스틸컷 부산국제영화제

02.

<백파이크>

한국 / 2025

감독 : 김은서

출연 : 이규빈, 김보민, 강혜진



"숨을 뱉어 그래야 제대로 가라앉지. 가라앉아야 다시 올라올 거 아냐."



김은서 감독의 영화 <백파이크>는 두 인물의 싱크로나이즈드 스위밍 장면으로 시작된다. 수면 아래에서의 움직임과 호흡, 선수 사이의 소통 방식까지 보여주며, 타인이 간섭할 수 없는 수면 아래에서 서로가 얼마나 의지해야 하는지 보여준다. 하지만, 이 장면은 곧 수영장이 예술적인 몸짓이나 역영에 의한 생명과 창조의 공간이 아니라, 상실과 멈춤의 자리로 만들고 만다. 듀엣 파트너인 영(김보민 분)의 갑작스러운 부재를 통해서다. 이후 석희(이규빈 분)는 가장 기본적인 동작이라 할 수 있는 백파이크도 수행하지 못하며 아티스틱 스위밍 선수로서의 기능을 잃어간다.



이 작품은 오롯이 상실을 겪고 있는 인물 석희의 모습만을 따른다. 영의 죽음은 콘텍스트 아래에서만 읽을 수 있으며, 주변 인물의 대사를 통해서 확인할 수 있을 뿐이다. 죽음과 상실은 분명 하나의 사건 아래에서 파생되는 단어지만, 감독은 이를 정확히 분리해 바라보고자 한다. 이러한 감각은 아티스틱 스위밍 선수라면 당연히 해내야만 할 동작 백파이크의 기능적 손실을 '한 인간이 세계와 관계 맺는 방식'으로 읽을 수 있도록 만든다. 일종의 은유다. 선수로서의 자격이 아닌 한 인간으로서의 정체성에 일어난 균열.



정확히 필요한 대사를 제외하고는 말이 의도적으로 배제되고 있다. 그 자리를 대신 차지하는 것은 카메라의 거리와 각도, 앵글로 이루어진 시선이다. 풀 숏이 아닌 장면에서는 거의 대부분이 타이트하게 인물을 포착해 내고 있고, 어쩔 줄 모르는 손끝의 떨림이나 힘없이 주저앉고 마는 신체의 반응을 대사의 자리로 밀어 넣는다. 소중한 존재를 잃게 된 마음과 트라우마가 감정적으로 터져 나오는 것이 아니라 신체의 반응으로 (백파이크를 갑자기 할 수 없게 되는) 그려지는 것과 같은 맥락이다. 움직이지 못하는 몸. 그것은 이 영화가 한 사람의 부재를 감각하도록 만드는 가장 기본적인 방식이다.



영화의 마지막은 첫 장면과 마찬가지로 두 인물이 함께 싱크로나이즈드 스위밍을 하는 것으로 그려진다. 하지만 두 신의 의미는 분명 다르다. 영이라는 인물에 대한 존재적 의미도 분명 같지 않을 것이다. 하지만 이렇게 마주한 두 장면은 소중한 대상의 상실을 경험하는 한 인물의 지나온 시간의 고리처럼 이야기 안에 존재한다. 붙잡아 보려 하지만 결국 떠나보낼 수밖에 없음을 인정할 수 없는, 마치 어떤 존재에 대한 진혼곡과도 같은 이 장면을 오래 곱씹게 된다.



영화 <백파이크>는 결국 한 사람의 몸이 상실 이후 어떻게 시간을 견디고 다시 움직임을 만들어낼 수 있는가를 보여주는 작품이라 할 수 있다.

영화 부산국제영화제 베리베리스트레인지러브 백파이크 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 조영준 (joyjun7) 내방 구독하기 영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다. 이 기자의 최신기사 손예진 "잘하고 싶었던 욕심이 지금의 저를 만든 것 같아요"

30th 부산국제영화제 상영작 <베리 베리 스트레인지 러브> 스틸컷01.송이(김윤지 분)는 지금 막다른 곳에 몰려 있다. 결혼 때문이다. 안달이 난 엄마(안민영 분)는 자신을 주식으로 비유하며 하루하루가 상한가라며 성화다. 막상 결혼정보회사를 통해 만난 남자들은 모두 하나같이 부정적인 평가만 피드백으로 내놓는다. 그가 적극적인 태도를 취하지 않았다는 이유다. 이제는 더 만나 볼 남자도 없을 것만 같다. 하지만 그 원인을 송이는 누구보다 잘 안다. 선 자리에 나온 남자들을 대상으로 혼자 섹슈얼한 상상을 계속 해왔다. 그때마다 민망한 마음에 황급히 선 자리를 피해 왔던 것이다. 더 문제는, 결혼정보업체로 만난 남자들만을 대상으로 해왔던 것이 아니라는 사실이다. 그냥 스치듯 지나가는 남자들도 송이에게는 성적인 상상을 불러일으킨다.영화 <베리 베리 스트레인지 러브>는 한 여성의 성적 상상이라는 다소 발칙한 주제를 소재로 삼고 있다. 선 자리에서 마주하고 있는 남성을 두고 섹스하는 상상에 빠지곤 하는 중심인물을 영화는 집요하게 파고들며 그가 왜 그런 상태에 이르게 되었는지, 또 그런 인물은 어떤 사랑에 당도하게 되는지를 살펴보고자 한다. 물론 이 주제 의식은 그동안 우리 사회가 감추고 막아왔던 여성의 성과 사랑과 닿아 있으며, 송희숙 감독은 김윤지라는 배우의 매력적인 연기와 빠른 호흡의 시퀀스를 통해 무겁지 않게 그려내고 있다.중반부를 지나며 등장하는 송이의 어린 시절을 담은 플롯은 외형적으로는 그의 현재가 가진 문제에 대한 원인을 찾고자하는 것처럼 보인다. 왜 남자만 보면 섹슈얼한 상상을 자동반사처럼 하게 되는가 하는 것. 하지만 조금 더 깊게 들여다보면 위로와 공감보다는 억압과 강제로 짓눌려왔던 자아와 자신의 성적, 신체적 자기 결정권을 갖지 못했던 경험에까지 이르게 된다. 자신이 낳았으므로 딸의 신체 역시 자신의 것이라 말하는 엄마의 말이 이를 정확히 뒷받침한다.하지만, 이 영화는 모든 서사, 자칫하면 문제적으로 전달될 법한 이 소재를 때로는 과장된 방식으로, 상상을 통해 현실이 흔들리는 순간을 비유적으로 표현해내며 톤 앤 매너를 무너뜨리지 않는다. 맞선 자리 남성들이 육체적으로만 투영되거나, 길거리의 남성 모두가 나체처럼 보이는 환각과 같은 설정들 또한 시각적 충격을 통해 문제의 덩치를 키우고자 하는 목적이 아니다. 오히려 '타인의 시선'이 자신에게 가하는 압박, 자신도 모르게 육체가 타자에 의해 읽히고 판단되는 경험을 시점의 전환으로 시각화하는 것에 가깝다.또한 그런 상상 속에서만 욕망을 허락하고, 현실에서는 숨기기 급급한 송이의 모습은 솔직한 욕망과 사회적 자아 사이의 갈등을 극적으로 보여준다. 엄마의 말처럼 여성은 언제나 예쁘게 보여야 하고, 적당한 인품을 갖춰야 하며, 상대에게 불편함을 주지 않을 정도로 조신함을 요구받는다. 이처럼 젠더적 틀을 넘어서는 자신의 상상과 충동을 공개적으로 드러내지 못하는 그의 모습에서는 우리 사회가 가진 여러 불균형한 사회적 구조를 읽을 수 있게 된다.영화는 후반부에 이르러 일말의 회복 가능성을 남겨두고자 한다. '일반적'이라고 부르는 단어와 행동, 그리고 사랑이 우리를 얼마나 고립시키는지에 대해서 생각하게 만들고, 결코 벗어날 수 없을 줄 알았던 제한된 구역을 다시 타인과의 마주함을 통해 통과해 갈 수 있음을 보여주면서다. 영화가 끝나고 나면, 이 영화에서 정말 이상한 것이 무엇인지에 대해 한 번 생각해 보게 된다. 사랑에서 사랑이 이상한 것이 아니라는 것만 명확히 한다면 답은 간단해진다. 그리고 그 답이 이 영화 속에 있다.