'김포 FC'에게 발목 잡힌 '인천 유나이티드'... 수원과 쌍둥이 신세

85분 16초, 인천 유나이티드 FC 무고사(맨 오른쪽 9번)의 헤더 골이 김포 FC 골문 상단에 들어간 순간Ohmynews, 심재철
가을이 오기 전 너무 일찍 K리그2 우승을 확정하는 것이 미안한 것처럼 인천 유나이티드 FC가 또 미끄러졌다. 그래서 여전히 2위 수원 삼성 블루윙즈와의 승점 차는 10점 그대로다. 최근 두 팀의 리그 결과들만 놓고 보면 1위 인천 유나이티드와 2위 수원 삼성 블루윙즈가 마치 쌍둥이처럼 보인다. 최근 네 게임 결과가 '무-패-승-패'로 똑같기 때문이다. 'H(홈)-A(어웨이)-A-H' 순서는 물론 상대팀에게 1골 차로 진 것도, 아슬아슬하게 1골 차로 이긴 것도 똑같다.
고정운 감독이 이끌고 있는 김포 FC가 20일 오후 7시 인천 축구전용경기장에서 벌어진 2025 K리그2 인천 유나이티드 FC와의 어웨이 게임에서 2-1로 짜릿한 승리를 거두고 시즌 세 번째 2연승 휘파람을 불었다. 승점 46점에 도달한 김포 FC는 3위 부천 FC 1995와의 승점 차가 3점 뿐이기에 플레이오프 티켓 경쟁을 가장 흥미롭게 만들고 있는 주인공이기도 하다.
김포 FC 박동진, 기회를 놓치지 않았다
K리그2 선두를 달리고 있는 인천 유나이티드 FC는 지난 6월 29일 미드필더 문지환의 무릎부상으로 가용 자원을 투입해 경기에 임했다. 당시 김포 FC 골키퍼 손정현의 위험한 반칙 행위 때문이었다.
인천 유나이티드 입장에선 위험천만한 반칙 행위에 대해 어떤 조치도 취하지 않은 한국프로축구연맹이 원망스러웠지만 그래서 더 이번 홈 게임을 꼭 이기고 싶었을 것이다. 슛 기록만 봐도 (인천 유나이티드 22개, 김포 FC 10개) 매우 공격적인 자세로 손정현 골키퍼가 지키고 있는 김포 FC를 쉼 없이 두들긴 것이다. 하지만 결과는 반대로 나왔다.
전반에 왼쪽 날개 바로우(6분, 11분)와 공격수 박승호(41분)가 만든 절호의 역습 기회에서 골을 터뜨리지 못한 것이 패인이라 해도 과언이 아닐 정도였다. 반면에 김포 FC는 후반에 찾아온 결정적인 기회를 놓치지 않고 골들을 뽑아내 2연승을 기록할 수 있었던 것이다.
주인공은 지난 6월 솔터 축구장 홈 게임이 끝난 직후 인천 유나이티드 아벨 코치에게 손가락 욕을 날린 박동진이었다. 이렇게 불편한 관계의 중심에 선 박동진이 46분 44초에 인천 유나이티드 미드필더 정원진의 왼발 백 패스 실수를 놓치지 않고 오른발 첫 골을 낮게 깔아 넣었다.