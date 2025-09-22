'정치초보' 위한 쉽고 재미 있는 '정치 교과서'

2024년 장나라에게 SBS 연기대상 대상을 안겨준 드라마 <굿파트너>는 최유나 작가의 각본 데뷔작이다. 최유나 작가는 <굿파트너> 이전에 그 어떤 드라마 각본도 쓴 적 없는 신인 작가였음에도 이혼전문 변호사들의 생활과 심리, 이혼 사건들의 사례를 실감나게 묘사해 호평을 받았다. 이는 최유나 작가의 본업이 모 법무법인의 공동 대표 변호사, 그중에서도 이혼 사건을 전담하는 '이혼전문 변호사'이기 때문이다.
2018년 JTBC에서 방송됐던 고아라와 김명수, 성동일 주연의 드라마 <미스 함무라비>는 현직 판사들의 이야기를 다룬 작품이었다. <미스 함무라비> 역시 현직 부장 판사였던 소설의 원작자 문유석 작가가 드라마의 각본을 직접 쓰면서 화제가 됐다. 지난 2020년 법관 생활을 마무리하고 전업 작가로 변신한 문유석 작가는 2021년에도 지성과 김민정이 주연을 맡았던 법정 드라마 <악마판사>를 집필했다.
2010년 <프레지던트>를 통해 데뷔했고 2014년 <정도전>으로 KBS 연기대상 작가상을 수상한 정현민 작가는 노동운동을 하다가 10년 가까이 국회의원들의 노동 정책 보좌관으로 일했던 경력이 있다. 그리고 정현민 작가는 지난 2015년 자신의 전공(?)을 살려 국회의원과 보좌관의 이야기를 다룬 정통 정치 드라마를 집필했다. 정재영과 송윤아, 장현성, 옥택연이 주연을 맡았던 KBS 수목드라마 <어셈블리>였다.