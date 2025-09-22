'정치초보' 위한 쉽고 재미 있는 '정치 교과서'

KBS 화면 캡처

큰사진보기 ▲<어셈블리>는 1998년 <종이학> 이후 송윤아가 17년 만에 출연한 KBS 드라마였다 KBS 화면 캡처

송윤아가 연기한 최인경 보좌관은 청와대 정무수석실 선임행정관 출신의 엘리트로 대학 시절부터 백도현(장현성 분)의 정치적 동지였지만 끝내 공천을 받지 못하고 진상필의 수석 보좌관이 됐다. 최인경은 자타가 공인하는 유능한 정치공학 기술자였지만 인간적인 국회의원 진상필을 만나 자신이 얼마나 정치를 좋아하는지 깨닫고 차기 총선에서 진상필의 지역구를 물려 받아 경제시 국회의원에 당선된다.



보이그룹 2PM 출신의 옥택연은 불편한 몸으로 농성을 하기 위해 크레인에 올라가다 실족사한 한국수리조선 정리해고자 복직투쟁위원장 배달수(손병호 분)의 아들 김규환을 연기했다(어머니의 재혼으로 성이 바뀌었다). 친부를 죽음에 이르게 한 진상필에 대한 복수심으로 진상필 의원실의 인턴으로 입사하지만 아버지와 국민들을 생각하는 진상필의 진심을 느끼고 마지막회에서는 최인경 의원의 보좌관이 됐다.



김서형이 연기한 홍찬미 의원은 변호사 출신의 초선 비례대표 의원으로 지역구를 따내기 위해 '친청계의 실세' 백도현의 측근을 자처한다. 초반에는 사사건건 진상필과 최인경을 무시하는 악역처럼 그려지지만 차기 선거에서 지역구 공천을 받기 위해 고군분투하는 비례대표 의원들을 대변하는 인물이다. 결국 당협위원장 선거에 패하고 백도현에게 버림 받은 홍찬미는 진상필과 손을 잡고 딴청계에 가입한다.



<바람의 화원>에서 정향(문채원 분)의 몸종과 <별에서 온 그대>에서 천송이(전지현 분)의 코디 역으로 주목 받은 김보미는 <어셈블리>에서 진상필 의원실의 여론조사와 홍보를 담당하는 비서관 송소민 역을 맡았다. 최인경 보좌관이 정치 컨설팅 회사에 있을 때부터 함께 했던 송소민은 최인경에 의해 자신이 김규환을 좋아한다는 사실이 들통나자 동료들에게 최인경의 사생활(이혼 경력)을 폭로한다.

<어셈블리>의 아쉬운 시청률과 별개로 정재영은 자신의 첫 드라마에서 엄청난 열연을 선보였다.국회와 선거, 대통령 등이 전면에 등장하는 정치 드라마는 2018년 이정재와 신민아 주연의 <보좌관> 시리즈와 2019년 미국 드라마를 리메이크한 < 60일,지정생존자 >, 넷플릭스에서 제작했던 <퀸메이커> <돌풍> 등이 있었다. 하지만 정치 드라마는 장르의 특성상 주제와 내용이 무겁게 흘러갈 확률이 매우 높다. 정치 드라마 중에서 높은 시청률로 시청자들의 많은 사랑을 받았던 히트작을 찾기 어려운 이유다.<어셈블리> 역시 각각 주원, 이준기라는 스타배우를 앞세운 SBS의 <용팔이>와 MBC의 <밤을 걷는 선비>에 밀려 방영 기간 내내 4~6%의 시청률을 오가며 고전했다. 하지만 여느 딱딱한 정치 드라마들과 달리 <어셈블리>의 주인공 진상필은 재보궐 선거를 통해 여의도에 입성한 해직 노동자 출신 초선 국회의원으로 사회적 약자를 먼저 생각하고 정의롭고 시원한 의정 활동으로 시청자들에게 사이다를 선사했다.사실 현실 정치에서 국회의원들은 자신의 목소리를 강조하기 보다 '당론'이라는 이름으로 각종 법안 결정과 정치 행보에서 당 또는 계파의 결정을 따르는 경우가 적지 않다. <어셈블리>에서도 대통령을 따르는 '친청계'와 청와대의 반대편에 있는 '반청계'가 대립과 야합을 반복하며 정치 공방을 벌인다. 하지만 진상필은 친청도 반청도 아닌 국민을 위한 소수계파 '딴청계'를 만들어 일당백으로 활동한다.진상필은 드라마 말미에 실패한 서민들에게 두 번째 기회를 주는 법안을 발의해 많은 난관을 극복하고 본회의 의결에 통과한다. 이 과정에서 진상필은 국회에서 "'부자를 도우면 투자, 가난한 사람을 도우면 비용'이라는 생각을 고쳐야 한다"는 연설로 동료 의원들의 마음을 움직인다. <어셈블리>에서 보여지는 국회의원의 법안 입법 과정은 정치에 관심을 가지려는 청치 초보들에게 좋은 교재가 될 수 있다.<어셈블리>는 시청률과 별개로 방영기간 내내 언론의 관심을 받았고 2015년 9월 <한겨레>에서는 전·현직 보좌관과 정치 평론가, 정치부 기자들을 상대로 <어셈블리> 관련 설문조사를 하기도 했다. 비주류에서 끝까지 자신의 목소리를 내던 진상필은 고 노무현 전 대통령을 연상케 한다는 의견이 많았고 필리버스터 장면은 1964년 고 김대중 전 대통령의 5시간 19분 필리버스터를 떠올리게 한다는 의견도 있었다.