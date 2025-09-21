'아는 형님' 이 선보인 모범사례... 팬 소통으로 진정성 보였다

▲JTBC '아는 형님' JTBC

<아는 형님>이 오랜 기간 JTBC를 대표하는 예능 프로그램으로 안착하게 된 이유 중 하나는 강호동을 비롯한 멤버들의 좋은 호흡이 큰 몫을 차지했다. 10년 전만 하더라도 예능인과 유명인사의 경계 선상에 있었던 서장훈, 본격적인 고정 예능 출연은 처음이던 민경훈, 그 시절 <음악의 신> 등 페이크 다큐 및 관찰 예능으로 재기에 나선 이상민 등 이질적인 조합이었지만 어느덧 500회에 도달할 만큼 없어선 안될 존재로 자리 잡았다.

다양한 연예인 전학생들이 펼치는 의외의 예능감은 토요일 밤 시간대를 즐거운 웃음으로 풍성하게 채웠고 그들이 쏟아낸 다양한 사연들은 이후 유튜브 등을 통해 확대 재생산되면서 <아는 형님>의 뜨거웠던 인기를 뒷받침하기도 했다.



이제 시간이 흘러 수많은 장수 프로그램 중 하나가 된 <아는 형님>의 영향력은 안타깝게도 전성기 시절의 위상과는 분명 거리감이 존재한다. 낮아진 시청률과 화제성, OTT 콘텐츠와 경쟁력 약화 등 오랜 기간 방영된 예능 프로그램이면 누구도 피할 수 없는 어려움이 찾아온 것이다.

그럼에도 불구하고 지나온 500회 역사를 시청자들과 함께 자축한 <아는 형님>으로선 여전히 많은 이들의 응원을 받고 있음을 몸소 체감하면서 마음가짐을 재정비하는 시간을 동시에 마련했다. "언젠가는 끝이 있겠지만 그때가 오는 순간까지 늘 열심히 시청하고 응원하겠다"는 한 시청자의 말에 부응할 수 있는 우리들의 든든한 예능 친구가 늘 되어주길 기대해 본다.

