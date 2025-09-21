'아는 형님' 이 선보인 모범사례... 팬 소통으로 진정성 보였다

▲
JTBC '아는 형님'JTBC
JTBC 간판 예능 <아는 형님>이 500회 및 10주년이라는 뜻깊은 역사를 시청자 전학생들과 자축하는 시간을 마련했다. 지난 20일 방영된 <아는 형님> 500회 특집은 전국 각지에서 찾아온 시청자 500명을 현장에서 초대, 멤버들과 즐거운 한때를 보내는 의미 있는 내용으로 꾸며졌다.
잘 알려진 것처럼 <아는 형님>은 지난 2015년 12월 첫 방영된 이래 '형님 학교'라는 컨셉트를 활용, 수많은 연예인들이 '전학생' 형식을 빌어 다양한 이야기와 게임을 펼치는 토크 버라이어티 예능으로 오랜 기간 큰 사랑을 받아왔다.
편성 초창기만 하더라도 확실한 틀이 없었고 "이거 10회 안에 끝나는거 아냐?"라는 불안감이 크게 감돌만큼 확실한 인상을 심어주지 못했지만 지금과 같은 학급의 구성이 안착되면서 이내 JTBC를 대표하는 예능 프로그램으로 자리 잡았다. 이에 제작진+멤버들은 오랜 기간 성원을 보내준 시청자들과 호흡하는 시간으로 영광의 500회를 기념했다.
신청 경쟁률만 20대1... 500명 전학생 참석