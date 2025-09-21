'마법사들 에이스' 고영표, '무적' 폰세 잡았다

kt가 안방에서 2위 한화의 선두 추격을 저지하며 4연패에서 탈출했다.이강철 감독이 이끄는 kt 위즈는 20일 수원 kt 위즈파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와의 홈경기에서 홈런 1방을 포함해 장단 6안타를 때려내며 4-2로 승리했다. 최근 4연패에 빠지며 5위 자리까지 위태로웠던 kt는 리그 최고의 에이스 코디 폰세를 앞세운 한화를 꺾고 이날 최하위 키움 히어로즈에게 5-15로 대패를 당한 6위 롯데 자이언츠와의 승차를 1경기로 벌렸다(67승4무66패).kt는 1회 선제 3점홈런을 터트린 안현민이 결승타를 비롯해 멀티히트를 기록하며 이날 kt가 기록한 4타점을 모두 책임졌고 리드오프 허경민도 2안타1득점으로 좋은 타격감을 뽐냈다. 이날 한화의 선발투수는 시즌 17연승을 달리던 '무적의 에이스' 폰세였지만 폰세는 이 투수에 막혀 첫 패를 당했다. 7이닝 7피안타1사사구3탈삼진2실점 호투로 시즌 11승째를 챙긴 kt의 토종에이스 고영표가 그 주인공이다.KBO리그 출범 초기만 해도 롯데 자이언츠의 노상수와 빙그레 이글스의 한희민, OB 베어스의 김진욱처럼 뛰어난 잠수함 선발 투수들이 적지 않았다. 특히 1989년엔 박정현(19승)과 한희민(16승),이강철(15승),김성길(14승),김진욱(11승)까지 다승 10위 안에 무려 5명의 잠수함 투수가 포함된 적도 있었다. 하지만 잠수함 선발은 세월이 가면서 점점 줄어 들었고 올 시즌엔 그 명맥을 잇는 선수가 거의 사라졌다.커리어 초기 LG 트윈스의 마무리 투수로 활약하며 2007년 30세이브를 기록하기도 했던 우규민(kt)은 2013년부터 선발로 보직을 변경해 2015년까지 3년 연속 두 자리 승수를 기록했다. 하지만 2016 시즌이 끝나고 FA 자격을 얻어 삼성 라이온즈로 이적한 우규민은 2017년7승을 기록한 후 이듬 해부터 불펜으로 돌아갔다. 실제로 우규민은 2018년부터 올해까지 8년 동안 한 번도 선발로 등판하지 않았다.2011년 두산에 입단했다가 2차 드래프트를 통해 NC 다이노스로 이적한 '딸기' 이재학은 2013년 10승5패1세이브 평균자책점2.88의 성적으로 신인왕을 차지하며 화려하게 등장했다. 이재학은 2013년부터 2016년까지 4년 연속 10승을 기록하며 NC를 대표하는 투수로 맹활약했지만 2019년 10승을 끝으로 더 이상 두 자리 승수를 기록하지 못했다. 이재학은 올해도 팔꿈치 부상으로 1군 마운드에 오르지 못하고 있다.잠수함 투수들 중에서도 릴리스 포인트(공을 놓는 지점)가 가장 낮은 것으로 유명한 박종훈(SSG랜더스)은 꾸준히 선발투수로 활약하며 2017년12승, 2018년14승, 2020년13승을 기록했다. 박종훈은 팔꿈치 수술 후 재활 중이던 2021년12월 SK와이번스와 5년65억 원에 비FA다년계약을 체결했지만 44경기에서 단 6승을 올리는데 그쳤다. 박종훈은 올해도 5경기에 등판해 승리 없이 2패만 기록하고 있다.2017년 두산의 1차지명 선수였던 최원준은 갑상선암을 이겨내고 불펜에서 선발로 변신해 2020년 10승, 2021년12승을 따내며 2020 도쿄올림픽 대표팀에 발탁되기도 했다. 하지만 최원준은 2021년을 끝으로 한 번도 두 자리 승수를 기록하지 못했고 FA를 앞둔 올 시즌에도 전반기 16경기에서 단 1승에 그쳤다. 결국 최원준은 후반기 6년 만에 불펜으로 복귀했고 28경기에서 3승9홀드를 적립할 수 있었다.동국대 시절 대학야구 최고의 잠수함 투수로 평가 받던 고영표는 2014년 신인 드래프트에서 1라운드 전체 10순위로 kt에 입단했다. 하지만 고영표는 여느 잠수함 투수들처럼 입단 초기 불펜투수로 활약했고 2016년까지 5승9패5홀드를 기록했다. 그렇게 평범한 잠수함 불펜투수 중 한 명으로 남는 듯 했던 고영표는 2017년 김진욱 감독이 부임하면서 선발 기회를 얻었고 조금씩 자신의 진가를 발휘했다.고영표는 창단 초 kt의 약한 전력 탓에 2017년 8승,2018년6승에 그쳤지만 2년 동안 5번의 완투를 기록하며 '선발체질'임을 증명했고 사회복무요원으로 군복무를 마친 2021년부터 본격적인 kt의 토종 에이스로 활약했다. 2021년 정규리그에서 11승을 따낸 고영표는 한국시리즈에서 불펜으로 변신해 3경기에서 2홀드를 기록했고 2022년 13승,2023년 12승을 올리며 소위 '계산이 서는' 선발투수로 자리매김했다.자타가 공인하는 리그 최고의 잠수함 선발투수로 성장한 고영표는 작년1월 kt와 5년 총액 107억 원에 '비FA다년계약'을 체결했다. 하지만 고영표는 작년 4월 팔꿈치 부상으로 두 달 동안 팀을 이탈하면서 18경기에서 6승8패4.95로 부진한 성적을 기록했다. 고영표가 계약 첫 해부터 기대에 미치지 못하자 일부 야구팬들은 서른을 훌쩍 넘긴 투수에게 100억대 다년계약을 안겨주는 것은 무리였다고 평가하기도 했다.하지만 고영표는 올해 27경기에서 11승6패3.08의 우수한 성적을 기록하며 화려하게 부활했다. 작년의 부상 후유증을 털어내고 2년 만에 150이닝을 돌파했고 4월20일 키움전에서는 커리어 5번째 완봉승을 기록하기도 했다. 고영표는 5위 수성과 6위 추락의 기로에 있던 20일 한화와의 홈경기에서도 7이닝2실점의 퀄리티스타트 플러스 투구로 '무적의 에이스' 폰세에게 첫 패를 안기며 11번째 승리를 따냈다.kt는 부상으로 2년 간 고전했던 소형준이 건강하게 복귀했지만 작년 키움에서 13승을 기록했던 엔마누엘 데 헤이수스의 퍼포먼스가 작년만 못하다. 여기에 전반기에만 10승을 따냈던 이적생 오원석은 후반기 7경기에서 단 1승도 추가하지 못했고 새 외국인 투수 패트릭 머피도 기복이 심한 편이다. 결국 kt가 올해 6년 연속 가을야구에 진출하기 위해 가장 믿고 있는 투수는 ' 토종에이스' 고영표라는 뜻이다.