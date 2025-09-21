'리그 첫 선발' 김민재, 최후방에서 완벽한 철벽 수비

2025-26 독일 분데스리가 4라운드

(프리제로 아레나, 독일 진스하임 - 2025년 9월 20일)

호펜하임 1 - 초우팔 82'

바이에른 뮌헨 4 - 케인 44' 48' 77' 그나브리 99+'

김민재(바이에른 뮌헨)가 올 시즌 분데스리가 첫 번째 선발 출전 경기에서 완벽한 수비력을 선보이며 팀 승리에 일조했다.바이에른 뮌헨은 20일 오후 10시30분(한국시간) 독일 진스하임의 프리제로 아레나에서 열린 호펜하임과의 2025-26 독일 분데스리가 4라운드 원정 경기에서 3-1로 승리했다.뮌헨은 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 최전방 해리 케인을 중심으로 루이스 디아스-니콜라 잭슨-레나르트 칼이 2선에 섰다. 레온 고레츠카-알렉산다르 파블로비치가 중원을 형성했으며, 포백은 콘라트 라이머-김민재-요나탄 타-사샤 보이가 포진했다. 골키퍼 장갑은 마누엘 노이어가 꼈다.뮌헨은 전반 13분 노이어 골키퍼의 어이없는 빌드업 실수로 실점 위기를 맞았다. 노이어의 패스가 페널티박스 안에 있던 공격수 아슬라니에게 전달된 것이다. 하지만 아슬라니의 슈팅이 골대 왼편을 팅겨나왔다.뮌헨은 미드필드 싸움에서 주도권을 잡지 못하며 상대에게 많은 슈팅 기회를 내줬다. 그러나 후방에서 김민재가 든든하게 버티면서 무실점을 이끌었다.김민재는 전반 15분 전방 압박으로 투레의 공을 빼앗으며, 케인의 마무리 슈팅에 힘을 보탰다. 전반 23분 아슬라니가 페널티 박스 안에서 타를 제치고 슈팅을 때렸지만 김민재가 달려들어 몸으로 막았다. 전반 27분 왼쪽을 파고든 프라스의 크로스도 김민재가 클리어했다.전반 33분에는 김민재가 아슬라니와 몸싸움 경합 끝에 밀어내면서 패스를 통과시켰고, 소유권을 뮌헨의 공으로 만드는데 기여했다.전반 내내 졸전을 펼치던 뮌헨은 세트 피스를 통해 선제골을 엮어냈다. 전반 44분 코너킥 상황에서 칼이 페널티 박스 중앙으로 낮게 깔아줬고, 케인이 오른발 슈팅으로 마무리지었다.전반 추가 시간 위기 상황에서 김민재의 수비가 돋보였다. 전반 49분 문전에서 다마르의 논스톱 패스를 김민재가 어깨로 막아내며 코너킥이 됐다. 전반은 뮌헨의 1-0 리드로 종료됐다.후반 시작한지 1분도 되지 않아 뮌헨이 페널티킥을 얻어냈다. 보이의 슈팅이 호펜하임 수비수의 핸드볼 파울로 선언된 것이다. 후반 3분 케인이 시도한 페널티킥이 골문 오른쪽 하단에 꽂히면서 2-0이 됐다.후반전에도 김민재는 안정적인 수비로 후방을 든든하게 지켰다. 후반 7분 수비 뒷공간으로 날라온 패스를 김민재가 빠르게 처리했다. 후반 10분에는 호펜하임의 역습 상황에서 아슬라니의 돌파를 차단했다.그러나 김민재에게 뜻하지 않은 악재가 찾아왔다. 후반 22분 공중볼 경합 도중 착지하는 과정에서 종아리 통증을 호소했다. 뮌헨 의료진이 투입돼 김민재 상태를 점검했고, 경기를 소화할 수 없는 상태에 이르렀다. 후반 24분 김민재가 빠진 자리를 다요 우파메카노가 대신했다.후반 32분 뮌헨은 승부의 쐐기를 박았다. 올리세가 드리블 돌파하는 과정에서 수비수에게 걸려넘어졌다. 케인은 이번에도 페널티킥을 놓치지 않고 골로 성공시켰다. 3골을 뒤진 호펜하임은 후반 37분 한 골을 만회했다. 초우팔의 프리킥이 키미히의 발을 스치고 골문으로 들어갔다.뮌헨은 후반 추가 시간으로 접어든 54분 그나브리가 오른쪽에서 각도가 적은 상황이었지만 오른발 슈팅으로 마무리지었다. 결국 뮌헨은 4-1 대승으로 경기를 마감했다.지난 시즌 아킬레스건 부상을 참고 경기에 나서며 투혼을 발휘한 김민재는 뮌헨의 리그 최소 실점과 우승을 차지하는데 결정적인 역할을 해낸 바 있다.하지만 독일 현지 언론은 김민재의 높은 이적료와 주급에 비해 아쉬운 활약이었다며 낮은 평가를 내렸다. 엎친 데 덮친 격으로 여름 이적시장에서 김민재의 이적설을 제기했다. 올 여름 독일 대표팀 주전 센터백 타의 가세도 김민재에게는 비관적이었다.올 시즌 뮌헨에서 3년차로 접어든 김민재는 주전보단 벤치 멤버에 가까웠다. 올 시즌 뱅상 콤파니 감독은 우파메카노, 타, 김민재를 번갈아가며 기용하고 있지만, 출전 시간에서는 김민재가 가장 적었다. 선발 출전 경기수 역시 마찬가지였다.김민재는 지난달 28일 DFB 포칼 1라운드에서 3부리그 비스바덴과의 경기에서 선발로 나선게 전부다. 분데스리가와 챔피언스리그에서는 전부 벤치에서 시작했다.김민재는 올 시즌 리그에서 1라운드 후반 교체 출전에 머물렀으며, 2라운드와 3라운드에서는 결장했다. 김민재의 입지가 조금씩 높아진 계기는 지난 18일 열린 첼시와의 UEFA 챔피언스리그 리그페이즈 1차전이다. 이날 주전으로 나선 타가 부진한 경기력으로 45분만을 뛴 채 교체됐다. 타를 대신해 교체로 들어간 김민재는 최고의 경기력을 뽐내며 독일 언론 '키커'로부터 극찬을 받았다.김민재는 이번 주말 호펜하임전에서 우파메카노 대신 타와 함께 센터백 파트너로 호흡을 맞췄다. 리그에서 첫 번째 선발 출전 경기였다. 김민재는 뛰어난 위치 선정과 빠른 스피드, 인터셉트 능력을 선보이며 콤파니 감독의 기대에 부응했다.후반 24분 부상으로 교체될때까지 총 69분을 소화한 김민재는 패스성공률 94%, 터치 77회, 태클성공 1회, 차단 2회, 걷어내기 6회, 헤더 클리어 3회, 리커버리 6회, 지상볼 경합 성공 100%(2회 시도 2회 성공), 공중볼 경합 성공 40%(5회 시도 2회 성공) 등의 기록을 남겼다. 김민재가 그라운드에서 나간 이후 뮌헨은 수비 불안을 노출했고, 아쉽게 실점하고 말았다.부상 없이 건강한 몸상태로 올 시즌을 출발한 김민재는 지난 시즌보다 확연히 가벼운 몸놀림으로 청신호를 밝혔다. 서서히 컨디션을 끌어올리고 있는 김민재가 과거의 전성기 시절로 돌아갈 수 있을지 귀추가 주목된다.