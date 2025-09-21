'MVP 1순위' 폰세 무너뜨린 '신인왕 1순위' 안현민

kt위즈

극강의 kt 킬러 폰세에게 KBO 무대 첫 패를 떠안게 한 안현민경기 종료 후 안현민은 방송 인터뷰를 통해 "팀이 연패에 빠진 상황이었다. 설상가상 경기가 얼마 없는 상황에서 상대 에이스(폰세)를 만나서 어려운 경기가 될 거라고 생각했다. 다행히 승리로 장식해서 기분이 좋다"라며 소감을 밝혔다.폰세가 리그 17연승 중이고, 이번 시즌 kt 상대로 5경기 4승 무패 평균자책점 0.93으로 극강이었다. 하지만 안현민의 4타점 활약이 폰세에게 쓰라린 패전의 맛을 선사했다. 이에 대해서는 "에이스와 맞대결을 하는 것만으로도 감사한데, 이런 결과까지 나올 줄은 생각도 못했다. 사실 이번 시즌 폰세 상대로 성적이 좋지 않아 걱정이 많았는데, 운이 좀 많이 따른 거 같다"라고 밝혔다.실제로 이번 맞대결 전까지 폰세 상대로 안현민은 7타수 1안타 1볼넷 3삼진으로 좋지 않았다. 하지만 이번 폰세와의 맞대결에선 2타수 2안타(1홈런) 4타점 1득점 1볼넷을 기록하며 달라진 모습을 보였다.이어서 "전력 분석팀에서 '안타보다는 장타(홈런)를 노리자'라는 전략이 있었다. 나도 이에 동의하고 장타를 의식하고 스윙을 했는데, 그게 주효했던 거 같다"라고 말했다.마지막으로 kt 팬들에게 "당연히 우리 팀은 포스트시즌에 진출할 거라고 생각한다. 이변은 없을 거라고 생각한다. 순위는 어떻게 될 지 모르지만, 최선을 다해 좋은 성적으로 마무리하도록 노력하겠다"라고 말했다.한편 kt는 오는 21일 홈인 수원kt위즈파크에서 삼성을 불러 경기를 치른다. kt의 선발은 헤이수스다. 이에 맞서는 삼성은 양창섭을 예고했다.