'어썸킴' 김하성, 투런포 폭발... 고민 깊어지는 애틀랜타

최근 타격감이 물오른 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 시즌 4호 홈런을 쏘아 올렸다.김하성은 20일(한국시각) 미국 미시간주 디트로이트 코메리카파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그 디트로이트 타이거스와 방문 경기에서 투런포를 터뜨리며 애틀랜타의 10-1 대승을 이끌었다.지난 4일 시카고 컵스전 이후 14경기 만에 다시 나온 홈런이다. 또한 김하성은 이 홈런으로 7경기 연속 안타 행진도 이어갔다.6번 타자 유격수로 선발 출전한 1회초 첫 타석에서 무사 1, 2루의 좋은 기회를 잡았으나 디트로이트 우완 선발 찰리 모튼과 풀카운트 접전을 펼친 끝에 6구째 스트라이크를 흘려보내며 삼진을 당했다.애틀랜타 타선이 폭발하며 디트로이트가 일찌감치 불펜을 투입하자 3회초 선두 타자로 나온 김하성은 우완 투수 라파엘 몬테로와 상대했고, 초구 포심 패스트볼을 받아쳤다가 1루수 뜬공으로 물러나고 말았다.5회초 세 번째 타석에서는 크리스 패댁과 풀카운트 접전을 펼쳤으나 이번에도 헛스윙 삼진으로 아쉬움을 삼켜야 했다.그러나 김하성의 홈런포는 8회 폭발했다. 패댁과 다시 마주한 김하성은 무사 1루 상황에서 패댁의 슬라이더를 공략해 왼쪽 담장을 넘어가는 2점 홈런을 터뜨렸다. 타구는 시속 163㎞의 속도로 112ｍ를 날아갔다.애틀랜타는 김하성의 홈런으로 8-1로 앞서나가며 승부에 쐐기를 박았고, 김하성은 9회초 마지막 타석의 기회를 얻었으나 3루수 땅볼에 그치면서 멀티히트는 기록하지 못했다.이날 5타수 1안타 2타점을 기록한 김하성은 시즌 타율이 0.255를 소폭 떨어졌으나, 오랜만에 장타력을 과시하며 OPS(출루율+장타율)는 0.682에서 0.694로 올랐다.김하성은 내년 시즌 애틀랜타의 최대 관심사로 떠오르고 있다. 내년 시즌 연봉 1600만 달러(약 224억 원)를 받고 애틀랜타에 남거나 자유계약선수(FA) 시장에 진출할 수 있는 '옵트 아웃' 선택권이 있다.올 시즌 초반 탬파베이 레이스에서 부상과 부진에 시달렸던 김하성은 애틀랜타 이적 후 타율 0.316 2홈런 10타점을 올리며 핵심 전력으로 활약하고 있다.오랜만에 '공수 겸비' 유격수를 얻은 애틀랜타는 당연히 김하성이 내년에도 남아주길 바라고 있지만, 김하성이 더 높은 연봉과 장기계약을 원하거나 다른 팀들이 영입 경쟁에 뛰어든다면 협상이 까다로워질 수 있다. 는 "애틀랜타는 김하성이 절실히 필요하다"라며 "김하성이 오기 전 애틀랜타 유격수들은 타율 0.217로 메이저리그에서 최악이었고, 홈런은 한 개도 없었지만 김하성은 불과 몇 주 만에 이를 넘어서는 활약을 펼치고 있다"라고 전했다.그러면서 "올해 이적시장에서 뛰어난 유격수가 드물기 때문에 김하성은 자신의 몸값을 알아보고 싶을 것"이라며 "만약 김하성이 다른 팀으로 떠난다면 애틀랜타는 다시 유격수 고민이 되살아나고 위기에 빠질 것"이라고 진단했다.