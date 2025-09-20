진격의 쌍둥이 군단, '천적' 원태인도 무너뜨릴까

삼성라이온즈

20일 LG 상대로 선발 등판하는 삼성의 토종 에이스 원태인정규리그 우승까지 6승이 남은 LG는 이번 경기에서도 매직넘버 줄이기에 나선다. LG의 이번 상대는 4위 삼성 라이온즈. 그런데 상대해야 할 선발이 만만하지 않다. 푸른 피의 에이스 원태인이다.원태인은 이번 시즌 25경기 11승 4패 평균자책점 3.26을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 13일 kt전에선 6이닝 2실점(2자책)으로 호투했으나 승패 없이 물러났다. 개인 4연승 행진 중이자 5경기 연속 QS 투구를 이어가고 있는 원태인이다.이번 시즌 원태인은 LG 킬러로 자리를 잡고 있다. 3경기 나와 2승 무패 평균자책점 2.50이다. 그렇다고 해서 3경기에서의 성적이 기복이 있냐? 그것도 아니다. 6이닝 1실점(1자책), 5이닝 2실점(2자책), 7이닝 2실점(2자책)으로 원태인은 제 실력을 발휘했다.세부 성적도 좋다. LG전 출루 허용률은 0.94, 피안타율과 피OPS는 각각 0.234와 0.652로 낮은 수치를 보여주고 있다.원태인 상대로 강했던 타자는 단연 박동원이다. 이번 시즌에도 8타수 3안타(1홈런) 1타점 1득점 타율 0.375 OPS 1.250을 기록했다. 박동원을 포함한 타자들의 분발도 요구된다.