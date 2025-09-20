사이트 전체보기
진격의 쌍둥이 군단, '천적' 원태인도 무너뜨릴까

LG전 강세의 원태인, LG가 넘어야 할 산

박재형(kbo1982_ing)
25.09.20 12:01최종업데이트25.09.20 12:01
4연승 행진 중인 LG트윈스
1위 LG 트윈스가 현재 파죽의 4연승 행진 중이다. 14일 KIA를 상대로 14 vs. 0 영봉승을 거두더니, kt와의 경기에선 싹쓸이 승리를 거뒀다.

4연승 기간 동안 LG의 팀 타율은 0.371로 롯데(0.379) 다음으로 좋았고, 팀 평균자책점은 2.25로 전체 1위였다. 투타 밸런스가 뛰어났던 LG다.

특히 4연승 기간 동안 상대했던 투수들이 만만치 않았다. 14일 KIA 양현종을 시작으로 16일에는 kt 헤이수스, 18일에는 kt 소형준과 패트릭을 상대로 거둔 승리여서 더 값어치가 있었다.

LG 염경엽 감독은 "우리는 맨날 쉽지 않은 투수들만 만나는 거 같다"라면서 쓴웃음을 표출하기도 했다.

20일 LG 상대로 선발 등판하는 삼성의 토종 에이스 원태인
정규리그 우승까지 6승이 남은 LG는 이번 경기에서도 매직넘버 줄이기에 나선다. LG의 이번 상대는 4위 삼성 라이온즈. 그런데 상대해야 할 선발이 만만하지 않다. 푸른 피의 에이스 원태인이다.

원태인은 이번 시즌 25경기 11승 4패 평균자책점 3.26을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 13일 kt전에선 6이닝 2실점(2자책)으로 호투했으나 승패 없이 물러났다. 개인 4연승 행진 중이자 5경기 연속 QS 투구를 이어가고 있는 원태인이다.

이번 시즌 원태인은 LG 킬러로 자리를 잡고 있다. 3경기 나와 2승 무패 평균자책점 2.50이다. 그렇다고 해서 3경기에서의 성적이 기복이 있냐? 그것도 아니다. 6이닝 1실점(1자책), 5이닝 2실점(2자책), 7이닝 2실점(2자책)으로 원태인은 제 실력을 발휘했다.

세부 성적도 좋다. LG전 출루 허용률은 0.94, 피안타율과 피OPS는 각각 0.234와 0.652로 낮은 수치를 보여주고 있다.

원태인 상대로 강했던 타자는 단연 박동원이다. 이번 시즌에도 8타수 3안타(1홈런) 1타점 1득점 타율 0.375 OPS 1.250을 기록했다. 박동원을 포함한 타자들의 분발도 요구된다.

20일 삼성전 선발로 나서는 톨허스트
원태인에 맞서는 LG 선발은 톨허스트다. 톨허스트는 이번 시즌 6경기 5승 1패 평균자책점 1.54를 기록하고 있다. 최근 등판이었던 14일 KIA전에선 6이닝 무실점으로 호투하며 승리투수가 됐었다.

이번 시즌 삼성 상대로는 첫 등판이다. 삼성은 이번 시즌 LG 상대로 타율은 0.247, OPS는 0.679로 전체 6위다. LG 상대로 좋은 편은 아니지만, 삼성도 최근 3연승을 달리면서 상승세를 달리고 있다. 방심은 금물이다.

경계 대상 1순위는 디아즈다. 디아즈는 3연승 기간 동안 11타수 6안타(3홈런) 8타점 3득점 타율 0.545 OPS 1.979로 맹타를 휘둘렀다. 특히 LG 상대로는 이번 시즌 타율 0.298 OPS 1.010으로 좋았다.

LG에 있어 이번이 약간의 고비로 보인다. LG는 천적 원태인을 꺾고 매직넘버를 줄일 수 있을까.

