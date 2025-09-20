'493일 만에 득점포 가동' 조규성, 내친김에 2G 연속 공격 포인트 올릴 수 있을까

FC미트윌란 공식 홈페이지

"득점까지 오래 걸렸다. 모든 것에 감사하다."

큰사진보기 ▲2경기 연속 득점에 도전하는 미트윌란 FW 조규성 FC미트윌란 공식 홈페이지

하지만, 최근 들어서 토마스베르 감독은 조규성을 점차 활용하기 시작했다. 지난 15일 노르셀란과의 리그 8라운드서 후반 막판 교체로 투입해 13분간 경기장을 밟은 그는 기세를 이어 올보르 BK와의 컵 대회서 득점포를 가동했다. 후반 중반 경기장에 투입된 조규성은 후반 34분 칠루피아의 땅볼 크로스를 감각적으로 돌려놓으며 팀의 세 번째 골을 완성했다.



32분 동안 조규성은 슈팅 2회, 수비적 행동 2회, 볼 경합 성공 1회로 준수한 모습을 보여줬다. 이처럼 493일 만에 공식전 경기서 득점포를 가동한 가운데 자연스럽게 시선은 비보르와의 맞대결로 향하고 있다. 미트윌란과 비보르는 라이벌 관계로 덴마크에서 가장 주목도가 높은 더비 매치 중 하나다.



조규성에 이 경기는 상당히 중요하다. 부상 회복 후 컨디션을 끌어올리고 있는 상황 속 더비 맞대결을 상대로 득점포를 가동하게 되면, 향후 주전 경쟁에서 좋은 위치에 올라설 가능성이 높다. 물론 프란쿨리누라는 좋은 옵션이 존재하지만, 리그-컵-유로파 리그를 치러야 하는 미트윌란으로서 조규성의 부활은 큰 힘이 될 수 있다.



또 국가대표 복귀 가능성도 높게 점쳐진다. 지난해 3월 소집 후 부상으로 인해 대표팀 유니폼을 입지 못한 가운데 월드컵 본선 준비에 박차를 가하고 있는 홍명보 감독에 또 다른 카드가 될 수 있다. 오현규라는 1 옵션이 존재하는 상황 속 전술적인 선택지를 넓힐 수 있는 조규성이 들어오면, 본선 경쟁력을 확실하게 높일 수 있다.



이처럼 중요한 경기를 앞둔 가운데 조규성은 미트윌란 SNS를 통해 "나는 항상 골 터뜨리기를 원한다. 다시 골을 넣겠다"라고 웃으면서 의지를 다졌다. 토마스베르 감독도 투입을 예고했다. 직전 컵대회 종료 후 인터뷰를 통해 "최고의 프로 선수다. 그는 다시 최고 속도로 돌아올 것이고, 우리는 그저 조(규성)를 잘 돌 보는 것"이라며 극찬을 아끼지 않았다.



493일 만에 득점포를 가동한 조규성. 중요한 더비 매치서 2경기 연속 공격 포인트를 올리며 미남 공격수의 부활을 알릴 수 있을까. 그의 활약을 관심 있게 지켜볼 필요성이 있다.



