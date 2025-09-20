손예진 "잘하고 싶었던 욕심이 지금의 저를 만든 것 같아요"

▲
30th 부산국제영화제 '액터스 하우스 : 손예진' 스틸컷부산국제영화제
제30회 부산국제영화제(BIFF) '액터스 하우스 : 손예진' 행사가 18일 오후 부산 해운대구에 위치한 동서대학교 소향씨어터 신한카드홀에서 열렸다. 액터스 하우스는 부산국제영화제가 기획하여 2022년부터 시작된 프로그램으로 연기력과 스타성을 겸비한 동시대 대표 배우들이 자신의 연기와 작품에 관하여 솔직하고 깊이 있는 이야기를 들려주는 시간이다.
이번 영화제의 개막작으로 선정된 영화 <어쩔수가없다>에 출연한 손예진 배우는 이 자리에서 자신이 걸어왔던 다양한 작품들을 회고하며 팬들과 함께 의미 있는 시간을 가졌다. 특히 배우로서 자신이 지나온 경험과 여러 소회를 진솔하게 나누며, 앞으로의 모습에 대해 더 기대하게 만들었다. 프로그램의 진행은 배우연구소의 백은하 소장이 맡았다. 뜨거운 관심과 환호 속에 진행된 '액터스 하우스 : 손예진' 행사의 내용을 요약하여 전달한다.
백은하 소장
: "영화 <어쩔수가없다>가 올해 부산국제영화제의 개막작으로 선정되었습니다. 개막작으로 함께하는 영화제는 특별했을 것 같은데요. 어제 개막식의 하루는 어떻게 보내셨는지 궁금합니다."
손예진 배우
: "어제 아침 7시에 차로 5시간에 걸쳐서 부산에 도착했고요. 어제 기자회견 하면서 처음으로 기자분들과, 또 개막 상영을 통해서 일반 관객분들께 영화를 보여드리게 되는 날이었잖아요. 베니스 영화제와는 다른 설렘과 기대를 안고 왔고요. 이번 30회 부산국제영화제의 개막작이 <어쩔수가없다>로 선정된 것도 배우로서 너무 영광이었고, 큰 야외 스크린에서 영화를 보는 게 너무 기분이 좋았어요. 또 언젠가 올 수도 있겠지만, 어제 그 순간은 딱 한순간인 거잖아요. 그래서 잊을 수 없는 순간이었고, 참으로 행복하게 관람했습니다."
백은하 소장
: "<어쩔수가없다>를 베니스 영화제에서 선보이는 것과는 다르게, 이번에는 우리가 주인이 되어서 맞이하는 느낌이잖아요. 그 집의 중심에 계셨던 분이 손예진 배우였기에 더 떨리지 않았을까 싶기도 한데요."
손예진 배우
: "베니스 영화제도 영광스러운 자리였는데, 사실 이 작품은 한국 관객분들을 위해서 만든 영화이기도 하잖아요. 사실 제일 중요한 분들이고, 또 반응이 궁금한 관객들이기도 하고요. 어떤 리액션으로, 어떤 부분으로 울고 가슴 아파하실지 되게 궁금했어요."
백은하 소장
: 사실 부산국제영화제가 30회를 맞이하는 동안 이번이 첫 등장은 아닐 텐데요. 손예진 배우가 기억하는 첫 번째 부산은 언제일까요?
손예진 배우
: "솔직히 처음은 기억이 안 나고 그때 입었던 드레스만 기억나요. (웃음) 저희는 모든 영화제에 앞서서 얼마나 다이어트를 해야 하며, 어디까지 파인 옷을 입어야 하는지가 되게 중요하거든요. 모든 영화제를 앞두고는 혹독한 다이어트에 돌입한답니다. 모든 여배우가 같아요. 풍성한 드레스를 입고, 그때는 배우들이 한 명씩 다 레드카펫을 걸었던 기억이 나요. 당시에 20대 후반 정도 됐던 것 같네요."
백은하 소장
: "동료들과 함께 관객과의 대화한다거나 무대 인사를 하는 일은 많지만, 한 명의 배우에 포커스를 맞춰서 그 배우의 이야기만을 다루는 액터스 하우스를 함께한다는 건 다른 의미가 있을 것 같아요."
손예진 배우
: "그렇죠. 사실 이런 기회가 많지는 않은 것 같아요. 배우로서 제가 어느덧 경험이 쌓이고 저의 작품을 좋아해 주시는 분들이 있으시니까 가능한 일이고. 저의 이야기를 듣고 싶어 하시는 분들이 있기에 제가 이 자리에 있는 것이기 때문에 배우로서 너무 행운이라고 생각합니다."
백은하 소장
: 베니스 영화제 이야기를 조금 들어볼까 하는데요. 지금까지 안 해 본 행사가 있을까? 하는 생각이 드는 그런 배우의 행보를 걸어왔음에도 불구하고 사실 베니스 영화제는 처음이었죠?
손예진 배우
: "사실 해외 영화제가 처음이었어요. 3대 영화제라는 사실이 엄청나게 설레기도 했는데, 사실 제가 20대 때 베니스 영화제에 갔다면 크게 감동하지 못했을 것 같기도 해요. 연차가 쌓이고 난 뒤에, 또 박찬욱 감독님, 동료들과 함께 갔던 것이 크게 다가왔던 것 같아요. 이제는 한국의 영화, 드라마가 전 세계에서도 너무 많이 사랑받잖아요. 몸소 느끼면서 너무 감격스러웠답니다."
백은하 소장
: "저는 아직도 기억나는 게, 영화 <취화선> 할 때쯤인 거 같은데, 그때 인터뷰에서 '저는 알면 알수록 모르겠다는 평을 듣는 배우가 되고 싶어요'라는 말을 그 스무 살 초반의 손예진 배우가 했던 기억이 납니다."
손예진 배우
: "(웃음) 예를 들자면 이런 거 아닐까요? 계속 변신해서 저 배우의 진짜 얼굴이 무엇일까. 양파 같은 배우, 매력이 계속 있는, 그런 표현을 그렇게 했나 봐요. 제가."
백은하 소장
: "그런데 마치 예언처럼 매번 볼 때마다 손예진 배우의 선택들에 있어서 어떻게 저런 선택을 할 수 있었을까? 하는 부분들이 있거든요. 여전히 알면 알수록 모르는 배우가 되고 싶다는 희망은 유효한가요?"
손예진 배우
: "저도 이십 몇 년을 연기하다 보니까 제 식의 어떤 연기 패턴이라는 게 분명히 있을 거잖아요. 예전에는 그런 부분이 스트레스가 되기도 하고, 극복하고 싶은 대상? 계속 얼굴도 바꾸고 싶고 목소리도 바꾸고 싶은데, 결국은 그렇게 될 수 없다는 한계를 인정하게 된 걸 수도 있고요. 어떻게 보면 그래서 계속 다양한 캐릭터, 장르를 도전하는 것도 이전과 달라 보이고 싶은 욕심이 계속 있는 것 같아요. 관객분들이 저를 조금이라도 지루해하시지 않았으면 하는 마음이 저의에 깔려 있는 거죠."
백은하 소장
: "지금 이야기를 듣다 보니, 다른 얼굴을 보여주고 싶은 마음 한편에 또 동시에 절대 바뀌지 않는 어떤 것들이라는 것이 귀하다는 것을 점점 알아가고 있는 시기가 아닐까 하는 생각도 듭니다."
손예진 배우
: "최근에 제가 찍은 과거의 영화들을 보면서 느껴요. 저 표정은 진짜 다시는 지을 수 없어. 하고요. 지금은 경력도 많고 연륜도 쌓여서 기술적으로는 발전했지만, 그때 저 순수한 표정, 저런 눈물, 저런 웃음을 이제는 못 할 것 같다는 걸 이제 와서 알게 되는 것 같아요."