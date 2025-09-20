'김연경·외인' 없는 컵대회, 배구팬들 관심 끌까

한국배구연맹

이번 컵대회는 '배구여제' 김연경 은퇴 후 치르는 첫 번째 공식대회다.지난 시즌 V리그 여자부는 총 34만1057명의 관중을 동원했고 평균 1.25%의 시청률을 기록하며 남자부 관중 25만7159명과 시청률 0.54%를 압도했다. 지난 겨울 스포츠 팬들을 사로잡은 최고의 인기 스포츠는 여자배구였다고 해도 전혀 과장이 아니라는 뜻이다. 하지만 지난 시즌이 끝난 후 V리그 여자부에 엄청난 변화가 생겼다. 바로 '배구여제' 김연경이 지난 시즌을 끝으로 현역 생활을 마감한 것이다.김연경은 자타가 공인하는 여자배구 역사상 최고의 스타로 해외리그에서 활동할 때부터 배구팬들의 사랑을 독차지했다. 실제로 김연경이 대표팀 유니폼을 입고 국내에서 국제대회 경기를 치르면 경기장은 언제나 인산인해를 이뤘다. V리그에서도 김연경이 중국에서 활약한 2021-2022 시즌 14만8524명이었던 여자부 관중은 김연경이 복귀한 2022-2023 시즌 34만7267명으로 2배 이상 급증했다.하지만 V리그 여자부의 세 시즌 연속 30만 관중을 이끌었던 김연경은 지난 시즌 흥국생명 핑크스파이더스의 5번째 챔프전 우승과 함께 정규리그, 챔프전 MVP를 독식하고 미련 없이 코트를 떠났다. 물론 김연경은 오는 28일 첫 방송되는 MBC의 배구예능 <신인 감독 김연경>을 통해 '감독'으로 돌아올 예정이다. 하지만 이제 배구팬들은 더 이상 김연경이 현역 선수로 코트를 누비는 장면을 볼 수 없다.김연경은 코트를 떠나는 순간까지도 후배들을 위해 "앞으로도 여자배구 많이 사랑해 주세요"라고 당부했지만 배구팬들이 김연경 없는 여자배구에 얼마나 열광할지는 알 수 없다. 따라서 김연경 은퇴 후 첫 번째 공식 대회가 되는 컵대회의 흥행 여부가 매우 중요하다. 김연경 없이도 컵대회를 성공적으로 치른다면 오는 10월 18일에 개막하는 V리그의 흥행에도 긍정적인 효과를 가져올 수 있기 때문이다.