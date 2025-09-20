'김연경·외인' 없는 컵대회, 배구팬들 관심 끌까

13일부터 20일까지 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 일정이 진행된다. 하지만 V리그 개막에 앞서 배구팬들을 만날 수 있는 컵대회는 큰 관심을 받지 못하고 있다. 지난 12일 국제배구연맹(FIVB)은 '세계선수권대회 종료 후 3주 이내 리그 개최 불가'를 이유로 컵대회 개최 불가를 통보했다. 이에 한국배구연맹은 남자부 전면 취소를 결정했다가 조건부 승인을 받아 간신히 대회를 치르게 됐다.
힘들게 재개하게 된 남자부 컵대회는 사실상 '파행'으로 진행되고 있다. 필리핀에서 열리는 세계선수권대회에 출전하고 있는 국가대표 선수들이 대회에 출전할 수 없고 각 국의 대표 선수들이 포함된 외국인 선수와 아시아쿼터 선수들도 출전하지 못한다. 급기야 역대 가장 많은 5번의 컵대회 우승을 차지한 현대캐피탈 스카이워커스가 선수 부족을 이유로 대회에서 중도 하차하는 '촌극'이 벌어지기도 했다.
그나마 다행스러운 부분은 파행으로 진행되고 있는 남자부와 달리 여자부 경기는 FIVB의 승인을 받아 오는 21일부터 정상적으로 개최된다는 점이다. 다만 FIVB가 외국팀의 대회 참가를 불허 하면서 초청팀이었던 베트남 구단 득지앙은 이번 컵대회에 참가할 수 없게 됐다. 과연 추석 명절을 앞두고 완연한 가을 날씨 속에 치러지게 될 여자부 컵대회는 배구팬들의 관심을 받으며 대회를 치를 수 있을까.
'배구여제' 없이 치르는 첫 번째 공식대회