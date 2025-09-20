사이트 전체보기
설경구 "변성현의 <굿뉴스>, 나를 어떻게 '구길지' 궁금했다"

[현장] 넷플릭스 영화 <굿뉴스> 갈라 프레젠테이션

장혜령(doona90)
25.09.20 11:35최종업데이트25.09.20 11:35
(왼쪽부터) 변성현 감독, 설경구, 홍경, 야마다 타카유키 배우
넷플릭스 영화 <굿뉴스>의 갈라 프레젠테이션이 19일 영화의 전당 비프힐에서 진행되었다. 현장에는 변성현 감독, 설경구, 홍경, 야마다 타카유키 배우가 참석했다.

영화 <굿뉴스>는 1970년을 배경으로 실제 일어난 일본 공산주의 동맹 적군파의 하이재킹을 모티브로 창작한 영화다. 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키려는 사람들이 모여 수상하고 이상한 작전의 해프닝을 담았다.

설경구의 네 번째 쓰임새

영화 <굿뉴스> 스틸컷
<불한당>을 연출한 변성현 감독과 페르소나로 네 번째 호흡을 맞춘 설경구와 재회로 화제가 된 영화는 스타일리시한 감각과 스토리텔링의 균형감을 살려냈다. 변성현 감독은 "설경구 배우는 제가 좋아하는 형이자, 선배, 배우다"라고 운을 떼며 변함없는 애정을 드러냈다. 또한 세계적인 감독의 신작을 엄선한 섹션 갈라 프레젠테이션에 초청된 소감도 전했다. "부산국제영화제의 초청을 듣고 여기 껴서는 안 된다는 송구스러움과 자랑스러움이 교차했다"며 솔직하게 답변했다.

이어 <불한당>, <킹메이커>, <길복순>에 출연한 설경구는 "<불한당>때부터 시작해 연속으로 출연하는 게 부담스러웠다"면서도, "(변성현 감독이) <불한당>으로 저를 빳빳하게 펴겠다고 했는데, 이번엔 구겨버리겠다고 했다. 어떻게 구길지 궁금했다. 저를 변화시키려고 한 것에 감사하다"고 전했다.

이어 정체불명의 인물 아무개를 제안받았을 때 "극에 섞이면서도 겉도는 연기를 해 달라는 디렉팅이 있었다. 과장되면서도 사실적이고, 사건에 개입하다가 빠져나오면서도 정상과 비정상을 오가야 했다. 변성현 감독의 지휘하에 주연부터 단역까지 계산된 의도대로 연기했다. 톤을 제가 정할 수 없었다"고 덧붙였다.

한국, 일본, 미국 언어의 융합

영화 <굿뉴스> 스틸컷
<굿뉴스>는 한국, 일본, 미국, 북한의 다양한 인물이 등장하는 만큼 일본어와 영어가 상당 부분 등장한다. 비밀 작전에 동원된 엘리트 공군 중위로서 자연스러운 언어 연기를 펼친 홍경은 "실존 인물이지만 감독님의 상상력으로 풀어낸 픽션 속에서 자유롭게 연기했다. 영어와 일본어는 충분히 공부할 시간을 주었기 때문에 성실히 준비했을 뿐이다"며 겸손한 모습을 보였다.

예상치 못한 사건을 수습해야 할 운수정무차관 역을 맡은 야마다 타카유키는 "실존 인물을 조사하긴 했지만 현장에서 대화를 통해 캐릭터를 발전해 나갔다. 리얼리티보다는 캐릭터성에 집중했다. 언어에 담긴 문화를 제대로 전달하기 위해 노력했고, 한국과의 첫 협업에서 많이 배울 수 있었다"며 앞으로도 여러 나라와 공동 작업을 하고 싶다고 밝혔다.

변성현 감독은 외국어 연기의 유창함을 두고 칭찬을 아끼지 않았다. "홍경 배우의 일본어 연기에 놀랐다. 대부분 외국어 대사를 입에 붙이려고만 노력하는데 언어 자체를 기초부터 배우더라. 상대의 언어적 정서를 듣고 싶다는 열정에 놀랐다. 그래서 외국인 관객이 봤을 때도 대사가 어색해 보이지 않길 바랐다. 제가 쓴 문어체 대사와 실제 주고받는 대화체 언어를 배우들과 수정하며 녹여 냈다"며 공들인 과정을 말했다.

가짜도 진짜 같은 설정

영화 <굿뉴스> 스틸컷
<굿뉴스>는 실화를 바탕으로 했지만 변성현 감독 특유의 재치와 창의력, 미장센을 통해 손바닥 뒤집듯 진실과 거짓을 이야기하는 영화다. 변성현 감독은 "제목 '굿뉴스'처럼 이미 결괏값이 정해진 사실에서 과정을 도출하는 데 중점 두었다. 장르적으로는 블랙코미디 장르의 날카로움을 더했고 현시대에도 충분히 이야기할 만한 소재라고 생각했다"고 답변했다.

이어 포기를 모르는 복서를 다룬 일본 만화 <내일의 죠>를 비유한 적군파의 모토에 대해서는 "<내일의 죠>는 실제 적군파의 정체성에 큰 영향을 준 작품이다. 원작자에게도 허락받기 위해 존경을 담아 손 편지를 보냈다. 영화에서 필연적인 장면이라 난항을 겪을지언정 꼭 넣어야 했다. 다행히 차용할 수 있었다"며 비하인드를 설명했다.

또한 카메라를 보며 말하는 제4의 벽을 허무는 연출과 다양한 명언으로 채워진 의도에 대해 "배우가 렌즈를 보며 연기하면 몰입감보다 거리감을 준다. 관객이 이 소동에 참여하지 않고 지켜보는 설정을 아무개(설경구)와 고명(홍경)의 내레이션을 넣어 유도했다"라며 "오프닝에 등장하는 '트루먼 셰이디'의 명언도 허구다. 트루먼은 진실을, 셰이디는 그림자를 연상하는 창작된 인물이다. 오프닝에 명언을 소개하면 관객은 진실로 받아들이게 되는데 이마저도 영화의 주제인 '허구성'을 강조하는 데 일조할 것 같았다"라고 설명했다.

한편, 영화 <굿뉴스>는 10월 17일 넷플릭스를 통해 공개된다.
굿뉴스

