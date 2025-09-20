설경구 "변성현의 <굿뉴스>, 나를 어떻게 '구길지' 궁금했다"

▲영화 <굿뉴스> 스틸컷 넷플릭스

<굿뉴스>는 실화를 바탕으로 했지만 변성현 감독 특유의 재치와 창의력, 미장센을 통해 손바닥 뒤집듯 진실과 거짓을 이야기하는 영화다. 변성현 감독은 "제목 '굿뉴스'처럼 이미 결괏값이 정해진 사실에서 과정을 도출하는 데 중점 두었다. 장르적으로는 블랙코미디 장르의 날카로움을 더했고 현시대에도 충분히 이야기할 만한 소재라고 생각했다"고 답변했다.



이어 포기를 모르는 복서를 다룬 일본 만화 <내일의 죠>를 비유한 적군파의 모토에 대해서는 "<내일의 죠>는 실제 적군파의 정체성에 큰 영향을 준 작품이다. 원작자에게도 허락받기 위해 존경을 담아 손 편지를 보냈다. 영화에서 필연적인 장면이라 난항을 겪을지언정 꼭 넣어야 했다. 다행히 차용할 수 있었다"며 비하인드를 설명했다.



또한 카메라를 보며 말하는 제4의 벽을 허무는 연출과 다양한 명언으로 채워진 의도에 대해 "배우가 렌즈를 보며 연기하면 몰입감보다 거리감을 준다. 관객이 이 소동에 참여하지 않고 지켜보는 설정을 아무개(설경구)와 고명(홍경)의 내레이션을 넣어 유도했다"라며 "오프닝에 등장하는 '트루먼 셰이디'의 명언도 허구다. 트루먼은 진실을, 셰이디는 그림자를 연상하는 창작된 인물이다. 오프닝에 명언을 소개하면 관객은 진실로 받아들이게 되는데 이마저도 영화의 주제인 '허구성'을 강조하는 데 일조할 것 같았다"라고 설명했다.



한편, 영화 <굿뉴스>는 10월 17일 넷플릭스를 통해 공개된다.

