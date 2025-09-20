설경구 "변성현의 <굿뉴스>, 나를 어떻게 '구길지' 궁금했다"

▲
영화 <굿뉴스> 스틸컷넷플릭스
<불한당>을 연출한 변성현 감독과 페르소나로 네 번째 호흡을 맞춘 설경구와 재회로 화제가 된 영화는 스타일리시한 감각과 스토리텔링의 균형감을 살려냈다. 변성현 감독은 "설경구 배우는 제가 좋아하는 형이자, 선배, 배우다"라고 운을 떼며 변함없는 애정을 드러냈다. 또한 세계적인 감독의 신작을 엄선한 섹션 갈라 프레젠테이션에 초청된 소감도 전했다. "부산국제영화제의 초청을 듣고 여기 껴서는 안 된다는 송구스러움과 자랑스러움이 교차했다"며 솔직하게 답변했다.
이어 <불한당>, <킹메이커>, <길복순>에 출연한 설경구는 "<불한당>때부터 시작해 연속으로 출연하는 게 부담스러웠다"면서도, "(변성현 감독이) <불한당>으로 저를 빳빳하게 펴겠다고 했는데, 이번엔 구겨버리겠다고 했다. 어떻게 구길지 궁금했다. 저를 변화시키려고 한 것에 감사하다"고 전했다.
이어 정체불명의 인물 아무개를 제안받았을 때 "극에 섞이면서도 겉도는 연기를 해 달라는 디렉팅이 있었다. 과장되면서도 사실적이고, 사건에 개입하다가 빠져나오면서도 정상과 비정상을 오가야 했다. 변성현 감독의 지휘하에 주연부터 단역까지 계산된 의도대로 연기했다. 톤을 제가 정할 수 없었다"고 덧붙였다.
한국, 일본, 미국 언어의 융합