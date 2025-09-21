사이트 전체보기
정치물 기대했던 '북극성... 결국 '치정물'이었다

정치물 기대했던 '북극성... 결국 '치정물'이었다

[리뷰] 디즈니 플러스 드라마 '북극성' 4,5화 스포일러 리뷰

유정렬(pass0131)
25.09.21 11:24최종업데이트25.09.21 11:24
해당 작품의 스포일러가 포함되어 있습니다.[기자말]
디즈니 플러스 <북극성>은 남북관계를 전면에 내세우며 대통령 선거를 소재로 삼는다. 1부터 3화의 줄거리가 그렇다. 주인공 서문주(전지현)가 총격으로 끔찍하게 살해된 남편 장준익(박해준)을 대신해 대권에 도전하는 이야기를 담았다.

그래서 정치 드라마의 색채가 강하다. 유력 대권 후보였던 준익의 피살, 현장에 나타나 아내 문주를 보호하는 백산호(강동원), 이어 남편을 대신해 문주가 대권 주자가 되기로 결심하기까지 스토리는 빠르게 전개된다.

개인적으로 정치 스릴러 장르를 좋아한다. 무게감 있고 진지하면서도 궁금증을 자극하는 초반 전개에 매료돼 시청을 이어갔다. '오랜만에 취향에 맞는 작품이 나왔구나' 싶었다. 하지만 이런 나의 생각은 오산이었다.

문제의 발단은 지난 수요일(17일) 공개된 4화와 5화였다. 해당 회차를 보며 나는 경악을 금치 못했다. 죽은 준익에게 숨겨둔 내연녀와 아들이 있었다는 반전 때문이다. 화면 속 문주처럼 나 역시 어안이 벙벙해졌다.

남북 긴장과 한반도 전쟁 위기를 다루다 갑자기 불륜이라니. 놀란 마음이 채 가라앉기도 전에 또 한 번의 충격이 이어졌다. 5화 말미, 문주와 그녀를 경호하던 산호가 피신한 산장에서 서로의 마음을 확인하며 키스까지 한 것이다.

급히 작품 소개글을 찾아봤다.

"유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야 하는 국적 불명의 특수요원 산호(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 첩보 멜로 시리즈."

아뿔싸, 그냥 첩보물이 아니라 첩보 멜로물이었다. 물론 두 캐릭터의 러브라인을 전혀 예상 못한 건 아니다. 두 배우의 비주얼을 생각하면 멜로를 빼는 게 더 이상하긴 하다. 아무리 그래도 이러한 전개는 너무 급작스럽다.

남편이 죽은 지 얼마 지나지 않았고, 대권 도전 중에 한반도 전쟁 위기까지 겹친 상황이다. 이런 중차대한 현실 앞에서 두 사람이 사랑에 빠진다는 건 도무지 납득하기 어렵다. 게다가 둘이 주고받는 대사들은 요즘 톤과는 거리가 먼, 오그라드는 멘트의 연속이다.

살해 위협을 피해 도망치는 산호(강동원 배우)와 문주(전지현 배우)
살해 위협을 피해 도망치는 산호(강동원 배우)와 문주(전지현 배우)디즈니플러스 '북극성' 예고편 갈무리

백번 양보해 문주와 산호가 생사를 함께 넘나들며 감정이 싹틀 수 있다고 하자. 그래도 이건 지나치다 싶다. 그러고 보니 준익의 내연녀와 아들 설정이 왜 갑자기 등장했는지 알 것도 같다.

두 주인공의 로맨스를 빠르게 진전시키고, 정당성을 부여하기 위한 장치였던 듯하다. 달리 해석할 길이 없다. 덕분에 박해준 배우는 또다시 불륜남이 되고 말았다. 꼭 이렇게까지 무리수를 둬야 했을까? 이번 작품도 배우들의 비주얼로만 만족해야 하는 건지 벌써부터 아쉬움이 크다.

준익을 연기한 박해준 배우는 무슨 죄인가. 이미 <부부의 세계>에서 태오로 출연해 외쳤던 "사랑이 죄는 아니잖아?"로 '불륜남' 이미지가 오래 따라다녔다. 가까스로 최근작 <폭싹, 속았수다>에서 좋은 남편, 좋은 아빠 관식 캐릭터로 이미지를 회복했건만, 다시 불륜남 등극이다.

한 배우의 이미지를 이렇게 순식간에 소모해 버린 게 씁쓸하다. 물론 드라마 전개상 필요했을 수도 있다. 하지만 남편을 잃은 여주인공이 곧바로 다른 남자와 사랑에 빠지는 설정에 면죄부를 주기 위한 장치라니, 이 방법이 최선이었을까.

성당 미사 중 피살 되는 준익(박해준 배우)
성당 미사 중 피살 되는 준익(박해준 배우)디즈니플러스 '북극성' 예고편 갈무리

앞으로 남은 회차를 더 봐야 알겠지만, 문주와 산호의 멜로는 옅어지기보단 진해질 가능성이 크다. 정치물인 줄 알고 신나게 봤더니 결국 '치정물'에 가까운 드라마였다. 멜로는 체질이 아닌데, 남은 회차의 오글거림을 어떻게 견뎌야 할지 걱정된다.

준익은 이미 죽었으니 앞으로 등장할 기회는 많지 않아 보인다. 그렇더라도 10년 동안 들키지 않고 두 집 살림을 하며 9살 아들까지 있었다니, 준익은 쓰레기가 맞다. 하지만 박해준 배우를 미워하지는 말자. 이 정도면 비공식적으로 이 작품의 최대 피해자라고 해도 과언이 아니다.

"사람이 죄는 아니잖아?"
덧붙이는 글 이 기사는 브런치와 SNS에도 실립니다.해당 작품의 스포일러가 포함되어 있습니다.
북극성 디즈니플러스 드라마리뷰

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
유정렬 (pass0131) 내방

남들과는 다르게 누구보다 느리게

이 기자의 최신기사 시청률 2.4%로 막 내린 '트웰브', 마동석 차기작들이 더 걱정된다