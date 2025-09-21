정치물 기대했던 '북극성... 결국 '치정물'이었다

해당 작품의 스포일러가 포함되어 있습니다. [기자말]

"유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야 하는 국적 불명의 특수요원 산호(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 첩보 멜로 시리즈."

디즈니 플러스 <북극성>은 남북관계를 전면에 내세우며 대통령 선거를 소재로 삼는다. 1부터 3화의 줄거리가 그렇다. 주인공 서문주(전지현)가 총격으로 끔찍하게 살해된 남편 장준익(박해준)을 대신해 대권에 도전하는 이야기를 담았다.그래서 정치 드라마의 색채가 강하다. 유력 대권 후보였던 준익의 피살, 현장에 나타나 아내 문주를 보호하는 백산호(강동원), 이어 남편을 대신해 문주가 대권 주자가 되기로 결심하기까지 스토리는 빠르게 전개된다.개인적으로 정치 스릴러 장르를 좋아한다. 무게감 있고 진지하면서도 궁금증을 자극하는 초반 전개에 매료돼 시청을 이어갔다. '오랜만에 취향에 맞는 작품이 나왔구나' 싶었다. 하지만 이런 나의 생각은 오산이었다.문제의 발단은 지난 수요일(17일) 공개된 4화와 5화였다. 해당 회차를 보며 나는 경악을 금치 못했다. 죽은 준익에게 숨겨둔 내연녀와 아들이 있었다는 반전 때문이다. 화면 속 문주처럼 나 역시 어안이 벙벙해졌다.남북 긴장과 한반도 전쟁 위기를 다루다 갑자기 불륜이라니. 놀란 마음이 채 가라앉기도 전에 또 한 번의 충격이 이어졌다. 5화 말미, 문주와 그녀를 경호하던 산호가 피신한 산장에서 서로의 마음을 확인하며 키스까지 한 것이다.급히 작품 소개글을 찾아봤다.아뿔싸, 그냥 첩보물이 아니라 첩보 멜로물이었다. 물론 두 캐릭터의 러브라인을 전혀 예상 못한 건 아니다. 두 배우의 비주얼을 생각하면 멜로를 빼는 게 더 이상하긴 하다. 아무리 그래도 이러한 전개는 너무 급작스럽다.남편이 죽은 지 얼마 지나지 않았고, 대권 도전 중에 한반도 전쟁 위기까지 겹친 상황이다. 이런 중차대한 현실 앞에서 두 사람이 사랑에 빠진다는 건 도무지 납득하기 어렵다. 게다가 둘이 주고받는 대사들은 요즘 톤과는 거리가 먼, 오그라드는 멘트의 연속이다.