황금종려상 수상 감독 "어떤 것도 영화를 막을 수 없다"

▲
[30th BIFF] 마스터 클래스 '자파르 파나히 - 스토리텔링의 힘' 행사 스틸컷부산국제영화제
제29회 부산국제영화제(BIFF) '자파르 파나히, 스토리텔링의 힘' 마스터 클래스 행사가 18일 저녁 부산 해운대구에 위치한 동서대학교-경남정보대학교 센텀캠퍼스 지하 1층 만석소극장에서 열렸다. 마스터 클래스는 부산국제영화제가 기획하는 프로그램으로 영화예술의 거장들과 함께 그들의 예술세계와 지나온 영화 인생을 되돌아보는 프로그램이다.
올해 마스터 클래스 프로그램에 선정된 자파르 파나히 감독은 이란 뉴웨이브를 대표하는 영화감독이자 작가다. 장편 데뷔작인 <하얀 풍선>(1995)으로 칸영화제 감독주간 황금카메라상을 수상하며 이름을 알렸다. 이란 정부의 지속적인 검열과 방해 속에서도 끊임없는 작품 활동을 이어가며 전 세계 주요 영화제에서 수상했다. 올해 부산국제영화제의 갈라 프레젠테이션으로도 선정된 신작 <그저 사고였을 뿐>은 2025 칸영화제 황금종려상을 수상하며 다시 한 번 감독의 저력을 확인했다.
- 이번 작품 <그저 사고였을 뿐>에서는 이전 작품들과 달라진 지점이 보입니다. 형식에 변화가 생긴 계기가 있는지 궁금합니다. 또, 이전 작품이었던 <노 베어스>에서는 가혹할 정도로 자신에게 냉철한 성찰을 하는 모습이 보였다면, 이번 영화에서는 따뜻한 인간애가 느껴지는데요. 감독님이 많은 역경을 거치신 것으로 알고 있는데 이처럼 인간에 대한 따뜻한 시선을 유지하실 수 있는 비결이 궁급합니다.
"저는 스스로를 사회적인 영화 제작자라고 여깁니다. 제가 살고 있는 사회를 그리는 제작자이자 영화인이라고 생각하는 것이죠. 제 커리어에는 세 가지가 중요 기점이 존재합니다. 첫 번째 시기는 처음 제작한 다섯 편의 영화가 속하고요. 두 번째 시기는 처음으로 감옥에 가게 되었던 때입니다. 마지막으로, 세 번째 시기는 이번 영화 <그저 사고였을 뿐>으로부터 시작되는 시기가 아닐까 하는데요. 제게 내려졌던 제작 금지 처분이 해제된 이후에 만들어졌기 때문입니다. 그동안 제가 만든 영화들을 보시면 제가 살아오면서 겪은 삶의 시간들이 반영되어 있음을 아실 수 있으실 겁니다.
영화를 제작하지 말라는 처분을 받았을 때 저는 내면에 집중했습니다. 그런 금지 처분이 해제된 이후에야 다시 카메라 뒤에 감독으로서 설 수 있었는데요. 그러면서 영화의 주제도 자연스럽게 함께 변하게 되었죠. 지금 우리가 살고 있는 사회의 상황이 어떤 영화를 만들것인가 하는 문제에 영향을 준다고 생각합니다."
- 현재 이란 영화가 전체적으로 어떤 흐름을 타고 있는지, 또 자국 영화에 어떤 견해를 갖고 계시는지 궁금합니다.
"한 국가의 영화라는 것은 하루 이틀 만에 만들어지는 것이 아니라고 생각합니다. 지나온 모든 역사를 포함하게 되는 것이죠. 이란 영화는 억압과 제약에 직면해 있습니다. 그런 경계들로 인해서 많은 영화인들이 자신을 표현할 수 있는 새로운 언어를 찾고 있어요. 이 언어라는 것이 때로는 사회의 어두운 면을 표현하는 수단이기도 하고요. 과거에는 시적으로 표현되기도 하고, 아주 어둡고 흐리게 그려지기도 하는 등 다양한 모습이 있었습니다만, 이제는 정권의 상황 등으로 인해 언더그라운드로 들어가서 영화를 만들 수밖에 없는 상황이 되었습니다."
- 영화를 만드는 일에는 상당한 책임감이 요구되고, 일정한 수준의 압박이나 부담감이 있을 수밖에 없다고 생각하는데요. 작품을 만드는 데 있어서 어떻게 용기를 가질 수 있는지 말씀해주실 수 있을까요?
"먼저 제가 영화 <노 베어스>를 왜 만들었는지 이유를 말씀드려야 겠습니다. 저는 당시 영화 제작을 할 수 없는 처분을 받았습니다. 하지만 영화를 만들 수 있는 방법을 찾아야겠다고 생각했어요. 그리고 <이것은 영화가 아니다>를 만들었는데요. 아시다시피 이 작품은 집에서 촬영했습니다. 그 다음에는 밖으로 나가 당국의 눈을 피해 조심스럽게 차에 카메라를 숨긴 채로 촬영했죠. 그 작품은 <택시>가 되었습니다. 제가 말하고자 했던 것은 우리 영화인들은 영화를 만들기 위해 무엇이든 할 수 있다, 어떤 독재자도 우리를 막을 수 없다는 메시지였습니다. 그 다음으로, 이제는 국경의 끝까지 가보자 하는 결심을 했습니다. 그 작품이 <노 베어스>가 되었죠.
책임감에 대해서 말씀해주셨는데요. 저는 무엇이 해결책인지, 어떻게 해야 하는지를 말해주는 것은 저의 책무가 아니라고 생각합니다. 솔루션을 하지 않는다면 책임감을 느낄 필요도 없는 거겠죠. 상황을 관객들에게 전하되 제삼자로서 전달만 해주는 것입니다. 물론 거짓을 말하지 않고 진실을 전할 책무는 있다고 생각합니다. 현재 사회 모습에 대한 진실. 여기가 바로 어려운 지점인데요. 권력에 대해 이야기하고 싶지만 허락되지 않는 경우처럼 현실에 대해서 이야기하고 싶지만, 상황이 여의치 않은 순간들이 존재합니다. 이런 상황에서는 어려움을 직면하게 됩니다."