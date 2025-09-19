황금종려상 수상 감독 "어떤 것도 영화를 막을 수 없다"

▲[30th BIFF] 마스터 클래스 '자파르 파나히 - 스토리텔링의 힘' 행사 스틸컷 부산국제영화제

- 국가의 탄압으로 인해 영화를 만들 수 없게 되었을 때, 스스로 카메라 앞에서의 캐릭터가 되어 영화를 만드셨습니다. 혹시, 외국에서 작업하는 방식에 대해서는 어떻게 생각하고 있으신지 궁금합니다.

"저는 처음에 20년 형을 받았습니다. 이미 15년이라는 세월이 지났네요. 그리고 5년이 감형되었습니다. 이란에서는 출국금지 명령도 내려져 있었습니다. 제가 영화를 만드는 방법은 앞으로도 바뀌지 않을 것 같아요. 영화를 만들 때는 지금처럼 언더그라운드 영화를 만들거고요. 물론 제가 다루게 될 주제들은 당연히 국가에서 허가해주지 않을 그런 주제들이 될 것입니다.



외국에서 영화를 만드는 경우에 대해서는, 제가 잘 모르는 곳에 갈 자신은 없습니다. 잘 알지 못하는 다른 나라에서 촬영을 하게 된다면 깊이가 부족해지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 다른 감독님들은 다른 나라에 가서도 더 잘 만들 수도 있겠지만 저는 좀 다를 수 있다고 생각합니다."



- 감독님께서는 스크립트를 쓰면서 어떤 식으로 설계하시는지 궁금합니다. 그 과정에서 가장 어려운 부분은 어디였는지도 여쭤보고 싶습니다.

"사실 각본은 작업할 때마다 다 다릅니다. 항상 집중하는 것은 시작이 좋아야 한다는 것입니다. 그 다음에는 좋은 엔딩이 필요하겠죠. 탄탄한 초반부가 세워진다면 그것만으로 영화가 좋을 것이라는 확신을 줄 수 있을 것이라 생각합니다. 시작이 좋기 때문에 끝까지 몰입해서 볼 수 있는 환경이 만들어지는 것이죠. 좋은 시작과 엔딩이 세워지고 나면, 이 지점에서 어디로 가야할지, 어떻게 이야기를 끌어갈지를 고민합니다. 그렇게 중간부분을 채우게 되죠.



여러분이 어떤 소재를 갖고 있을 때, 그 소재가 자유롭게 이야기 될 수 있는 환경도 필요합니다. 현재 많은 국가에서 다양한 분쟁이 일어나고 있고, 문제가 발생하는 등의 어려움이 있습니다. 우리가 이런 일들을 마주할 때, 지금의 상황에 충실한 작품을 그리고 싶은가, 그대로 전하지 않고 거짓말할 것인가의 갈래에서 생각해봐야 합니다. 그리고 소재에 충실하게 묘사하겠다고 결정하게 된다면, 어떤 상황에서는 그만한 대가를 치뤄야 합니다. 제가 살고 있는 나라에서처럼 감옥에 갈 수도 있고요. 국가마다 그 방법은 다를 수 있겠지만 그래야 하는 상황을 마주하게 될 수도 있습니다. 어떻게 해야하는지는 말씀드릴 수 없습니다. 직접 찾아봐야 합니다. 제 경험 정도는 공유할 수는 있기에 말씀드렸습니다."



- 이번 영화 <그저 사고였을 뿐>의 마지막 엔딩의 의도가 궁금합니다.

"사실 제가 의도했던 것은 관객들에게 질문을 만들어주는 것이었습니다. 궁금해하시길 원했던 거죠. 마지막 발자국 소리에 대해 관객들이 진짜 물리적인 소리인지 아니면 마음 속의 환청인지를 궁금해하시길 원했어요. 사운드 믹싱을 할 때도 소리를 들을 때 경계를 불분명하게 해달라고 요청했습니다. 실제인지 내면의 소리인지 알 수 없도록이요. 이러한 트릭을 쓰면서 영화관을 나설 때 과연 이 인물이 변할 것인지, 5년 후에도 이 소리가 여전히 머리 속에서 맴돌것인지를 생각해보게 되기를 원했습니다. 이런 트릭을 사용하게 되면 관객들은 언제나 영화의 이야기에 몰입하게 되죠."



- <택시>나 <거울> 같은 작품이 다큐인지 극영화인지 잘 모르겠더라고요. 형식에 대한 감독님의 말씀을 듣고 싶고 리얼리즘을 주기 위해 어떤 디렉션을 주시는지 궁금합니다.

"첫 번째 작품에서 캐릭터를 만들 때 극중 인물과 비슷한 사람을 찾았습니다. 유사성이 큰 배우를 찾았죠. 예를 들어, <하얀 풍선>에서는 재단사가 필요했습니다. 재단사를 직접 찾아가서 직접 연기하도록 주문했습니다. 제가 만약 어부를 묘사하고 싶었다면, 굉장히 작은 지방에 가서 실제 어부에게 부탁했겠죠. 실제 직업을 가진 사람을 배역에 쓰면 따로 가르칠 필요도 없습니다. 이런 작은 디테일이 여러분에게 다큐멘터리와 극영화 사이의 느낌을 줬을 겁니다.



많이들 다큐멘터리와 픽션의 경계에 제 작품이 있다고 말씀해주시는 것 같습니다. 앞서 설명한 접근법을 이후에도 계속해서 활용하게 되었고요. 전문적으로 연기하지 않는 사람들을 찾게 되었습니다. 물론 미장센이나 촬영방식과 같은 부분도 저희가 신경을 써야겠죠.



사운드에 대해서 말씀드리자면, 저는 음악을 거의 쓰지 않습니다. 음악이 들어가게 되면, 영화의 에너지나 분위기를 바꾸곤 하는데 저는 그것을 원하지 않습니다. 특히 그 음악이 영화 속 장면 어디에서 흘러나오는지 직접적으로 표현할 수 없다면 더 쓰고 싶지 않아요. 예를 들어, 라디오를 보여줄 수 있다면, 그 장면 속에 라디오라는 음악의 출처가 있기 때문에 사용할 수 있습니다. 이와 같은 자연스러움, 소리와 조명, 배우까지 모두가 함께 자연스러워졌을 때에 관객들이 제 작품에 대해 다큐와 허구의 경계에 있다고 느끼게 되는 것 같습니다."



- 영화의 이야기를 먼저 생각하고 메시지를 넣고자 하시는지, 메시지를 먼저 생각하고 이야기를 만드시는지 궁금합니다. 그리고 자칫하면, 이념적이고 작위적인 영화가 될 수 있는데 그런 균형감은 어떻게 맞추는지도 말씀 부탁드립니다.

"저희 영화에서는 관객에게 '이것이 사실이고 반드시 믿으셔야 합니다'라고 말씀드리지 않아요. 항상 질문받는 것 중에 하나가 제가 만든 이야기가 정의나 용서에 대한 영화인지에 대한 부분인데요. 저는 항상 어느 쪽도 아닙니다. 그런 부분에 대한 게 아니라고 답변합니다. 제가 보편적인 정의나 용서에 대해 말씀드릴 수 있는 사람이 아니라고 생각합니다. 제가 원하는 것은 관객들에게 이러한 폭력이 계속될 것인지, 지속될 것인지, 이제 다른 곳에서는 멈춰져야 하지 않을까 하는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 이란 정권에 대해서 이야기를 만들고 있지만, 지금에 대해서 만드는 것이 아니라 앞으로를 위해서 만드는 것이죠. 메시지에 대해 이야기하자면, 메시지는 반드시 이런 것을 해야 한다는 것을 의미하는 거겠죠. 하지만 저는 그렇 방식으로는 이야기하고 있지 않습니다."



