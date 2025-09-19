사이트 전체보기
"폐지 줍는 노인들, 사회에 필요한 노동 하는 거 아닐까요?"

"폐지 줍는 노인들, 사회에 필요한 노동 하는 거 아닐까요?"

[이영광의 '온에어' 374] KBS 1TV <시사기획 창> 유동엽 기자

이영광(kwang3830)
25.09.19 17:15최종업데이트25.09.19 17:15
지난 2022년 KBS 1TV <시사기획 창>에서는 폐지 줍는 노인을 취재해 방송했다. 그 후 보건복지부에서 조사해서 대책 내놓는 등의 대안 제시도 있었다. 3년이 지난 지금 그들의 환경은 어떨까?

지난 16일 방송된 KBS 1TV <시사기획 창>에서는 '이어카, 세상을 잇다' 편이 전파를 탔다. 2020년 'GPS와 리어카' 편의 이후 이야기를 담은 이날 방송에서는 심정수 새벽에 일하시는 어르신들의 일상을 담고 어르신들이 일하기 좋게 개발한 '이어카' 이야기를 담았다. 취재 이야기를 들어보고자 지난 17일 도 KBS 신관에서 해당 회차 취재한 유동엽 기자를 만났다. 다음은 유 기자와 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것이다.

"폐지 가격도 많이 싸졌어요"

<시사기확 창의 한 장면
<시사기확 창의 한 장면KBS

- 방송 끝낸 소회가 어떤가요.
"걱정 많았는데 이번 방송도 잘 나가서 다행이죠. 이 소재로 50분 방송할 수 있을까 하는 걱정이 되게 많았거든요. 근데 주변에서 잘 봤다는 인사도 받았어요, 그래서 다행이고 감사하다고 생각합니다."

- 왜 50분 방송이 나갈 수 있을지 걱정했어요?
"제가 이 아이템 시작하게 된 게 다른 기자의 기사 보고 나서거든요. 마침 그때 저도 다음 방송 준비해야 할 시기여서 이걸로 다음 방송 하면 좋겠다고 생각했죠. <시사기획 창>은 50분 방송이고 시사 다큐멘터리고 또 스토리도 있어야 하는데, 과연 이 아이템만으로 할 수 있을까란 걱정이 있었어요. 그런데도 한번 도전해 보고 싶기도 했어요. 어쨌든 만들어 볼 수 있지 않을까 했고 또 만들고 나면 공익적인 의미도 있지 않을까 했어요. 그러면 죽이 되든 밥이 되든 한번 만들어보고 싶었어요."

- 평소에 폐지 줍는 거 어떻게 생각했어요?
"사실 저처럼 아파트에 사는 사람들은 폐지 줍는 어르신을 만날 확률이 거의 없어요. 아파트는 그 재활용품 모으는 장소가 정해져 있고 그걸 정리하는 노동을 경비원분들이 전담하시죠. 그러면 그 박스로 나오는 수입을 수거 업체가 가져가는 구조로 알고 있거든요. 근데 방송에 나온 빌라나 상가는 자기 집 앞에 내놓잖아요. 그래서 이걸 그렇게 일일이 돌아다니면서 수거하는 게 생각보다 힘든 일이에요, 그걸 취재 전에는 몰랐죠."

- <시사기획 창>에서 과거 폐지 줍는 노인과 관련해 'GPS와 리어카' 편을 방송 했었잖아요. 방송 볼 때와 실제 취재했을 때 달랐을 것 같아요.
"폐지 가격이 그때보다도 엄청 낮아졌어요. 2022년 당시에는 폐지 가격이 kg당 한 180원 정도였더라고요. 근데 지금 가격은 kg당 50원밖에 안 해요. 3분의 1도 안 되는 가격이죠."

- 물가는 올랐는데 폐지는 왜 내려갈까요?
"자원 재생 업체분들에도 몇 번 여쭤봤더니 한 3, 4년 전에는 한국에서 모은 폐지를 중국으로 수출했었다고 하더라고요. 근데 그게 왜 안 되는지까지는 제가 취재를 미처 하지 못했지만, 지금은 수출이 안 된대요. 그래서 가격이 떨어졌다고 말씀하시더라고요. 근데 일하시는 입장에서 보면 내가 만약 200kg을 모아서 180원이면 거의 4만 원 가까이 되는데 지금 똑같이 200kg 모아도 50원이니까 1만 원밖에 안 돼요. 일하는 분들 입장에서는 가격 떨어진 게 진짜 힘드시겠다고 생각했어요."

- 최저임금도 안 되잖아요. 300~400kg 하려면 몇 시간이 걸리잖아요. 근대 1만 원밖에 못 받는 게 안 맞는 거 같아요.
"그게 저도 사실 고민이라 많이 생각해 봤어요. 사실 폐지 줍는 노인들에게 다른 일자리를 소개하거나 재정적인 지원을 하는 게 정부 정책의 방향이었잖아요. 심지어 제 방송의 댓글에도 비난하시는 분들이 있었어요.

저는 반대로 생각하고 싶었어요. 만약 그분들이 폐지를 줍는 일을 안 하면 단독주택이나 상가에서 일하시는 분들이 엄청 불편하지 않을까요. 집 앞 내놓아도 가져갈 사람이 없을 거고요. 시골 마을 같은 데 보면 재활용품 모아 놓는 장소가 꽤 멀리 떨어져 있는 경우들이 있잖아요. 누군가는 정리하는 노동을 해야 하는 거죠. 물론 어르신들에게 다른 일 구해 드리고 금전 지원하는 문제도 중요하지만 이미 이분들이 사회적으로 충분히 가치 있고 굉장히 필요한 노동을 하고 계시다는 생각도 같이 해야 하지 않을까요. 그걸 해결하려면 결국 돈의 문제가 있지만요."

- 아이템을 결정하고 처음에 먼저 한 건 뭐였나요.
"어르신 섭외가 제일 중요하잖아요. 그래서 녹색병원이나 자원재생업체 어르신 소개해 달라고 했어요, 근데 방송을 꺼리시는 분들도 꽤 많았어요. 왜냐하면 사회적 인식이 좋은 것도 아니고 자녀들이 보시기에 그럴 수도 있으니까요. 그래서 어렵게 소개 받은 분이 사실 방송에 나온 딱 두 분이에요. 그분들이 촬영을 너무 잘 도와주셨어요. 신점수 어르신 같은 경우에는 타방송 프로그램이지만 <생활의 달인>에 나가셔야 할 정도가 아닌가 해요. 보셨겠지만 체구가 엄청 작으시고 등이 굽으셔서 쉽지 않으실 텐데 상자를 깔끔하게 정리하셔서 놀라웠어요."

- 신점수 어르신이 폐지 하는 모습으로 시작했는데 구성한 이유가 있나요?
"그분이 정말 대단하신 분이시기도 했고요. 우리가 흔히 방송을 만들 때 프롤로그라고 해서 뒤에 나올 내용들을 앞에 조금 소개를 넣는데요, 사실 이편은 안영아 편집 감독의 아이디어였어요. 신점수 어르신을 쭉 따라가자고 했는데 저도 좋았어요."

- 신점수 어르신은 오전 2~3시에 일을 시작하시더라고요.
"방송에도 잠깐 나왔지만, 일단 여름에 너무 덥고 낮에 땡볕에 일하면 거의 생명이 위험할 정도잖아요. 그리고 새벽에 일 하면 차를 덜 마주치는 장점이 있고요."

- 기자님도 새벽 2시에 촬영하려면 준비해야 하니 잠을 아예 못 잤을 거 같은데.
"저 개인적으로는 당연히 힘들었지만 저는 하루 이틀이고 그분들은 일상인데 제가 힘들었다고 말하면 좀 그렇잖아요. 근데 저도 보고, 이건 일 자체의 노동 강도가 너무 세서 나는 못하겠다고 생각했었어요."

"잠깐 해도 허리 아팠어요"

유동엽 기자
유동엽 기자이영광

- 노동 강도가 어떤가요?
"우리가 생각하면 무거운 리어커를 끌고 가시는 게 힘들 거로 생각하는데, 막상 가서 보니까 그건 일의 비중에 따지면 절반도 안 되더라고요. 70~80%는 방송에도 나왔던 박스 접고 정리하는 거죠, 그게 허리를 계속 굽혀야 하거든요. 저도 잠깐 했는데 허리가 너무 아팠어요. 그래서 최준기 어르신이 말씀해 주셨지만 가정이나 상점에서 내놓을 때 깔끔하게 정리를 해서 내놓으면 어르신들의 노동이 굉장히 줄어드는 효과가 있긴 하죠.

이 부분은 방송에 담지 않았는데 아주 미세한 오르막도 폐지를 들고 올라가기 너무 힘들어요. 짐이 실려 있으니까 올라가는 것도 힘들고 내려가는 것도 힘들죠. 그래서 신점수씨나 일하시는 분들 보면 최적화된 경로로 다니시는 것 같아요. 신점수씨도 리어카 끌고 가다가 조금 오르막길이 있고 여기에서 폐지를 주어야 된다고 하면 리어카 세워 놓고 걸어서 오르막 올라가시고 다시 내려오시죠."

- 리어카는 원칙적으로 차도로 다녀야 한다고 나오던데 자전거 도로도 안 되나요? 차도면 위험할 거 같아요.
"말씀하신 자전거 도로까지는 저도 알아보진 않았어요, 일단 도로교통법상으로 리어카는 차랑 똑같이 취급을 받기 때문에 차도로 다녀야 해요. 자전거도 마찬가지잖아요. 내려서 끌면 인도로 갈 수 있지만 인도에서 자전거를 타면 사실 원칙적으로는 불법이죠. 특히 그런 주택가 골목에는 자전거 도로가 없는 경우가 대부분이죠."

- 주택가는 인도도 없죠.
"그렇죠. 근데 신점수 어르신처럼 이렇게 리어카에 폐지를 많이 싣고 이동을 하려면 인도는 좁아서 못 다니는 경우도 있어요. 차량 방지용 그 기둥 있잖아요. 그거 때문에 시각장애인분들이 다치기도 하는 거요. 똑같이 어르신들에게도 장애물이에요. 그거 불편하다고 말씀하시는 어르신들이 있더라고요. 그것 때문에 리어카가 지나가지 못한다고요. 그것도 어떻게 보면 딜레마일 수 있죠."

- 2년 전에 새로운 리어카를 개발했는데 개발 과정이 흥미로워요.
"제가 방송에 다 소개하진 못했는데 서경원 대표가 말씀해 주신 게 생각보다 그런 식으로 편하고 경미한 리어카를 만들어서 제공하는 프로젝트들이 그동안 되게 많았다고 하더라고요. 아쉬운 건 다 일회성 행사로 끝나는 거죠. 그래서 녹색 병원과 '오늘의 행동'의 목표는 이벤트성으로 하지 말고 최대한 어르신들 입장에서 움직임 같은 걸 분석해서 거기에 맞는 도구 만들자고 했어요. 그걸 인간공학이라고 해요.

방송에 출연해 준 허승무 팀장님이 공학 박사면서 녹색병원 부설 노동환경건강연구소의 인간공학 팀장이시거든요. 그래서 어르신들의 신장이나 힘을 고려하고 반영해서 리어카를 개발하고 그 개발한 것에서 끝나지 않고 그 설계도 같은 걸 원하시는 분들에 제공해서 그걸 그대로 만들 수도 있고 또 새로운 개선 아이디어를 적용해서 더 나은 리어커 만들 수 있도록 하자고 했죠. 이 지점이 굉장히 중요한 포인트라고 생각했어요."

- 설명해 준 게 어르신을 위한 가벼운 맞춤형 '이어카'인데요, 계속 진화하는 것 같아요.
"대전의 그 회사 용접 업체도 만나서 다행이죠. 보통 저희가 방송 만들 때 그런 일이 있었다는 걸 사후에 전하는 경우들이 많잖아요. 이번 대전에서 만난 업체 같은 경우에는 실제 진행된 과정을 저도 같이 본 거거든요. '이어카'라는 이름처럼 또 새로운 인연이 이어진 거죠.,"

- 이어달리기 같아요.
"맞아요. 이어달리기 사람이 이어지고 세상이 이어지는 거죠. 그래서 프로그램 제목도 그렇게 한 거예요."

- 새로 개발된 '이어카' 쓰시는 분들이 뭐라고 하나요?
"사실 저의 가장 큰 딜레마이기도 하고 '이어카' 개발하시는 분들의 가장 큰 딜레마이기도 한데 이분들의 건강이나 안전을 고려하면 양을 적게 실어야 되죠, 근데 그러면 수입이 너무 적어요. 그래서 손잡이 잘 만들었다고 칭찬해 주신 최준기 어르신도 제가 일종의 악마의 편집을 한 건데 어르신이 손잡이는 잘 만들었는데 양이 너무 적다고 하셨어요. 결국 그 이어카로 많이 모아서 예전 리어카에 많이 실어서 고물상에 가져가시죠, 예전 리어카 쓰시는 게 그런 이유기도 하죠."

- 폐지 수거하시는 분들은 단순히 돈 벌려는 목적보다 노동의 즐거움을 아시는 것 같아요.
"그 부분이 저한테도 가장 인상적이었죠. 보건복지부는 복지 담당 부처잖아요. 어르신들 잘 보살펴 드리고 '힘든 일 하지 마세요. 다른 일자리 소개해 드릴게요'라는 게 복지부의 업무죠. 근데 보건복지부 브리핑에서 나왔던 것처럼 막상 설문조사 해보면 계속 일 한다는 분들이 되게 많았다는 게 저는 되게 흥미로웠고 그게 제 취재 포인트 중의 하나였어요. 이분들이 이렇게 일을 원하시니까 '일하지 마세요'라고 하는 것보다는 조금 더 건강하고 안전하게 일을 하실 수 있도록 하는 게 필요하겠다고 생각하게 됐고요,"

- 취재하며 느낀 점이 있다면요.
"저는 직장인이기도 하고 대부분의 사람이 생계를 위해서 '아 오늘 회사 가기 싫은데 놀고 싶은데'라고 하면서 억지로 일하는 경우도 있는데 그분들은 전혀 반대죠, 자녀분들이 '엄마 아빠 우리 용돈 줄 테니까 제발 폐지하지 마'라면 안 하시는 분들도 있지만 '난 싫어 나 일할래' 일이라고 하는 분도 있죠. 노동의 가치라고 하는 게 인간다움을 만들어 주는 걸 수도 있겠다고 생각했어요."
유동엽 사서자확청 폐지 노인일자리

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이영광 (kwang3830) 내방

독자들의 궁금증을 속시원하게 풀어주는 이영광의 거침없이 묻는 인터뷰와 이영광의 '온에어'를 연재히고 있는 이영광 시민기자입니다.

이 기자의 최신기사 "트럼프-김정은 직거래 가능성 100%, 서로 워싱턴-평양 오라고 설득 중일 것"