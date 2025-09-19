"폐지 줍는 노인들, 사회에 필요한 노동 하는 거 아닐까요?"

▲
<시사기확 창의 한 장면KBS
- 방송 끝낸 소회가 어떤가요.
"걱정 많았는데 이번 방송도 잘 나가서 다행이죠. 이 소재로 50분 방송할 수 있을까 하는 걱정이 되게 많았거든요. 근데 주변에서 잘 봤다는 인사도 받았어요, 그래서 다행이고 감사하다고 생각합니다."
- 왜 50분 방송이 나갈 수 있을지 걱정했어요?
"제가 이 아이템 시작하게 된 게 다른 기자의 기사 보고 나서거든요. 마침 그때 저도 다음 방송 준비해야 할 시기여서 이걸로 다음 방송 하면 좋겠다고 생각했죠. <시사기획 창>은 50분 방송이고 시사 다큐멘터리고 또 스토리도 있어야 하는데, 과연 이 아이템만으로 할 수 있을까란 걱정이 있었어요. 그런데도 한번 도전해 보고 싶기도 했어요. 어쨌든 만들어 볼 수 있지 않을까 했고 또 만들고 나면 공익적인 의미도 있지 않을까 했어요. 그러면 죽이 되든 밥이 되든 한번 만들어보고 싶었어요."
- 평소에 폐지 줍는 거 어떻게 생각했어요?
"사실 저처럼 아파트에 사는 사람들은 폐지 줍는 어르신을 만날 확률이 거의 없어요. 아파트는 그 재활용품 모으는 장소가 정해져 있고 그걸 정리하는 노동을 경비원분들이 전담하시죠. 그러면 그 박스로 나오는 수입을 수거 업체가 가져가는 구조로 알고 있거든요. 근데 방송에 나온 빌라나 상가는 자기 집 앞에 내놓잖아요. 그래서 이걸 그렇게 일일이 돌아다니면서 수거하는 게 생각보다 힘든 일이에요, 그걸 취재 전에는 몰랐죠."
- <시사기획 창>에서 과거 폐지 줍는 노인과 관련해 'GPS와 리어카' 편을 방송 했었잖아요. 방송 볼 때와 실제 취재했을 때 달랐을 것 같아요.
"폐지 가격이 그때보다도 엄청 낮아졌어요. 2022년 당시에는 폐지 가격이 kg당 한 180원 정도였더라고요. 근데 지금 가격은 kg당 50원밖에 안 해요. 3분의 1도 안 되는 가격이죠."
- 물가는 올랐는데 폐지는 왜 내려갈까요?
"자원 재생 업체분들에도 몇 번 여쭤봤더니 한 3, 4년 전에는 한국에서 모은 폐지를 중국으로 수출했었다고 하더라고요. 근데 그게 왜 안 되는지까지는 제가 취재를 미처 하지 못했지만, 지금은 수출이 안 된대요. 그래서 가격이 떨어졌다고 말씀하시더라고요. 근데 일하시는 입장에서 보면 내가 만약 200kg을 모아서 180원이면 거의 4만 원 가까이 되는데 지금 똑같이 200kg 모아도 50원이니까 1만 원밖에 안 돼요. 일하는 분들 입장에서는 가격 떨어진 게 진짜 힘드시겠다고 생각했어요."
- 최저임금도 안 되잖아요. 300~400kg 하려면 몇 시간이 걸리잖아요. 근대 1만 원밖에 못 받는 게 안 맞는 거 같아요.
"그게 저도 사실 고민이라 많이 생각해 봤어요. 사실 폐지 줍는 노인들에게 다른 일자리를 소개하거나 재정적인 지원을 하는 게 정부 정책의 방향이었잖아요. 심지어 제 방송의 댓글에도 비난하시는 분들이 있었어요.
저는 반대로 생각하고 싶었어요. 만약 그분들이 폐지를 줍는 일을 안 하면 단독주택이나 상가에서 일하시는 분들이 엄청 불편하지 않을까요. 집 앞 내놓아도 가져갈 사람이 없을 거고요. 시골 마을 같은 데 보면 재활용품 모아 놓는 장소가 꽤 멀리 떨어져 있는 경우들이 있잖아요. 누군가는 정리하는 노동을 해야 하는 거죠. 물론 어르신들에게 다른 일 구해 드리고 금전 지원하는 문제도 중요하지만 이미 이분들이 사회적으로 충분히 가치 있고 굉장히 필요한 노동을 하고 계시다는 생각도 같이 해야 하지 않을까요. 그걸 해결하려면 결국 돈의 문제가 있지만요."
- 아이템을 결정하고 처음에 먼저 한 건 뭐였나요.
"어르신 섭외가 제일 중요하잖아요. 그래서 녹색병원이나 자원재생업체 어르신 소개해 달라고 했어요, 근데 방송을 꺼리시는 분들도 꽤 많았어요. 왜냐하면 사회적 인식이 좋은 것도 아니고 자녀들이 보시기에 그럴 수도 있으니까요. 그래서 어렵게 소개 받은 분이 사실 방송에 나온 딱 두 분이에요. 그분들이 촬영을 너무 잘 도와주셨어요. 신점수 어르신 같은 경우에는 타방송 프로그램이지만 <생활의 달인>에 나가셔야 할 정도가 아닌가 해요. 보셨겠지만 체구가 엄청 작으시고 등이 굽으셔서 쉽지 않으실 텐데 상자를 깔끔하게 정리하셔서 놀라웠어요."
- 신점수 어르신이 폐지 하는 모습으로 시작했는데 구성한 이유가 있나요?
"그분이 정말 대단하신 분이시기도 했고요. 우리가 흔히 방송을 만들 때 프롤로그라고 해서 뒤에 나올 내용들을 앞에 조금 소개를 넣는데요, 사실 이편은 안영아 편집 감독의 아이디어였어요. 신점수 어르신을 쭉 따라가자고 했는데 저도 좋았어요."
- 신점수 어르신은 오전 2~3시에 일을 시작하시더라고요.
"방송에도 잠깐 나왔지만, 일단 여름에 너무 덥고 낮에 땡볕에 일하면 거의 생명이 위험할 정도잖아요. 그리고 새벽에 일 하면 차를 덜 마주치는 장점이 있고요."
- 기자님도 새벽 2시에 촬영하려면 준비해야 하니 잠을 아예 못 잤을 거 같은데.
"저 개인적으로는 당연히 힘들었지만 저는 하루 이틀이고 그분들은 일상인데 제가 힘들었다고 말하면 좀 그렇잖아요. 근데 저도 보고, 이건 일 자체의 노동 강도가 너무 세서 나는 못하겠다고 생각했었어요."
"잠깐 해도 허리 아팠어요"