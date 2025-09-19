잔업에 지쳐 젖은 바지에 오줌 싸는 쪽을 택한 여성들

▲'얼굴' 포스터 플러스엠 엔터테인먼트

주변부 인물들



이 영화는 계급갈등에 머물지 않고 프롤레타리아 내의 추가적 소외와 혐오를 다룬다. 정영희는 자본가에게 착취당하는 노동자이면서 동시에 '못생긴' 여자라는 낙인이 찍혀 동료 노동자에게도 배척당한다. 철저한 주변부 존재이다. 영희는 출생과 함께 눈을 보지 못하는 임영규와 부부로 맺어져 중첩된 혐오와 배척, 조롱의 대상이 된다.



이러한 설정은 마르크스의 계급주의를 넘어서 젠더 외모 장애 등 계급 외의 다른 정체성에 착근한 억압과 차별을 논하는 네오마르크스주의에 맞닿는다. '똥걸레'라는 별칭은 자본주의의 계급적 착취 구조 속에서조차 자신보다 더 약한 존재를 찾아 혐오를 배설하는 노동자의 부정적 모습을 포착한 상징이다. 노자 대결 같은 전통적 갈등을 묘사하고 노동자의 긍정적 모습에서 미래 전망을 찾는 텍스트가 아니라는 뜻이다. 저들이 아닌 우리 안의 혐오가 더 사악할 때가 있는 법이다.



동료 집단 내의 혐오와 배척, 특히 '못생긴' 여자를 미녀로 속여 결혼으로 유도한 상황은 임영규를 분노와 절망으로 몰아넣는다. '못생긴' 여자를 응징한 영규의 분노와 혐오는 여자를 향했다기보다 자본가와 동료 노동자를 향하며 무엇보다 자신을 겨냥했다고 보아야 한다. 여기서 다시 마르크스가 말한 소외를 언급하지 않을 수 없을 텐데, '똥걸레' 사건이 인간이라는 유적(類的) 존재로부터 소외를 시사한다면 영규의 분노는 '타인으로부터 소외(Entfremdung von den Mitmenschen)'를 보여준다. '타인'으로 번역한 'Mitmenschen'의 'Mit'은 '함께'라는 뜻이다. 영규는 공간을 함께할 뿐 그들과 함께할 수 없는 존재였다.



보이지 않는 것을 보게 하는 법



<얼굴>은 사회 비판을 넘어 우화적 성격을 강하게 띤다. 시각장애인인 임영규가 아무도 모르게 한다고 한 일을 주변에서 숨죽이며 지켜보고 있고, 영규가 장애 때문에 마무리하지 못한 일은 그들이 돕는 기이한 풍경이 대표적이다. 인식론과 존재론 전반에 걸쳐질 수 있는 이러한 우화적 구조는 조제 사라마구의 소설 <눈먼 자들의 도시>를 떠올리게 한다.



사라마구의 세계에서 모든 사람이 눈이 멀었을 때, 오직 한 명의 눈 뜬 사람이 눈먼 것처럼 행동하며 그들을 이끌어간다. <눈먼 자들의 도시>에서도 부부가 주요한 역할을 수행한다. <얼굴>과는 반대로 남편이 눈이 멀었고 아내는 멀지 않았다.



'얼굴 없는 얼굴'이 돼 극의 중심을 잡은 정영희의 얼굴은 이 영화의 최대 관심사이다. 결론적으로 이 영화는 잘 끌어오다가 결말에서 이 얼굴 때문에 망쳤다. 눈먼 자들이 눈을 뜨는 <눈먼 자들의 도시>의 결말과 달라야 한다. 비대면(非對面)의 대면이 여러 측면에서 피할 수 없는 결론이어야 한다는 텍스트의 정연한 문법을 감독 겸 작가는 왜 몰랐을까. 눈먼 자들이 눈을 뜨는 것과 '얼굴 없는 얼굴'이 얼굴이 되는 건 완전히 다른 지평에 속한다. 긴 여운과 질문을 던지길 희망한다는 연 감독의 바람은 마지막 2%를 넘어서지 못해 무산되고 말았다.



안치용 영화평론가



