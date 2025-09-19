잔업에 지쳐 젖은 바지에 오줌 싸는 쪽을 택한 여성들

(* 전개와 결말을 알 수 있는 내용이 포함되었습니다.)
1960~70년대 노동운동사에서 서울 영등포의 방림방적은 인천 만석동의 동일방직 못지않게 자주 거론된 공장이었다. 동일방직이 여공 똥물 투척 사건으로 기록을 남겼다면, 방림방적은 열악한 노동환경으로 악명이 높았다.
방림방적에 5천 명이 넘는 노동자가 일했는데, 거의 여성이었다. 노동자를 뽑을 때 회사는 시골에서 올라온 사람들을 한 줄로 세워놓고 달리기를 시켜서 잘하는 순서로 정했다. 방적기 20~30대에서 실 뽑는 걸 여성노동자 혼자 감당해야 했기에 달리기가 필수였던 까닭이다. 달리기 시험을 통과한 다음엔 채용 담당자가 손을 내밀어 보라고 해서 손이 뻣뻣하고 굳은살이 있는 사람을 선택했다.
지금의 초등학교 고학년~여중생 정도 나이 소녀가 손이 그렇게 험하다면 어려서부터 이런저런 노동을 경험했다는 뜻이기에 부모가 학교에 보내지 않은 것으로 판단했다. 즉 잘 달릴 뿐 아니라 배우지 못해서 시키면 시키는 대로 할 수 있는 사람을 뽑았다. 이름과 주소를 써 보라고 해서 글씨를 잘 쓰고 한문도 쓰는 사람은 일부러 떨어뜨리는 이중선별 과정을 거쳤다.
당시 방림방적의 방적기는 일본에서 중고를 들여온 것이어서 실을 잣는 과정에 자주 끊어졌다. 여성노동자가 자기 구역에서 방적기를 지켜보다가 실이 끊어지면 뛰어가서 끊어진 실을 이었다. 실을 빨리 잇지 않으면 엉켜서 엉망이 된다. 방적에는 상대적으로 높은 온도가 필요하기에 그 온도를 유지한 상태에서 여성노동자들이 이리저리 뛰어다니다 보면 몸에 땀이 흥건해진다. 그 상태로 네 시간쯤 지나면 솜이 온몸에 달라붙어서 멀리서 보면 사람이 아니라 눈사람이 왔다 갔다 하는 것처럼 보인다.
노동환경은 '눈사람'에 그치지 않았다. 그런 환경이라면 자주 물을 마실 수밖에 없는데, 문제는 화장실을 다녀오면 그새 방적기에 실이 엉켜서 풀 수 없는 상황이 된다는 것이었다. 앳된 나이의 여성노동자들은 결국 옷을 입은 채로 소변을 보는 쪽을 선택한다. 실이 엉키면 그걸 다 풀고 집에 가야 하는데 두세 시간 돈도 못 받는 그 잔업을 지친 몸으로 하느니 어차피 땀으로 젖을 대로 젖은 바지에다 그냥 오줌을 싸는 쪽을 택했다. 아마 누군가가 처음 그렇게 하자 나머지가 따라 하며 관행으로 굳어졌을 것으로 예상된다.
<구로공단에서 G밸리로-서울디지털산업단지 50년 50인의 사람들>(안치용 외 지음, 한스컨텐츠, 2014년)에 나오는 이야기다. 영화 <얼굴>에서 여공 정영희(신현빈)의 '똥걸레' 일화를 보면서 떠올린 기억이다.
시대의 민낯?