한국인이 사랑하는 록 보컬리스트의 내한, 떼창이 시작됐다

염동교

에릭마틴 & 데이비드 코터릴에릭 마틴이 2025년 9월 17일 홍대 인근 무신사 개러지에서 콘서트를 펼쳤다. '어쿠스틱 사운드로 감정의 촉발을 일으킨다는' 의미의 'Unleashed & Unplugged'란 타이틀로 기획된 이번 투어는 미스터 빅 특유의 화려한 합주 대신 두 대의 어쿠스틱 기타와 마틴의 목소리만으로 이뤄졌다. 디몬(Demon)이라는 헤비메탈 밴드에서 활약 중인 영국 기타리스트 데이비드 코터릴(David Cotterill)이 무대 위 조력자로 나섰다.많은 곡들을 호응도가 높았다. 1991년 빌보드 싱글 차트 1위를 거머쥔 'To Be With You'와 폴 길버트의 전동 드릴 기타 대신 코터릴의 감칠맛나는 어쿠스틱 기타 스트로크가 빛난 'Daddy, Brother, Lover, Little Boy'에서 아티스트와 관중은 하나다.재능 넘치는 기타 플레이어 리치 코젠이 보컬도 겸할 때라 미스터 빅 콘서트에선 상대적으로 덜 연주되는 'Shine'과 'Superfantastic'가 각별했으며 이들의 뿌리가 블루스-서던 록임을 감지하는 'Voodoo Kiss'의 그루브에 몸이 들썩였다. 즉흥적으로 펼쳐 보인 로버트 존슨 원작 'CrossRoad Blues'와 레너드 스키너드의 'Sweet Home Alabama'도 미국 남부의 유산을 상기했다.그는 "무명 시절 폴 길버트와 숙소를 함께 사용할 때 오후 3시 맥주를 들이켜는 동안 길버트는 내내 기타 연습만 했어요" 회고하고, "붉은 조명 아래 한국 관객들이 너무 멋져 보여요" 칭찬하는 등 소규모 무대의 친근감도 강조했다. 막바지엔 2018년 작고한 미스터 빅 드러머 팻 토피를 추모하는 시간도 가졌다.공연 도중 에릭 마틴은 청중 연령층을 물었고 20대부터 60대까지 손들어 화답했다. 심지어 10대까지 있었다. 여러 세대를 아우르는 미스터 빅 음악의 강점과 마틴 보컬의 흡인력을 증명한 순간. 사실상 2025년부로 해산한 이 슈퍼그룹의 음악을 원본과 가까운 형태로 들려줄 이는 빌리 시언도, 폴 길버트도 아닌 보컬리스트 에릭 마틴일지 모르기에 이번 내한은 더 귀했다. 공연이 끝나고도 한동안 주변의 팬들과 소통한 마틴과 코트릴은 9월 19일 상하이를 시작으로 난징과 광저우 등 중국 투어를 펼칠 예정이다.