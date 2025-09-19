11년 만에 돌아온 국카스텐, 21곡 담은 황금빛 음악 여정

인터파크엔터테인먼트

국카스텐 프로필국카스텐의 지난 앨범들을 돌아본다. 2010년 데뷔작 < Guckkasten >이 '거울', '붉은밭' 등으로 사이키델릭 록의 파괴적 에너지를 드러내며 신선한 충격을 전해줬다면, 2014년 < FRAME >은 '이방인', '변신' 등을 통해 탄탄한 음악적 하드웨어를 바탕으로 내적 성찰과 실험성을 결합했다.이번 앨범의 가장 두드러진 변화는 사운드 설계의 확장이다. 초기작들이 기타와 베이스, 드럼의 전통적 록 편성에 의존했다면 < AURUM >은 오케스트라 요소부터 일렉트로닉 사운드까지 아우른다. '風濤(풍도)'에서 드러나는 국악적 선율의 자연스러운 융합 또한 주요 변화 중 하나다.가창 스타일의 성숙도 돋보인다. 데뷔 초 하현우의 보컬은 폭발적 에너지와 기교적 과시에 치중했다. 복면가왕에서의 성공 이후 대중적 어필을 학습한 그의 가창은 이제 절제를 통해 곡의 서사를 전달하는데 주력한다. 초기작들이 개인적 체험이나 사회적 반항에서 출발했다면 < AURUM >의 가사들은 철학적 명상과 존재론적 탐구로 발을 넓혔다. 은 6가지 테마로 나누어 거대한 서사적 구조를 짜놓는다. 2CD 6테마로 구성된 앨범은 6개의 방을 거니는 감각을 만들어내는데 집중했다.Theme 1의 '새벽, 성장, 극복, 새로운 지평선'에서 시작해 Theme 6의 '잔해, 다음, 문'으로 끝나는 구성은 한 사람의 인생 여정을 압축한 느낌이다. 중반부 Theme 3과 4가 앨범의 핵심이라고 할 수 있는데 'OCELLI'(겹눈)에서는 복잡한 편곡과 함께 다층적 현실 인식을 다루고 'MEPHISTO'에서는 파우스트적 유혹을 그리며 인간 존재의 가치에 대한 물음을 던진다. 음향적으로도 가장 실험적인 구간으로 전규호의 기타가 만들어내는 사운드스케이프가 이 복잡한 구간을 청각적으로 충실히 구현했다.'ANTMIL'과 그 레게 버전도 앞뒤로 연결하여 원곡과 리믹스의 변화를 직접적으로 체험하게끔 트랙을 배치했다. 원곡의 하드한 사운드가 레게 버전에서는 날카롭게 묘사한다.< AURUM >은 국카스텐이 개인을 넘어 보편적 인간 조건에 대한 탐구로 확장시킨 대서사에 집중했다는 점이 이전 앨범과의 가장 큰 차별점일 것이다. 앞서 언급했듯 눈에 띄는 변화는 하현우의 가창이다. 복면가왕 9연승의 경험은 오히려 이번 앨범에 기교적 과시보다 곡의 서사가 요구하는 감정 표현에 집중하는 쪽에 가깝다.'ROLLER'에서 보여주는 절제된 감정 표현이나 'WAKE UP'의 차분한 마무리는 예전 국카스텐의 이미지에 국한되지 않고 약간의 변화를 모색하려는 시도처럼 여겨진다. 편곡 면에서도 변화가 뚜렷하다. 과거에는 모든 악기가 각자의 개별성을 돋보이면서 강렬한 사운드를 만들어내려는 식이었다면, 이제는 여백과 공간감을 활용한다. 'CUP'에서의 퍼커션 활용이나 'BACK DOOR'에서의 미니멀한 접근은 이제 과시보다는 성숙에 가까운 그들의 음악세계를 고스란히 보여준다.