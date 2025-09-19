이범호 감독의 질책, KIA에 독일까 약일까

'디펜딩챔피언' KIA 타이거즈의 가을야구가 사실상 멀어진 가운데, 이범호 감독이 연일 선수단에 강경한 문책성 메시지를 쏟아내는 모습이 화제가 되고 있다. 선수들에 경각심을 일깨워주기 위하여 당연한 조치라는 반응도 있지만, 사령탑의 감정적인 대응이 자칫 독이 될수 있다는 우려도 나온다.KIA는 9월 18일 광주-기아 챔피언스필드에서 열린 2025 프로야구 한화 이글스와의 경기에서 3-4로 패했다. 이로써 KIA는 한화의 주중 3연전 스윕패를 포함하여 4연패의 수렁에 빠졌다. 61승 69패 4무(승률 .469)를 기록한 KIA는, 10경기를 남기고 5위 KT위즈(66승 66패 4무)와 4게임 차이로 가을야구 진출에 대한 희망이 점점 멀어지고 있다.이범호 감독은 최근 선수들의 실망스러운 경기력에 불편한 기색을 감추지 못했다. 이날 경기 도중에는 포수 한준수를 강하게 질책하는 모습이 중계화면에 잡혀 눈길을 끌기도 했다.양팀은 0-0으로 맞선 4회초 KIA 선발투수 아담 올러가 한화 4번타자 노시환에게 높은 직구를 던졌다가 선제홈런을 허용했다. 분노한 이 감독은 덕아웃에서 한준수과 이해창 배터리코치까지 함께 세워놓고 한동안 무언가를 지적했다. 이에 중계진은 정황상 "볼 배합 문제를 이야기했을 것"이라 분석했다.목소리는 들리지 않았지만, 이 감독이 대노했다는 사실이 살벌한 표정과 분위기만으로도 충분히 느껴질 정도였다. 감독에게 혼나고 자리로 돌아온 한준수가 끝내 조용히 눈물을 훔치는 장면이 포착되기도 했다. 이에 야구팬들의 반응은 엇갈리고 있다.KIA는 주중 3연전을 치르는 동안 노시환에게 3경기 연속 홈런을 허용했다. 한준수가 3연전 내내 마스크를 썼고, 이미 같은 타자에게 연이틀 홈런을 맞은 상황에서 비슷한 구종을 던지다가 또다시 홈런을 허용했으니, 감독 입장에서는 문제가 있다고 지적할 만한 상황이기는 했다.하지만 경기중 모두가 볼 수 있는 벤치에서 감독이 공개적으로 특정 선수에게 강한 질책을 가하는 장면은 이례적인 조치였다. 홈런 허용이 단순히 볼 배합의 문제 때문이라고만 단정할 수 없는 데다, 공개적으로 면박을 주는 식의 피드백은 오히려 선수의 사기나 팀 분위기에 악영향을 미칠 수도 있기 때문이다.더구나 이범호 감독이 최근 분노하는 모습을 보여준 것은 이날 경기만이 아니었다. 이 감독은 바로 전날인 18일 한화전에서 베테랑 김선빈의 실책성 플레이가 연달아 나오자 경기 초반임에도 3회 김선빈을 빼고 김규성을 기용하는 문책성 교체를 단행했다.또한 이 감독은 전날 경기 후 선수단 미팅을 소집하여 강한 질책성 메시지를 전달한 사실을 직접 밝히기도 했다. 이 감독은 "선수들에게 제대로 된 플레이를 해달라고 주문했다. 정신차리지 못하는 플레이는 용납할수 없다 이런 자세로 플레이하면 내년에도 가망이 없다. 남은 경기에 최선을 다하는 마인드로 임해달라고 이야기했다"고 밝힌 바 있다.이날 한준수를 향한 이례적인 질책도 이러한 메시지의 연장선상이라고 볼 수 있다. 지난해 감독 데뷔 첫해만 해도 부드럽고 친근한 '형님 리더십'의 상징이었던 이범호 감독의 '강성 호랑이 감독' 변신은, 그만큼 현재 KIA의 팀 분위기가 얼마나 좋지 않은지 보여주는 상징적인 장면이기도 하다.KIA는 지난해 페넌트레이스와 한국시리즈를 모두 통합 제패하며 역대 최다인 12번째 우승을 달성했다. 하지만 올해는 전년도 챔피언이 사실상 가을야구도 가지 못할 위기에 놓여있다. 공교롭게도 지난 2009년과 2017년 우승 직후에도 이듬해 5위에 그치며 '우승 후 성적 하락 징크스'를 겪은 바 있다.2010년은 8개구단 체제에서 5위였고, 2018년은 와일드카드로 최소한 가을야구 무대는 밟았다. 하지만 올시즌에는 만일 이대로 8위로 마치게 된다면, 1996년 OB 베어스(현 두산)가 전시즌 1위에서 8위(꼴찌)로 추락한 이래, 무려 19년만에 전 시즌 디펜딩챔피언이 기록한 최악의 순위가 된다.당초 KIA는 올 시즌에도 유력한 우승후보로 꼽혔다. 하지만 시즌 초반부터 유난히 잦은 부상 병동에 시달리며 정상적인 전력을 가동하지 못했다. 연이은 악재 속에 중요한 경기에서 선수단의 집중력 부족으로 무너지는 양상이 반복되다 보면 이범호 감독으로서도 상당한 스트레스를 받을 수 밖에 없다. 올해 가을야구 탈락 여부를 떠나 다음 시즌을 위해서라도 선수단에 강한 메시지를 전할 필요도 있었을 것이다.다만, 감독이 지나치게 분노와 질책을 자주 드러내는 것이 능사는 아니다. 이범호 감독이 지난 2년간 젊은 사령탑으로서 약점으로 지목된 것 중 하나가, 선수들의 플레이와 팀 성적에 따라 일비일희하는 표정을 잘 감추지 못한다는 점이었다. 전날 김선빈의 교체나 선수단 미팅만으로 감독의 분명한 메시지를 전하기에는 이미 충분했다. 반면 한준수의 플레이는 명백한 실책이라고 하기도 어려웠고, 공개 면박이 아닌 유연한 방식으로 얼마든지 피드백을 줄 수도 있었던 상황이었다.감독의 잦은 분노가 절제되지 못하면 오히려 그 효과는 반감되고, 선수들 입장에서도 자칫 감정적으로 받아들여질 수 있다. 실제로 이날 KIA 선수들은 열심히 뛰었지만, 어딘가 긴장하고 부담을 느끼는 분위기가 더 역력했고 결국 경기도 석패했다. '잘해야한다'는 지나친 압박이 오히려 역효과가 날 수도 있음을 보여주는 대목이다.현실적으로 올 시즌 KIA의 가을야구 가능성은 점점 희박해지고 있다. 하지만 결과를 떠나 '유종의 미'를 거둘 수 있어야 다음 시즌에라도 희망을 기약할 수 있다. 시즌 막바지, '당근보다 채찍'을 선택한 이범호 감독의 리더십은 지금의 KIA 선수단에는 과연 독이 될까 약이 될까.