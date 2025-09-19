나홍진 "첫 경쟁 심사 부담 크지만, 만장일치 지향"

부산국제영화제

- 경쟁 부문 심사위원이 되신 소감 한 말씀 부탁드립니다.

나홍진 감독 (심사 위원장)

양가휘 배우

난디타 다스 감독

마르지예 메쉬키니 감독

코고나다 감독

율리아 에비나 바하라 프로듀서

한효주 배우

제30회 부산국제영화제 경쟁 심사위원 기자회견18일 오전 부산광역시 해운대구에 위치한 영화의전당 비프힐 1층 기자회견실에서 제30회 부산국제영화제 경쟁 심사위원 기자회견이 열렸다. 올해 처음 신설된 경쟁 부문에는 총 14편의 작품이 선정되어 대상, 감독상, 심사위원 특별상, 배우상 예술공헌상을 시상한다. 올해 첫 경쟁 심사위원으로는 나홍진 감독(심사위원장), 홍콩의 양가휘 배우, 인도의 난디타 다스 배우 겸 감독, 이란의 마르지예 메쉬키니 감독, 미국의 코고나다 감독, 인도네시아의 율리아 에비나 바하라 프로듀서, 마지막으로 한효주 배우가 선정됐다. 심사위원 전원이 참석한 경쟁 심사위원 기자회견 내용을 간략히 전달한다. 진행은 박가언 프로그래머가 맡았다.한편, 올해 경쟁 부문에 선정된 14편의 작품은 다음과 같다. <고양이를 놓아줘>(시가야 다이스케 감독), <광야시대>(비간 감독), <다른 이름으로>(이제한 감독), <또 다른 탄생>(이저벨 칼란다 감독), <루오무의 황혼>(장률 감독), <소녀>(서기 감독), <스파이 스타>(비묵티 자야순다라 감독), <실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임>(임선애 감독), <어리석은 자는 누구인가>(나가타 고토 감독), <여행과 나날>(미야케 쇼 감독), <왼손잡이 소녀>(쩌우스칭 감독), <지우러 가는 길>(유재인 감독), <충충충>(한창록 감독), <허락되지 않은>(하산 나제르 감독) (이하 작품명 순): "천한 경력이라고 생각하는데, 제 은사님이시기도 한 박광수 이사장님께서 재차 말씀을 하셔서 심사를 맡게 되었습니다. 저도 수년 동안 작품을 만들고 있습니다만, 영화를 완성하고 출품해 주신 경쟁작 관계자 여러분께 진심으로 존경의 마음을 담아 감사함을 전해드리고 싶습니다. 최선을 다해 심사에 임하도록 하겠습니다. 아울러, 저도 다른 심사위원분들을 어제 처음 뵈었는데요. 인사만 하게 된 정도입니다. 함께 할 수 있어 큰 영광이라는 말씀드리고 싶고요. 영화제 명성에 부합하는 그런 결과 만들어낼 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 초청해 주신 부산국제영화제와 박광수 이사장님께 감사 말씀드립니다.": "저는 여기 있는 자체로 너무 흥분됩니다. 먼저 부산국제영화제에 감사의 마음을 전하고 싶습니다. 심사위원의 자리를 주셔서 영광스럽습니다. 저는 사실 두 번째로 부산국제영화제를 찾게 되었습니다. 지난번에는 영화 홍보를 위해서 왔었는데요. 사실 이번에도 다른 영화를 갖고 왔습니다. 하지만 제 영화를 갖고 온 것보다 더 영광스러운 것은 제30회 부산국제영화제에서 심사위원을 맡은 것이라 생각합니다. 다양한 작품을 만나볼 수 있고, 세계적인 영화인들과 교류할 수 있어 너무 영광이라고 생각합니다. 배우로서 너무 귀중한 기회라고 생각합니다. 감사합니다.": "심사위원으로 선정되어 영광입니다. 제 작품들을 갖고 여러 번 부산에 왔습니다. 하지만 이번에 심사위원으로 오게 된 것은 다른 경험이라 생각합니다. 다른 영화제에서도 비슷한 역할을 수행한 적이 있습니다. 다른 감독의 영화를 심사한다는 것은 너무나 주관적인 일이지만 저는 최선을 다할 것입니다.": "안녕하세요. 저는 25년 전부터 부산국제영화제를 찾고 있는데요. 처음 방문했을 때가 제 데뷔 작품과 함께였던 기억이 납니다. 심사위원으로 다시 오게 되어서 기쁩니다. 최선을 다해서 심사하도록 하겠습니다.": "초청해 주셔서 영광입니다. 역사적으로 중요할 경쟁 부문에 역할을 하게 되어 기쁘게 생각합니다. 부산은 언제나 염두에 두고 있었지만 처음 오게 되었습니다. 기쁜 마음으로 왔습니다. 저는 비평가로 영화 일을 처음 시작했었는데요. 영화에 대한 이야기 하는 일은 제가 가장 좋아하는 것 가운데 하나입니다. 정말 기대가 됩니다. 영화의 힘을 믿습니다.": "안녕하세요. 저는 인도네시아의 프로듀서 율리아라고 합니다. 이렇게 심사위원으로 초청받게 되어 영광입니다. 영화 제작자로서 부산국제영화제에는 2016년부터 참가해 왔는데요. 올해 이렇게 심사위원을 맡게 된 것은 엄청난 영광입니다. 감사합니다.": "큰 영광입니다. 어렸을 때부터 영화 보는 걸 좋아했습니다. 쉬는 날이면 극장에 가서 하루에 세 편, 네 편씩 연달아 보는 영화광이기도 해서요. 사실 저에게 영화를 보는 일은 크게 어려운 일은 아닙니다. 하지만, 심사한다는 건 또 다른 일이기 때문에 여기 계시는 훌륭한 심사위원분들과 함께 서로 좋은 심사평하면서 심사를 해보도록 하겠습니다. 어쩌다 보니 제가 막내 심사위원이 되어서요. (웃음) 젊은 시선으로도 바라볼 수 있게, 공정한 심사를 할 수 있게 노력하겠습니다."