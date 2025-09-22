돌아온 대부 임영웅표 '고도를 기다리며'... 끝없는 기다림이 던지는 질문

산울림

에스트라공 "가자."

블라디미르 "갈 순 없다."

에스트라공 "왜?"

블라디미르 "고도를 기다려야지."

에스트라공 "참 그렇지."

연극 <고도를 기다리며> 공연 사진황량한 나무 한 그루가 덩그러니 놓인 무대. 낡고 성긴 옷을 입은 두 노인 '블라디미르'와 '에스트라공'이 등장한다. 두 노인은 '고도'라는 존재를 기다린다. 얼마나 오래 전부터 고도를 기다려왔던지, 두 노인은 기다림의 시작을 기억하지 못한다. 그리고 무엇보다 자신들이 기다리는 고도가 어떤 존재인지, 고도는 언제 오는지, 고도가 오면 무엇이 달라지는지 모른다.얼마나 이상한 일인가. 두 노인의 기다림은 그 자체로 설득력을 갖기 어렵다. 블라디미르와 에스트라공조차 자신들이 고도를 기다리는 합리적인 이유를 제시하지 못하니 관객이 기다림의 이유를 알 리 없다. 블라디미르와 에스트라공은 다음과 같이 말하며 하염없이 고도를 기다릴 뿐이다.이 모든 이야기는 사뮈엘 베케트가 쓴 <고도를 기다리며>의 내용이다. 블라디미르와 에스트라공은 연극 내내 고도를 기다리는데, 긴 시간 동안 극적인 사건은 일어나지 않는다. 그저 시답잖은 대화를 주고받고 의미 없어 보이는 일들을 이어갈 뿐이다. 때문에 <고도를 기다리며>는 세상에 공개된 때부터 다양한 해석을 유발했다. 어떤 이는 고도의 존재를 신 또는 종교적 구원으로 해석하기도 했고, 이런 해석의 영향으로 해외 몇몇 공연에서는 무대 세트의 나무가 십자가 형상으로 구현되기도 했다.하지만 정작 작가 베케트는 고도의 존재를 설명하지 않았다. "내가 고도가 누구이고 어떤 의미인지 알았다면 작품 속에 썼을 것"이라고 말한 베케트의 일화는 유명하다. 특정 해석이 시대와 사회에 따라 권위적인 해석이 될 수는 있어도 그 자체가 <고도를 기다리며>의 정답이 될 수는 없다. 그렇기에 희곡을 읽고 연극을 보는 독자와 관객은 용감하게 해석하고, 때로는 당당하게 오독하는 대담한 태도를 지녀야 한다.그리하여 고도가 누구인지(또는 무엇인지), 나아가 <고도를 기다리며>라는 연극이 어떤 의미인지 해석하는 것은 관객 각자의 고유한 영역이 된다. 고도는 종교적 존재일 수도 있고 세속적 존재일 수도 있다. 존재할 수도 있고 허상일 수도 있으며, 단일한 존재일 수도 있고 다수의 존재일 수도 있다. 어떤 관객이 공연을 보고 이 작품에 대한 자기 나름의 해석을 내놓았다면, 그 해석은 그 자체로 다른 이들의 다양한 해석과 나란히 놓여 존재해야 한다.한국에서 처음 <고도를 기다리며>를 연극으로 제작한 인물은 연출가 임영웅이다. 임영웅 연출의 배우자인 오증자 서울여대 명예교수의 번역을 토대로 1969년 초연되었는데, 공연을 앞두고 사뮈엘 베케트가 노벨문학상을 수상하며 초연부터 화제를 모았다. 이후 <고도를 기다리며>는 극단 산울림의 대표적인 레퍼토리로 자리매김했다.극단과 소극장 산울림을 이끈 임영웅 연출은 지난해 5월 타계했다. 올해 산울림이 선보이는 <고도를 기다리며>는 임영웅 연출 1주기를 맞아 진행되는 연극임과 동시에 소극장 산울림 개관 40주년을 기념하는 공연이기도 하다. 임영웅 연출의 해석과 연출 방식을 그대로 살려 공연하고, 심재찬 연출이 이를 지휘한다. 이호성(블라디미르)·박상종(에스트라공)·정나진(포조)·문성복(럭키)·문다원(소년)이 원캐스트로 출연하며, 공연은 10월 4일까지 서울 마포구에 위치한 소극장 산울림에서 진행된다.