"신진 영화인에게 중요한 건 기회" 최휘영 문체부 장관, 영화인들 의견 청취

문화체육관광부

17일 부산 한국영화아카데미(KAFA)를 방문해 학생 및 담당 교사진과 간담회를 가진 최휘영 문화체육관광부 장관.최휘영 문화체육관광부 장관이 제30회 부산국제영화제 및 한국영화아카데미(KAFA)를 찾아 영화인들의 의견을 청취했다.지난 17일 오후 4시경 부산역에 도착한 최 장관과 문체부 담당자들은 수영구에 위치한 한국영화아카데미부터 방문, 기숙사 및 주요 시설을 둘러 보고 약 1시간가량 학생 및 교수진과 간담회를 가졌다.'한국영화아카데미(KAFA) 신진 창작자 현장 간담회'라는 이름으로 진행된 해당 자리엔 2025 서울국제AI필름페스타(SGAFF)에서 <시구문>으로 대상을 받은 전예린 감독을 비롯 액터스 과정, 연출 과정 등 교과별 관계자들이 참석했다.현장에선 질문의 범주를 정하지 않고 즉석에서 자유롭게 진행됐다는 후문이다. 침체 일로인 한국영화산업 관련, 독립예술영화 지원 확대가 필요하다는 의견과 해외 합작 관련 지원 및 신인 배우나 창작자들의 생계 문제를 짚는 이야기들이 이어졌다. 최 장관은 관련 예산 확보의 중요성을 공감하면서 문화예술인 복지 문제도 논의하겠다고 답했다.또한 AI 영화 창작자들 사이에서 화두인 한국형 생성형 AI 프로그램 개발에 대한 이야기도 나왔다. 대부분 해외 유명 AI 프로그램을 사용해가며 창작 활동을 하는 터에 기술 주도권에 대한 우려가 큰 상황. 최휘영 장관은 관련 분야 R&D 지원 필요성을 공감하며 긍정적인 답변을 내놓았다.영화제 기간, 그것도 개막일에 관계부처 수장이 영화인들 의견 청취를 하는 게 일반적인 행보는 아니었다. 가까이엔 박양우 전 장관이 2019년 전주국제영화제와 부산국제영화제 개막식에 참석 후 일부 영화인들과 저녁 식사 자리를 가진 바 있고, 2017년 도종환 장관이 마찬가지로 전주국제영화제 개막일에 방문한 적이 있다.