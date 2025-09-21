도전 멈추지 않는 감독 연상호, '얼굴'은 또하나의 대표작이다

플러스엠 엔터테인먼트

스틸컷<얼굴>은 어머니의 죽음을 파헤치는 과정을 통해 인간의 본성을 드러낸다. 정영희란 인간, 모두에게 심히 못난 외모를 가졌다고 술회되는 이 여자가 알고 보면 더없이 맑고 선한 이라는 사실이 확인된다. 그 반대편엔 공장 사장이던 사내 백주상(임성재 분)이 있다. 그는 당시로선 흔치 않았던 사진 찍기가 취미로, 아예 공장 사무실에 암실까지 갖춰두고 찍은 사진을 인화하던 사람이다. 그 사진찍기란 것이 참으로 괴상한데, 어리고 예쁜 여공들을 찍고는 했던 것이다. 그것도 그저 찍는 것이 아니라 옷을 벗겨 알몸을 찍었다고. 명백한 성폭력이지만 청계천에서도 사람 좋다 소문난, 근무여건도 상대적으로 나쁘지 않은 공장의 사장을 고발할 용기 있는 이는 없었던 것이다.요컨대 일생 아름다움을 좇는다며 여성의 사진을 찍는 이는 추악하기 짝이 없다. 반면 모두가 추악하다 하는 외양을 가진 여성은 선하고 아름답다. 얼굴은 영화의 주요한 설정인 못난 '얼굴'을 가리키는 것만이 아니다. 한 걸음 나아가 표면으로 드러나는 것을 말한다. 잘 생기고, 사람 좋단 평을 받고, 돈 많고, 좋은 배경과 직업과 학벌을 가진 이는 좋은 사람일까. 우리가 흔히 믿고 있는 것과 진실은 영 다른 모양일지도 모른다.영화 <얼굴>은 연상호의 대표작 중 하나로 꼽히게 될 것이다. 오랜만에 그의 장기라 할 만한, 인간 본성의 일면을 드러내 보는 이를 불편케 하는 솜씨가 여지 없이 발휘됐다. 이에 더해 연상호다운 또 하나의 특징, 곧 거리낌 없이 새로움과 마주하는 도전정신도 엿보인다. 이 영화는 고작 2억 원으로 만들어낸 실험적 작품이다. 권해효, 박정민, 신현빈을 비롯한 검증된 출연진을 개런티를 대폭 삭감해 기용하고, 현장 스태프도 최소화해 불과 13일 동안 촬영했다. 각종 소품도 기존에 있는 것을 재활용했고 촬영 공간 또한 제한했다. 탄탄한 이야기와 역량 있는 사람들이 있다면 제약을 극복할 수 있다는 믿음이 현실화됐다. 갈수록 기울어가는 극장과 투자위축 가운데서 생존을 도모해야 하는 일선 감독으로의 고민이 낳은 주목할 만한 시도다.연상호는 애니에서 실사영화로, 상업영화에서 드라마로, 충무로에서 OTT서비스로, 스릴러에서 SF로 자유롭게 경계를 넘나들어온 감독이다. 비록 그 모든 시도가 성공적이진 않았으나, 도전을 포기하지 않았기에 그를 변함없이 지지하는 이들 또한 있었다. 수시로 흔들렸으나 나 또한 마지막까지 그를 포기하지 않은 하나였다. 오늘 <얼굴>에 이르러 나는 그에 대한 지지를 다시 확인한다.