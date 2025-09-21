도전 멈추지 않는 감독 연상호, '얼굴'은 또하나의 대표작이다

회의적인 이들이 적잖았을 테다. 연상호라는 이름을 계속 하나의 브랜드로 기억할 가치가 있는가에 대하여 말이다. 지나친 이야기는 아니다. 지난 수년 간 그에게 실망했다 말하는 이를 숱하게 마주했다. 봉우리가 높은 만큼 골짜기는 깊어지는 법, 기대가 컸기에 실망 또한 깊었다 말할 밖에.
연상호의 등장을 떠올려 보자. 그건 한국영화사의 일대 사건이라 해도 좋을 일이었다. 2011년부터 매년 한 편씩, 그가 세상에 내놓은 애니메이션은 지금껏 한국 애니 역사의 걸작으로 남아 있다. <돼지의 왕> <창> <사이비>까지. 학교와 군대, 종교를 소재 삼아 그 안의 부조리며 폭력을 지극히 연상호 다운 방식으로 발굴해 내보였다. 왕따와 괴롭힘, 사람이 사람을 장악하고 그 위에 군림하는 이야기를 관련 주제가 사회적 의제로써 폭발적으로 터져 나오기에 앞서 주목하고 밀도 있게 풀어낸 것이었다. 인간과 사회의 저변에 자리한 분명한 폭력성을 불평하고 선명하게 끄집어내는 솜씨가 그의 작품 가운데 일관됐다. 여기저기 연상호답다는 평이 쏟아졌다. 그건 그대로 작가의 소양이기도 했다.
21세기 벽두 출현한 한국 영화계의 굴직한 기둥들에 이어 작가라 부를 만한 이가 나오지 않던 시간이 길었기에 그의 출현이 더욱 반가웠다. 그가 애니에서 실사영화로 건너오기를 결정했을 때, 그것도 직접 쓴 각본으로 대규모 투자를 받아 진행하는 프로젝트를 연출한다는 소식이 들렸을 때 기대하는 이가 많았다. <부산행>은 무리 없이 성공했다. 애니에 비해 작가로서의 색깔이 옅어진 게 아니냐, 아쉬워하는 이도 있었으나 첫 실사영화란 걸 고려하면 납득할 만한 수준이었다. 실사영화 첫 진입부터 한국영화사상 18번째 천만 영화 감독이란 타이틀을 따냈으니, 이보다 좋을 수가 없었다.