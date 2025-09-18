'액션 대가' 밀라 요보비치 "부산 와서 꿈 이뤘다"

▲질문 듣는 밀라 요보비치
배우 밀라 요보비치가 18일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 '프로텍터' 기자간담회에서 질문을 듣고 있다.연합뉴스
액션 장르, 특히 여성 배우로 밀라 요보비치의 존재감은 절대적이다. 지난 2017년 <레지던트 이블> 시리즈로 처음 한국을 찾은 이후 제30회 부산국제영화제로 내한한 가운데 신작 <프로텍터> 상영을 앞두고 18일 오후 부산 해운대 영화의전당에서 국내외 언론과 기자 간담회를 가졌다.
<프로텍터>는 직업 군인인 니키가 딸의 납치 이후 직접 거대 범죄 조직에 맞서 싸우는 이야길 그렸다. 실제로 세 딸의 엄마이기도 한 밀라 요보비치가 니키 역을 맡아 깊은 감정과 거친 액션 연기를 선보인다. 국내엔 올 하반기 개봉 예정. 해당 작품은 국내 영화 제작사 아낙시온과 미국 할리우드 주요 제작사들과 협업해 함께 기획 개발한 작품.
지난 17일 개막식 레드카펫에도 참여한 밀라 요보비치는 이 영화의 제작자로도 이름을 올렸다. 그의 첫 프로듀싱이다. 전 세계에서 처음으로 부산영화제에서 선보이게 된 것에 밀라 요보비치는 "애드리언 그런버그 감독과 제가 엄청 공을 들인 영화인데 부산에 와서 제 꿈을 이루게 됐다"고 소회부터 밝혔다.
영화는 북미권 및 세계적으로 민감한 사건인 인신매매를 소재로 했다. 애드리언 그런버그 감독과 밀라 요보비치는 실제로 빈번하게 벌어지고, 수법 또한 잔인해지고 있음을 주지하며 이번 작품의 역할을 강조했다.
엄마이자 직업 군인 니키를 표현하기 위해 밀라 요보비치는 미군 고위 간부인 친구와 의논하며 각종 범죄 대응 및 실제로 쓸 법한 액션을 연구했다고 한다. "약 70kg인 제 몸으로 보다 큰 남성을 무너뜨릴 때 쓸 법한 타격술을 강조했다"며 "실제에서 쓰지 못할 액션은 하지 않겠다고 선언한 채 감독과 상의해나간 게 이전 액션과 다른 점"이라 설명했다.
이어 밀라 요보비치는 "막내 딸 나이가 영화 속 딸과 동갑이다. 그래더 더 특별했다. 영화 속 제 연기는 연기가 아니라 실제 삶과도 비슷하다"며 그 감정적 소모로 10kg가량 체중이 빠졌음을 고백하기도 했다. 기획 후 실제 촬영은 약 20여 일에 걸쳐 진행됐다고 한다. 일주일에 6일씩 촬영에 야간 촬영 분량이 많아 배우 입장에선 신체적으로도 고단했을 작업이었다.