'액션 대가' 밀라 요보비치 "부산 와서 꿈 이뤘다"

큰사진보기 ▲밀라 요보비치와 애드리언 그런버그 감독배우 밀라 요보비치가 18일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 '프로텍터' 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

넷플릭스 유명 시리즈인 <나르코스>의 조감독 출신인 애드리언 그런버그 감독은 이후 <람보:라스트 워>(2019), <블랙 데몬>(2023) 등을 연출하며 범죄 및 액션 장르에 헌신해왔다. 실제로 멕시코 출신인 감독은 "내가 살고 있는 지역에서도 비슷한 일들이 벌어지고 있다. 비록 소재는 끔찍하지만 모든 사람들이 보고 공감한다면 큰 보람이 있을 것 같다"고 말했다.



밀라 요보비치는 <케이팝 데몬 헌터스> 등 한국 콘텐츠에 대한 개인 생각도 밝혔다. "아이들이 <케데헌>을 계속 틀어 놔서 보게 됐다"던 그는 "미국 주류 콘텐츠가 좀 유치하다고 느낄 수 있지만 <오징어 게임>만 하더라도 제가 시즌2와 3를 먼저 보고 너무 궁금해서 시즌1까지 봤을 정도"라며 한국 정서가 담긴 콘텐츠 특유의 흡인력을 짚었다. 밀라 요보비치는 "개막식 이후 이병헌씨를 직접 봐서 영광이었다"며 "<기생충>이 오스카상을 받았듯 이미 한국 콘텐츠는 세계적이라 생각한다"고 덧붙였다



연상호 감독 <부산행>을 가장 좋아한다던 애드리엔 그런버그 감독은 "한국도 부산도 처음인데 아내와 얘기하며 우리가 올 때 부산행 기차는 못 탔어도, 나갈 땐 부산서 출발하는 기차는 타보자고 얘기했다"고 발혔다. 이어 감독은 "지난 몇 년간 한국 콘텐츠가 해외에 알려지는 과정을 보면서 그 파도에 같이 올라타고 싶다는 생각을 했다"며 "이번 작품에서의 협업이 세계 무대에 잘 통할것"이라 집었다.



소재와 장르면에서 리암 니슨 주연 <테이큰> 시리즈와 비교하는 질문이 있었다. "이제 <테이큰> 여성 버전이 나올 때가 되긴 했다"던 밀라 요보비치는 "할리우드에 남성 영화가 많아서 여성이 주체적으로 액션을 꿈꿀 기회를 못 가졌지만, 제가 액션 연기를 함으로써 후배들에게 일종의 길을 터줬단 생각도 하고 있다고 솔직하게 얘기했다.



<프로텍터>의 부산국제영화제 공식상영은 19일부터 이어진다.

