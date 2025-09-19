한국이 사랑하는 일본 감독, 초기작의 매력 느껴보세요

이와이 슌지, 한때 한국에서 유달리 인기를 누렸던 감독이다. 일본영화 하면 그의 이름부터 떠올리는 이가 많았을 정도. 대표작 <러브레터>를 필두로, <4월 이야기> <하나와 앨리스> <릴리 슈슈의 모든 것> <립반윙클의 신부> 등 발표하는 작품마다 빠지지 않고 수입돼 팬들과 만났다. 구로사와 아키라, 오즈 야스지로, 이마무라 쇼헤이 등 기라성 같던 전대의 거장이 떠난 자리, 더는 작가가 없다던 일본영화 침체기 가운데서 분투하던 몇 안 되는 인물이 바로 그였다.
이와이 슌지는 일본에서보다도 한국에서 유달리 큰 관심을 받았다. 마치 문학계의 베르나르 베르베르가 그러하듯이. 때문일까. 일본 영화팬과 만난 자리에서 이와이 슌지를 좋아한다는 이야기를 하자면 의외란 반응이 돌아올 때도 적잖다. 일본에서와 한국에서의 위상이 상당히 다르다며. 그의 작품이 제 모국에서보다도 상당한 문화적, 감성적 격차를 가진 한국에서 각별한 호응을 일으키는 이유가 무엇인가를 생각하면, 그 영화가 지닌 독특한 색채를 떠올릴 밖에 없다. <러브레터>와 < 4월 이야기 >가 드러내는 선명하고 강한 감정, 달성되지 못하는 아련함과 이제 막 피어나는 풋풋함을 대하는 태도가 우리가 빠르게 잃어가는 정서와도 닿아 있기 때문이었을까.