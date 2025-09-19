한국이 사랑하는 일본 감독, 초기작의 매력 느껴보세요

디오시네마

스틸컷그러나 주눅 들 그녀가 아니다. 마침 좋은 재료가 있다. 병원에선 매일 일과로 환자들에게 전날 꾼 꿈을 그림으로 그리도록 한다. 물감은 흔하고, 검정색 물감 또한 마찬가지다. 그녀는 그 물감을 이용해 제 환자복을 완전히 검은 색으로 칠한다. 다시 검은 천사가 되는 것이다.영화는 코코가 다른 환자인 츠무지(아사노 타다노부 분), 사토루(하시즈메 코이치 분)와 함께 독특한 모험에 나서는 이야기로 나아간다. 감옥을 연상케 하는 병원의 감시를 피하여 츠무지와 사토루는 종종 정신병동 높은 담 위에 올라가 그 바깥 풍경을 바라보고는 했다. 벽 바깥엔 그저 흔한 도로가 있을 뿐이지만, 이들은 그곳이 그저 병원 바깥이라는 이유로 나가서 갈 곳도 없음에도 수시로 담장 위에 오르고는 했던 것이다. 그리고 이들이 코코의 눈에 들어오고, 그녀가 담 위에 오른 뒤로, 이들의 취미는 전망과 산책에서 모험으로 바뀐다.코코는 이들이 단 한 번도 넘어서지 않았던 경계를 아무렇지 않게 넘어간다. 정신병동의 담장이 끝나는 곳, 바로 한 걸음 떨어진 곳에 붙은 다른 담장으로 건너가는 일을 해내는 것이다. 놀랍고 희한하게도, 다른 말로 하자면 영화적 허용으로써 정신병동부터 드높은 담장이 끝도 없이 마주 닿아 있는 동네다. 이들은 담장에서 담장으로 건너가며 아주 먼 곳으로 떠나가보기로 결정한다. 그리고 계속된 걸음.