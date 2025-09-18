'시즌 아웃' 뒤집은 출루 기계... LG 통합 우승의 마지막 퍼즐?

LG트윈스

5월 13일 키움전에서 파울 플라이 수비 도중 부상을 당한 홍창기지난 5월 20일, LG 트윈스의 붙박이 리드오프이자 외야수인 홍창기에게 시즌 아웃에 가까운 진단이 내려졌다. 1주일 전인 5월 13일 키움 히어로즈와의 경기에서 파울 타구 수비 도중 1루수 김민수와의 충돌로 인해 왼쪽 무릎 내측 측부인대가 파열됐다는 소견이 나왔고 결국 수술을 받게 된 것이다.수술 이후 빨라야 포스트시즌이 펼쳐지는 10월에나 복귀가 가능하고 사실상 '시즌 아웃'이라는 비관적인 전망이 지배적이었다. 하지만 날벼락 같은 부상에도 홍창기는 포기하지 않았다. 절망적인 예측을 비웃기라도 하듯, 불과 119일 만에 1군 무대로 돌아와 팀의 정규 시즌 우승 도전에 힘을 보태고 있다.시즌 아웃을 각오하고 수술을 받았던 홍창기는 이후 재활 과정에 집중했다. LG 구단 트레이닝 파트의 조력, 그리고 그의 복귀를 염원하는 팀 동료들과 LG 팬들의 응원을 원동력 삼은 홍창기는 놀라운 회복세를 보였고 시즌 중 복귀 가능성이 있다는 소식이 전해지기 시작했다.그리고 9월 9일 이후 퓨처스리그 3경기에 출장해 상태 점검을 마친 홍창기는 마침내 9월 13일, KIA 타이거즈 전을 앞두고 1군 무대로 복귀했다. 7회말 공격에서 대타로 홍창기의 이름이 불리자 잠실구장은 그의 복귀를 환영하는 팬들의 뜨거운 박수갈채로 가득 찼다.