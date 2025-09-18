22년 만에 부산 찾은 이란 거장, 김지석 묘소 먼저 찾은 이유

▲
자파르 파나히 감독이 18일 부산 해운대구 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제 올해의 아시아영화인상 갈라 프레젠테이션 '그저 사고였을 뿐' 기자회견에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스
지금까지 발표한 열두 편의 영화가 모두 칸영화제를 비롯 주요 세계영화제 무대를 밟았고 수상했다. 그의 영화 자체가 억압에 대한 투쟁이었다. 올해 30주년을 맞은 부산국제영화제가 선정한 올해의 아시아 영화인상 수상자인 자파르 파나히 감독은 제법 비장했다.
18일 오전 부산 해운대구 영화의 전당에서 진행된 간담회에서 자파르 파나히 감독은 한국과의 인연과 자신의 영화 인생을 말하는 데 대부분의 시간을 할애했다. 데뷔작 <하얀풍선>(1995)으로 칸영화제 황금카메라상을 받은 직후 제1회 부산국제영화제를 찾았던 그는 써클>(1997), <택시>(2015), <3개의 얼굴들>(2018)로 각각 베니스영화제 황금사자상, 베를린영화제 황금곰상, 칸영화제 각본상을 받아 3대 영화제 주요상을 모두 휩쓴 이력을 갖고 있기도 하다. 그의 신작 <그저 사고였을 뿐>이 올해 칸영화제 황금종려상을 받으며 세 영화제 최고상을 모두 받는 기록을 세웠다.
압바스 키아로스타미 감독을 잇는 차세대 이란 감독으로 부상한 그는 스스로를 노동자 출신이라 정의하며 활동했다. 이슬람 민병대에 의해 사망한 대학생 네다 솔탄 추모식에 참석했다가 이란 당국의 출국 금지 조처를 당했고, 사회 비판적 영화 및 대외활동으로 20년간 영화를 만들지 못하게 하는 형벌을 받기도 했다. 출국 금지 상태에서 택시를 타고 다니며 만든 영화 <택시>가 주요 영화제들 초청을 받고 수상까지 했지만, 자파르 파나히 감독은 나갈 수 없었다.
"출국금지 처분 이후 좀 더 내면으로 들어갈 수 있었다"