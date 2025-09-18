조우진 "50만 원 들고 서울 상경, 무명 시절 힘들었지만 밑거름됐다"

▲유퀴즈조우진 TVN

조우진은 30세가 되던 2009년부터 배우로서 자신을 알리기 위하여 제작사와 광고 에이전서를 돌아다니며 직접 프로필을 돌렸다. 당시 박진영(JYP, 가수겸 제작자)의 미국 에이전시 도전기에 영감을 얻어 "한국 최고 가수도 미국 가서 저렇게 활동하는데 '내가 왜 방구석에 가만히 있어도 되는 걸까. 이렇게 있으면서 꿈을 이루겠다고?'라는 생각이 들어서 큰 자극점이 됐다"고.



한번은 에이전시를 통하여 드라마에 작은 단역으로 캐스팅됐다. 드디어 TV에 출연한다는 사실에 한참 들떴던 조우진은, 정작 다음날 현장에 가서 섭외 담당팀의 오류로 중복 캐스팅이 됐다는 사실을 전해듣고 촬영이 취소되자 힘없이 집으로 돌아와야 했다. 그렇게 소주 두병을 사들고 반지하 원룸으로 돌아온 조우진은 어두운 방에 불을 꺼놓고 혼자 술만 마셨다고.



"너무 싫었다 스스로가. 너무 부끄럽고 바보 같았다. 대사가 딱 한두마디 하는 것이었는데, 몇몇 분들에게 연락했던 나의 모습이 떠오르면서, 좌절보다 더한 자괴감이 오더라."



조우진의 배우인생을 바꾸는 전환점이 된 것은 2014년 영화 <내부자들> '조 상무' 역할에 캐스팅된 순간이었다. 사실 조우진이 오디션 당시 처음 지원했던 배역은 단역에 가까운 조상무의 비서 역할이었다. 당시 조우진은 무려 2년전에 돌린 프로필 사진을 보고 영화 오디션에 참가하라는 제의를 받았다.



조우진은 뛰어난 연기로 우민호 감독과 최종 오디션까지 보게 됐다. 그때가 조우진에게는 무려 배우 인생 15년 만에 처음 경험하는 감독과의 첫 미팅겸 최종 오디션이었다고.



"열심히 준비해갔는데 막상 오디션에서는 '하지말라'는 게 너무 많아서 연기를 하고 온 건지, 오디션을 보고 온 건지 너무 헷갈리더라. 오디션을 마치고서는 '또 떨어졌구나'라고 생각했다. 3일 후에 다른 오디션을 보러 가는 도중에, 갑자기 조감독님에게 전화가 와서 '조상무 역할에 합격하셨습니다'고 하더라. 지하철 안에서 '이게 무슨 일인가' 싶었다. 눈앞에 한강이 보이는데 마치 다른 세상에 와 있는 듯한 경험이었다."



그렇게 <내부자들>에 합류하게 된 조우진은 이병헌, 조승우 등 쟁쟁한 배우들과 함께 연기하며 밀리지 않는 존재감을 드러냈다.



<내부자들> 이후 조우진은 <도깨비>,<수리남> 등 여러 화제작에 연이어 출연하여 훌륭한 연기를 통하여 믿고보는 배우로 성장했다. 관찰을 좋아하는 조우진은 캐릭터를 연기할 때 주변의 실존인물을 많이 참고한다며 "주변에서 누구나 볼 수 있는 인물이라면 관객들이 감정 이입하기 좋지 않을까 생각했다"는 노하우를 전했다.



2019년 <국가부도의 날>로 청룡영화상 남우조연상을 수상했을때 조우진은 아내와 딸에 대한 특별한 감사를 전했다. 아내는 무명시절부터 무려 11년간 조우진의 곁을 든든하게 지켜줬다. 조우진은 시상식을 마치고 아내에게 무릎을 끓고 트로피를 선물했다고.



"지금 이 순간에 가장 기뻐할 사람을 떠올리자 아내 얼굴이 생각났다. 10여년 전에 아내가 응원의 의미로 작은 모형 트로피를 제게 선물해줬던 기억도 떠올랐다."



어느덧 배우생활 27년이 된 조우진은 무명 시절의 힘들었던 자신을 떠올리며 초심을 다진다고 밝혔다.

