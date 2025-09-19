26년 만의 컴백 이영애, KBS 토일 미니시리즈 구원투수 되나

<부산행>을 시작으로 <신과 함께-죄와 벌>, < 범죄도시2, 3, 4 >까지 주연을 맡은 천만 영화만 5편을 보유한 마동석은 현존하는 최고의 흥행 배우 중 한 명이다. 따라서 마동석이 주연과 함께 각본에도 참여한 판타지 액션 <트웰브>의 방영을 앞두고 KBS는 자신이 있었다. <트웰브>를 기존 드라마 시간대가 아닌 작년 <고려거란전쟁> 임시 편성 이후 폐지됐던 '토일 미니시리즈'를 부활시켜 편성했을 정도.
8월 23일 첫 방송 시청률 8.1%를 기록할 때만 해도 '마동석표 액션'이 극장에 이어 안방까지 장악할 거라는 기대가 컸다(닐슨코리아 시청률 기준). 하지만 <트웰브>는 첫 방송 시청률이 최고 시청률이 되고 말았다. 2회부터 시청률이 떨어진 <트웰브>는 끝내 반등하지 못하고 최종회 시청률 2.4%로 막을 내렸다. 함께 시작한 <폭군의 셰프>가 8회 만에 시청률 15%를 돌파한 것과 비교되는 결과였다.
<트웰브>가 기대에 크게 미치지 못하면서 KBS의 토일 미니시리즈는 위기감을 느낄 수밖에 없다. 하지만 KBS는 20일 첫 방송되는 새 토일미니시리즈 <은수 좋은 날>에서 마동석만큼 유명한, 어쩌면 시청자들에게는 마동석 이상의 이름값을 가진 한 시대를 풍미했던 여성 배우를 전면에 내세운다. 1999년 드라마 <초대> 이후 무려 26년 만에 KBS 드라마에 출연하는 이영애가 그 주인공이다.
최전성기에 결혼과 출산으로 장기 공백