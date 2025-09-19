사이트 전체보기
26년 만의 컴백 이영애, KBS 토일 미니시리즈 구원투수 되나

[프리뷰] 20일 첫 방송되는 KBS 토일드라마 <은수 좋은 날>에 출연하는 이영애

양형석(utopia697)
25.09.19 11:15최종업데이트25.09.19 11:15
<부산행>을 시작으로 <신과 함께-죄와 벌>, < 범죄도시2, 3, 4 >까지 주연을 맡은 천만 영화만 5편을 보유한 마동석은 현존하는 최고의 흥행 배우 중 한 명이다. 따라서 마동석이 주연과 함께 각본에도 참여한 판타지 액션 <트웰브>의 방영을 앞두고 KBS는 자신이 있었다. <트웰브>를 기존 드라마 시간대가 아닌 작년 <고려거란전쟁> 임시 편성 이후 폐지됐던 '토일 미니시리즈'를 부활시켜 편성했을 정도.

8월 23일 첫 방송 시청률 8.1%를 기록할 때만 해도 '마동석표 액션'이 극장에 이어 안방까지 장악할 거라는 기대가 컸다(닐슨코리아 시청률 기준). 하지만 <트웰브>는 첫 방송 시청률이 최고 시청률이 되고 말았다. 2회부터 시청률이 떨어진 <트웰브>는 끝내 반등하지 못하고 최종회 시청률 2.4%로 막을 내렸다. 함께 시작한 <폭군의 셰프>가 8회 만에 시청률 15%를 돌파한 것과 비교되는 결과였다.

<트웰브>가 기대에 크게 미치지 못하면서 KBS의 토일 미니시리즈는 위기감을 느낄 수밖에 없다. 하지만 KBS는 20일 첫 방송되는 새 토일미니시리즈 <은수 좋은 날>에서 마동석만큼 유명한, 어쩌면 시청자들에게는 마동석 이상의 이름값을 가진 한 시대를 풍미했던 여성 배우를 전면에 내세운다. 1999년 드라마 <초대> 이후 무려 26년 만에 KBS 드라마에 출연하는 이영애가 그 주인공이다.

최전성기에 결혼과 출산으로 장기 공백

이영애는 2005년 <친절한 금자씨> 이후 무려 12년 동안 공백기를 가졌다.
대학에서 독어독문학을 전공하던 이영애는 1990년 홍콩스타 유덕화와 함께 초콜릿 CF에 출연하면서 연예계에 데뷔했다. 1993년 <댁의 남편은 어떠십니까>를 통해 연기 활동을 시작한 이영애는 데뷔 초 연기보다는 '산소 같은 여자'로 불리며 CF모델의 이미지가 강했다. 그러던 1997년, 이영애는 노희경 작가의 <내가 사는 이유>에서 파격 변신을 하면서 배우로 주목받기 시작했다.

그 후 <로맨스>와 <애드버킷>, <초대>, <파도> 등 어려 작품에 출연하며 필모그라피를 쌓던 이영애는 2000년 박찬욱 감독의 영화 <공동경비구역 JSA>를 통해 연기인생의 전환점을 맞았다. 이영애는 <공동경비구역 JSA>에서 중립국 감독위원회 법무관 소피 장 역을 맡아 열연을 펼쳤고 <공동경비구역 JSA>는 서울 251만 관객을 동원하며 한국영화 최다관객 기록을 세웠다(영화관입장권 통합전산망 기준).

<공동경비구역JSA>를 계기로 활동 무대를 드라마에서 영화 쪽으로 옮긴 이영애는 2001년 이정재와 함께 <선물>에 출연했다. 2001년엔 허진호 감독의 <봄날은 간다>에서 "라면… 먹을래요?"라는 불멸의 명대사를 남기기도 했다. 그렇게 영화 활동에 주력하던 이영애는 2003년 <허준>과 <상도>를 연출했던 이병훈 감독의 사극 드라마 <대장금>을 통해 김수현 작가의 <불꽃> 이후 3년 만에 드라마에 복귀했다.

이영애가 중종의 여성 주치의 서장금을 연기한 <대장금>은 최고 시청률 57.8%로 국민적인 사랑을 받았고 이영애는 <대장금>을 통해 2003년 MBC 연기대상에서 대상을 수상했다. 이영애는 <대장금>이 일본과 홍콩을 비롯한 아시아 각지에 수출돼 큰 인기를 얻으면서 한류스타로 명성을 떨쳤다. 그리고 이영애는 2005년 박찬욱 감독과 재회해 '복수 3부작'의 대미를 장식한 <친절한 금자씨>에 출연했다.

<친절한 금자씨>에서 자신의 아이를 유괴해 살해한 백선생(최민식 분)에게 복수하기 위해 13년 반 동안 치밀한 계획을 세운 이금자를 연기한 이영애는 탁월한 연기를 선보이며 청룡영화상과 백상예술대상 여우주연상을 휩쓸었다. 하지만 이영애는 <대장금>과 <친절한 금자씨>를 통해 배우로서 정점에 오른 시기에 공백기를 가졌고 2009년 결혼 후 2011년 쌍둥이를 출산하면서 공백은 더욱 길어졌다.

가족 위해 마약 범죄에 뛰어든 주부

이영애는 <나를 찾아줘>에서 6년 전 실종된 아들을 찾는 엄마를 연기했다.
이영애는 2017년 <사임당,빛의 일기>를 통해 12년 만에 복귀했지만 <김과장>에 밀려 한 자리 수 시청률로 막을 내리며 아쉬움을 남겼다. 2019년에 출연한 영화 <나를 찾아줘> 역시 64만 관객으로 흥행에 실패했지만 이영애는 <나를 찾아줘>를 통해 춘사영화제 여우주연상을 수상했다. 게임과 술에 찌들어 사는 전직 경찰을 연기했던 jtbc 드라마 <구경이> 역시 이영애의 연기 변신이 돋보이는 작품이었다.

<구경이> 이후 2년 동안 공백을 가졌던 이영애는 2023년 프랑스 드라마 원작의 tvN 드라마 <마에스트라>를 통해 복귀했다. <웰컴투 삼달리>와 <고려거란 전쟁> 같은 인기 드라마와 맞붙은 <마에스트라>는 최고시청률 6.78%로 아주 좋은 성적을 올리진 못했다. 하지만 <마에스트라>에서 전설로 불리는 여성 지휘자 차세음 역을 맡은 이영애는 명불허전의 연기를 선보이며 시청자들의 호평을 받았다.

<마에스트라> 이후 다시 1년8개월 동안 공백기를 가진 이영애는 20일 첫 방송되는 KBS 토일 미니시리즈 <은수 좋은 날>을 통해 시청자들을 만난다. <또!오해영>과 <연모> 등을 연출했던 송현욱 감독의 신작 <은수 좋은 날>은 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 두 사람의 동업일지를 그린 드라마로 이영애는 가족을 위해 우연히 마약 범죄에 손을 대는 주부이자 동네마트 파트타임 캐셔 강은수를 연기한다.

<은수 좋은 날>에는 김영광이 겉으로는 은수의 딸이 다니는 중학교에서 방과 후 미술부 강사로 일하는 건실한 청년이지만 뒤로는 강남 유명클럽 MD이자 재벌가 자제들에게 마약을 대는 이중생활을 하는 이경 역을 맡았다. 박용우는 폭력 한 번 쓰지 않고 사람을 쥐어 짜내는 말솜씨로 자백을 받아내는데 천부적인 능력을 발휘하는 뛰어난 육감의 소유자인 광남경찰서 마약수사팀장 장태구를 연기한다.

현재 주말드라마는 tvN의 <폭군의 셰프>가 시청률 15%를 돌파하며 넷플릭스에서도 3주 동안 1위를 차지했다(넷플릭스 Top10 집계 기준). 방영 시간은 조금 늦지만 jtbc의 <백번의 추억> 역시 1회보다 2회 시청률이 더 높았다. 과연 2000년대 초·중반까지 많은 시청자들을 사로잡았던 이영애는 26년 만에 복귀한 KBS에서 토일 미니시리즈의 '구원투수'가 될 수 있을까.

이영애는 <은수 좋은 날>을 통해 1999년 <초대> 이후 26년 만에 KBS 드라마에 출연한다.
