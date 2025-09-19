26년 만의 컴백 이영애, KBS 토일 미니시리즈 구원투수 되나

워너브러더스 코리아(주)

이영애는 <나를 찾아줘>에서 6년 전 실종된 아들을 찾는 엄마를 연기했다.이영애는 2017년 <사임당,빛의 일기>를 통해 12년 만에 복귀했지만 <김과장>에 밀려 한 자리 수 시청률로 막을 내리며 아쉬움을 남겼다. 2019년에 출연한 영화 <나를 찾아줘> 역시 64만 관객으로 흥행에 실패했지만 이영애는 <나를 찾아줘>를 통해 춘사영화제 여우주연상을 수상했다. 게임과 술에 찌들어 사는 전직 경찰을 연기했던 jtbc 드라마 <구경이> 역시 이영애의 연기 변신이 돋보이는 작품이었다.<구경이> 이후 2년 동안 공백을 가졌던 이영애는 2023년 프랑스 드라마 원작의 tvN 드라마 <마에스트라>를 통해 복귀했다. <웰컴투 삼달리>와 <고려거란 전쟁> 같은 인기 드라마와 맞붙은 <마에스트라>는 최고시청률 6.78%로 아주 좋은 성적을 올리진 못했다. 하지만 <마에스트라>에서 전설로 불리는 여성 지휘자 차세음 역을 맡은 이영애는 명불허전의 연기를 선보이며 시청자들의 호평을 받았다.<마에스트라> 이후 다시 1년8개월 동안 공백기를 가진 이영애는 20일 첫 방송되는 KBS 토일 미니시리즈 <은수 좋은 날>을 통해 시청자들을 만난다. <또!오해영>과 <연모> 등을 연출했던 송현욱 감독의 신작 <은수 좋은 날>은 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 두 사람의 동업일지를 그린 드라마로 이영애는 가족을 위해 우연히 마약 범죄에 손을 대는 주부이자 동네마트 파트타임 캐셔 강은수를 연기한다.<은수 좋은 날>에는 김영광이 겉으로는 은수의 딸이 다니는 중학교에서 방과 후 미술부 강사로 일하는 건실한 청년이지만 뒤로는 강남 유명클럽 MD이자 재벌가 자제들에게 마약을 대는 이중생활을 하는 이경 역을 맡았다. 박용우는 폭력 한 번 쓰지 않고 사람을 쥐어 짜내는 말솜씨로 자백을 받아내는데 천부적인 능력을 발휘하는 뛰어난 육감의 소유자인 광남경찰서 마약수사팀장 장태구를 연기한다.현재 주말드라마는 tvN의 <폭군의 셰프>가 시청률 15%를 돌파하며 넷플릭스에서도 3주 동안 1위를 차지했다(넷플릭스 Top10 집계 기준). 방영 시간은 조금 늦지만 jtbc의 <백번의 추억> 역시 1회보다 2회 시청률이 더 높았다. 과연 2000년대 초·중반까지 많은 시청자들을 사로잡았던 이영애는 26년 만에 복귀한 KBS에서 토일 미니시리즈의 '구원투수'가 될 수 있을까.