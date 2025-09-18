끔찍했던 '살견 사고' 일으킨 늑대 1호, 강형욱은 보호자의 책임을 물었다

채널A

"늑대 1호를 저렇게 만든 건 보호자의 양육방식이에요." (강형욱)

'개와 늑대의 시간'의 한 장면강형욱은 늑대 1호는 다른 개와 함께 사는 걸 바라지 않았을 것이라 분석했다. 한 보호자에게 혼자 의지하고 싶은 성향의 개였던 것이다. 그러나 불가항력으로 다견 가정의 일원이 됐고, 보호자가 하지 못한 대장 역할을 어쩔 수 없이 도맡게 됐다. 그러다보니 여러가지 문제가 발생한 것이다. 강형욱은 다견 가정은 보호자가 리더가 되지 않으면 안 된다고 누차 강조했다.6마리의 반려견이 함께 살아가는 삶은 어떤 모습일까. 펫도어로 마음대로 집 안팎을 드나드는 개들, 화장실이 따로 없어 인조 잔디에 잔뜩 싸놓은 대변, 그러다보니 식분증까지 발생했다. 야외에 자율 급식 체제를 구축했지만 평소 많은 양의 간식을 주다보니 개점휴업이었다. 강형욱은 인상을 찡그린 채 개마다 개별 공간이 필수라며, 그렇지 않으면 없던 서열도 생긴다고 주의를 줬다.더 충격적인 장면도 있었다. 밤에 산책을 나간 엄마 보호자와 아빠 보호자는 목줄 없이 푸들 4마리를 야외에 풀어버렸다. 무방비의 사냥개 같은 느낌이었다. 강형욱은 착잡한 표정을 지었다. 비반려인 김성주도 경악한 듯했다. 인적이 드문 곳이라 그동안 아무 문제가 없었다는 항변은 납득되지 않았다. 아직까지 아찔한 상황을 겪지 않았다지만 굉장히 위험해 보였다.사실 목줄이 귀찮다고 거부한 건 아빠 보호자였다. 무분별하게 대가족을 만든 것도 그의 의지였다. 문제의 심각성을 느끼고<개와 늑대의 시간>에 사연을 보내 강형욱으로부터 솔루션을 받고자 했던 엄마 보호자와 달리 '우리 개는 아무 문제 없어'라고 생각하고 있었다. 양육관이 너무 다른 두 사람의 충돌은 앞으로 솔루션이 얼마나 어려움을 겪을지 짐작하게 했다.