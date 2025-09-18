끔찍했던 '살견 사고' 일으킨 늑대 1호, 강형욱은 보호자의 책임을 물었다

▲
'개와 늑대의 시간'의 한 장면채널A
16일 방송된 채널A <개와 늑대의 시간> 7회에는 1기 프렌치 불도그, 2기 시바견에 이어 3기로 푸들이 등장했다. 한국인이 사랑하는 반려견 2위에 오를 만큼 많는 사랑을 받고 있는 견종이다. 체고에 따라 스탠다드(45~60cm), 미디엄(35~45 cm), 미니어처(28~35cm), 토이(24~28cm)로 구분한다. 아무래도 덩치가 작은 미니어처나 토이 푸들이 선호된다.
"저희 개가 대형사고를 쳤어요. 최대한 빨리 훈련을 받고 싶어요."
충남 논산의 한적한 시골에 있는 주택에 거주하고 있는 엄마 보호자(남자친구와 함께 동거하며 반려견을 보살피고 있다)는 4마리의 스탠다드 푸들을 키우고 있었다. 관계는 아빠, 엄마 1, 엄마 2, 딸이었고, 엄마1은 1살 때 출산을 했던 모양이다. 강형욱 훈련사는 일부 해외 국가에서는 미성숙한 반려견의 출산을 기록에 남기기도 한다며, 일종의 윤리적인 문제라고 꼬집었다.
엄마 보호자는 산책 중 발견해 데려온 개 2마리까지 무려 6마리의 반려견과 함께 다견 가정을 꾸리고 있었다. 여기에 7번째 반려견인 토이 푸들이 있었는데, 생후 8주 만에 세상을 떠나고 말았다. 그 이유는 다름 아닌 '살견 사고'였다. CCTV 확인 결과, 집에 있던 푸들 4마리가 달려들어서 죽이는 상황이 녹화되어 있었다. 물고 흔들고 던지기가 5분 동안 이어졌다. 끔찍한 장면이었다.
그동안 푸들 4마리가 보여준 태도를 믿고 외출했다가 벌어진 참변이었다. 그렇다면 용의견 4마리 중 누가 늑대 1호일까. 서열 1위의 엄마 1일까, 소유욕이 강하고 집착이 심한 엄마 2일까 아니면 예민하고 짖음이 심한 아빠일까. 어쩌면 입질이 통제불능인 딸일까. 씁쓸한 점은 4마리 모두 일정한 문제가 있다는 것이다. 특히 다견 가정에서 보호자의 중요성은 두말하면 잔소리 아닌가.