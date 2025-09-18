사이트 전체보기
끔찍했던 '살견 사고' 일으킨 늑대 1호, 강형욱은 보호자의 책임을 물었다

김종성(wanderingpoet)
25.09.18 13:35최종업데이트25.09.18 13:35
'개와 늑대의 시간'의 한 장면
16일 방송된 채널A <개와 늑대의 시간> 7회에는 1기 프렌치 불도그, 2기 시바견에 이어 3기로 푸들이 등장했다. 한국인이 사랑하는 반려견 2위에 오를 만큼 많는 사랑을 받고 있는 견종이다. 체고에 따라 스탠다드(45~60cm), 미디엄(35~45 cm), 미니어처(28~35cm), 토이(24~28cm)로 구분한다. 아무래도 덩치가 작은 미니어처나 토이 푸들이 선호된다.

"저희 개가 대형사고를 쳤어요. 최대한 빨리 훈련을 받고 싶어요."

충남 논산의 한적한 시골에 있는 주택에 거주하고 있는 엄마 보호자(남자친구와 함께 동거하며 반려견을 보살피고 있다)는 4마리의 스탠다드 푸들을 키우고 있었다. 관계는 아빠, 엄마 1, 엄마 2, 딸이었고, 엄마1은 1살 때 출산을 했던 모양이다. 강형욱 훈련사는 일부 해외 국가에서는 미성숙한 반려견의 출산을 기록에 남기기도 한다며, 일종의 윤리적인 문제라고 꼬집었다.

엄마 보호자는 산책 중 발견해 데려온 개 2마리까지 무려 6마리의 반려견과 함께 다견 가정을 꾸리고 있었다. 여기에 7번째 반려견인 토이 푸들이 있었는데, 생후 8주 만에 세상을 떠나고 말았다. 그 이유는 다름 아닌 '살견 사고'였다. CCTV 확인 결과, 집에 있던 푸들 4마리가 달려들어서 죽이는 상황이 녹화되어 있었다. 물고 흔들고 던지기가 5분 동안 이어졌다. 끔찍한 장면이었다.

그동안 푸들 4마리가 보여준 태도를 믿고 외출했다가 벌어진 참변이었다. 그렇다면 용의견 4마리 중 누가 늑대 1호일까. 서열 1위의 엄마 1일까, 소유욕이 강하고 집착이 심한 엄마 2일까 아니면 예민하고 짖음이 심한 아빠일까. 어쩌면 입질이 통제불능인 딸일까. 씁쓸한 점은 4마리 모두 일정한 문제가 있다는 것이다. 특히 다견 가정에서 보호자의 중요성은 두말하면 잔소리 아닌가.

'개와 늑대의 시간'의 한 장면
"저는 늑대 1호가 굉장히 이해가 돼요. 새끼를 낳은 엄마 개가 보금자리가 위태로워지면 어떻게 하는지 아세요? 새끼를 죽입니다." (강형욱)

'살견 사고'의 주범은 제일 먼저 달려들었던 엄마 1이었다. 거침없는 무자비한 공격은 할 말을 잃게 만들었다. 공격의 시작과 끝에 늑대 1호가 있었다. 헌데 강형욱은 늑대 1호가 이해가 된다는 의외의 말을 꺼냈다. 도대체 무슨 얘기일까. 집 안의 리더 역할을 맡고 있던 늑대 1호는 자원은 한정적인데 개체 수가 늘어나는 상황을 생존의 위협으로 받아들였던 것이다.

강형욱은 늑대 1호가 '조절'의 필요성을 느끼고 아직 새끼였던 7번째 푸들을 공격했을 거라 판단했다. 어떤 어미 개는 그런 상황에서 새끼를 죽이고 먹기도 하는데, 영양분을 보충해 다음 출산을 대비하려는 본능이라는 설명에는 냉혹한 자연의 생존 법칙을 뼈저리게 느낄 수 있었다. 생존하기 위해 경쟁자를 제거하려는 개들의 본능을 몰랐기에 터진 사고였다.

엄마 보호자는 아직 '살견 사고'의 트라우마에서 벗어나지 못한 듯했다. 하지만 위험은 여전히 상존하고 있었다. 늑대 1호는 동네의 다른 개들을 향해서도 공격성을 드러냈다. 마주치기라도 하면 끊임없이 응시하며 경계했고, 이유없이 뒷다리를 공격했다. 만만한 소형견은 아예 물고 흔들기도 했다. 오직 약자만 공격하는 늑대 1호와의 안전한 공존은 가능한 걸까.

'개와 늑대의 시간'의 한 장면
"늑대 1호를 저렇게 만든 건 보호자의 양육방식이에요." (강형욱)

강형욱은 늑대 1호는 다른 개와 함께 사는 걸 바라지 않았을 것이라 분석했다. 한 보호자에게 혼자 의지하고 싶은 성향의 개였던 것이다. 그러나 불가항력으로 다견 가정의 일원이 됐고, 보호자가 하지 못한 대장 역할을 어쩔 수 없이 도맡게 됐다. 그러다보니 여러가지 문제가 발생한 것이다. 강형욱은 다견 가정은 보호자가 리더가 되지 않으면 안 된다고 누차 강조했다.

6마리의 반려견이 함께 살아가는 삶은 어떤 모습일까. 펫도어로 마음대로 집 안팎을 드나드는 개들, 화장실이 따로 없어 인조 잔디에 잔뜩 싸놓은 대변, 그러다보니 식분증까지 발생했다. 야외에 자율 급식 체제를 구축했지만 평소 많은 양의 간식을 주다보니 개점휴업이었다. 강형욱은 인상을 찡그린 채 개마다 개별 공간이 필수라며, 그렇지 않으면 없던 서열도 생긴다고 주의를 줬다.

더 충격적인 장면도 있었다. 밤에 산책을 나간 엄마 보호자와 아빠 보호자는 목줄 없이 푸들 4마리를 야외에 풀어버렸다. 무방비의 사냥개 같은 느낌이었다. 강형욱은 착잡한 표정을 지었다. 비반려인 김성주도 경악한 듯했다. 인적이 드문 곳이라 그동안 아무 문제가 없었다는 항변은 납득되지 않았다. 아직까지 아찔한 상황을 겪지 않았다지만 굉장히 위험해 보였다.

사실 목줄이 귀찮다고 거부한 건 아빠 보호자였다. 무분별하게 대가족을 만든 것도 그의 의지였다. 문제의 심각성을 느끼고<개와 늑대의 시간>에 사연을 보내 강형욱으로부터 솔루션을 받고자 했던 엄마 보호자와 달리 '우리 개는 아무 문제 없어'라고 생각하고 있었다. 양육관이 너무 다른 두 사람의 충돌은 앞으로 솔루션이 얼마나 어려움을 겪을지 짐작하게 했다.

'개와 늑대의 시간'의 한 장면
엄마 보호자는 자신은 늑대 1호의 안락사를 주장했을 정도로 절박한 심정이지만, 아빠 보호자는 반대 의견을 피력했다고 털어놓았다. 강형욱은 용기가 없어서 출연하지 않은 아빠 보호자가 원망스럽다는 솔직한 심정을 토로했다. 자기가 벌여놓은 일을 회피하는 것과 다름없는 행동이기 때문이다. 이런 상황에서 개를 또 데려오자고 했다고 하니 강형욱마저 말문을 잃었다.

현장에 출동한 강형욱은 다른 개를 보면 달려드는 늑대 1호의 행동을 교정하기 위해 불가피하게 핀치칼라(어미 개가 새끼를 무는 강도의 자극을 주는 교정 목줄)로 훈련을 시도했다. 불편해진 목줄 덕에 더 이상 달려들지는 않았다. 또, 개들 사이에 생긴 서열을 타파하기 위해 침대를 사수하는 훈련을 이어갔다. 얽힌 관계를 푸는 첫 번째 솔루션은 '관계 재정립'이었다.

블로킹을 해서 침대 아래로 개들을 내려보내고 나니 늑대 1호는 서운해하기보다 오히려 편안해 하는 듯했다. 더 이상 대장 역할을 하지 않아도 되기 때문일까. 강형욱은 소파와 침대 입장 제한, 목줄 산책 그리고 밝혀지지 않은 '세 번째 솔루션'을 부여했다. 하지만 예고편에는 협조하지 않는 아빠 보호자 때문에 아무런 개선도 없는 상황이 펼쳐졌다. 강적을 만난 강형욱은 어떤 해결책을 제시할까.
덧붙이는 글 이 기사는 김종성 시민기자의 개인 블로그 '버락킴, 너의 길을 가라'(https://wanderingpoet.tistory.com)에도 실립니다.
개와늑대의시간 강형욱

김종성 (wanderingpoet) 내방

너의 길을 가라. 사람들이 떠들도록 내버려두라.

